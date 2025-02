7 thức uống buổi sáng thanh lọc gan, thận

Nước chanh nghệ, thìa là, nước ép me rừng, nước dừa, trà gừng bạc hà hoặc trà húng quế, nước cỏ cà ri giúp thanh lọc gan và thận hiệu quả mỗi sáng.

Gan và thận đóng vai trò quan trọng trong việc lọc chất độc, cân bằng chất lỏng và duy trì sức khỏe tổng thể. Bắt đầu ngày mới với một thức uống lành mạnh có thể giúp thanh lọc gan và thận hiệu quả. Dưới đây là 7 loại thức uống buổi sáng có thể hỗ trợ quá trình này.

Nước chanh với một chút nghệ

Chanh giàu vitamin C và có tác dụng loại bỏ chất độc, đồng thời cung cấp nước cho cơ thể. Thêm một chút nghệ giúp tăng cường đặc tính làm sạch của chanh. Nghệ chứa curcumin, một hợp chất được biết đến với đặc tính chống viêm và khả năng thúc đẩy chức năng gan. Một nghiên cứu năm 2018 cho thấy curcumin cũng có thể có lợi trong điều trị các rối loạn gan mạn tính.

Cách pha chế: Vắt nửa quả chanh vào một cốc nước ấm và thêm một chút nghệ. Khuấy đều và uống khi bụng đói.

Nước thìa là

Thìa là chứa nhiều chất chống oxy hóa và tinh dầu, giúp tiêu hóa khỏe mạnh và giải độc gan. Nước thìa là đặc biệt hiệu quả trong việc loại bỏ natri dư thừa, làm giảm gánh nặng cho thận. Nó cũng cải thiện quá trình trao đổi chất và tăng cường sức khỏe gan.

Cách pha chế: Ngâm một thìa cà phê hạt thìa là trong nước qua đêm. Vào buổi sáng, đun sôi nước trong 5 phút và lọc lấy nước. Uống ấm.

Nước ép me rừng

Me rừng chứa nhiều chất chống oxy hóa và vitamin C, là một phương thuốc tự nhiên tuyệt vời để giải độc gan và thận. Loại nước này tăng cường hệ thống miễn dịch, hỗ trợ gan phân hủy chất độc và giúp thận loại bỏ các chất độc hại. Uống nước ép me rừng khi bụng đói có thể giúp làm sạch cơ thể từ trong ra ngoài. Một nghiên cứu năm 2012 cho thấy loại quả này giúp duy trì huyết áp và đường huyết ở mức độ thuận lợi.

Cách pha chế: Xay nhuyễn một vài quả me rừng tươi với nước để làm nước ép. Lọc và uống vào buổi sáng.

Nước dừa

Nước dừa là thức uống tự nhiên cung cấp nước và là lựa chọn tuyệt vời để giải độc gan và thận. Giàu chất điện giải, nước dừa giúp cân bằng lượng chất lỏng trong cơ thể, rất quan trọng cho hoạt động của thận. Đặc tính lợi tiểu tự nhiên của dừa thúc đẩy quá trình đào thải chất độc ra khỏi thận, trong khi hàm lượng kali cao hỗ trợ sức khỏe gan.

Cách pha chế: Uống nước dừa tươi trực tiếp từ quả dừa hoặc sử dụng nước dừa đóng hộp không đường.

Trà gừng và bạc hà

Gừng và bạc hà đã được sử dụng trong y học cổ truyền hàng thế kỷ vì khả năng kích thích tiêu hóa và thúc đẩy quá trình giải độc. Gừng có đặc tính chống viêm mạnh mẽ và có thể giúp gan xử lý chất độc hiệu quả. Bạc hà được biết đến với tác dụng làm dịu dạ dày và cải thiện chức năng gan. Kết hợp lại, chúng tạo nên một thức uống buổi sáng tuyệt vời, giúp giải độc.

Cách pha chế: Đun sôi một miếng gừng tươi nhỏ và một vài lá bạc hà trong nước trong 5 phút. Lọc trà và nhâm nhi ấm vào buổi sáng.

Nước cỏ cà ri

Hạt cỏ cà ri nổi tiếng với khả năng điều chỉnh lượng đường trong máu và hỗ trợ tiêu hóa. Uống loại nước này khi bụng đói có thể giúp làm sạch gan và thận bằng cách thúc đẩy quá trình đào thải chất độc. Nó cũng giúp giảm viêm và cải thiện chức năng thận tổng thể.

Cách pha chế: Ngâm một thìa canh hạt cỏ cà ri trong nước qua đêm. Vào buổi sáng, lọc nước và uống khi bụng đói.

Trà húng quế

Húng quế hoạt động như một chất giải độc tự nhiên bằng cách hỗ trợ gan và thận loại bỏ chất độc ra khỏi cơ thể. Húng quế cũng hỗ trợ hệ thống miễn dịch, cải thiện tiêu hóa và giảm căng thẳng, làm cho nó trở thành thức uống hoàn hảo để bắt đầu ngày mới.

Cách pha chế: Đun sôi một nắm lá húng quế tươi trong nước 5-10 phút. Lọc và uống ấm vào buổi sáng.

Mỹ Ý (Theo Times of India)