7 thực phẩm giúp người Nhật sống lâu

Tại sao người Nhật có tuổi thọ trung bình nhất thế giới? Câu trả lời dựa trên các nghiên cứu là nhờ nhiều vào chế độ ăn uống.

Theo báo cáo Thống kê Y tế Thế giới do Tổ chức Y tế Thế giới công bố, tuổi thọ trung bình của người Nhật đứng đầu thế giới trong nhiều năm.

Tháng 7/2020, Tạp chí Dinh dưỡng Châu Âu công bố một nghiên cứu từ Khoa Y tế Công cộng, Đại học Tohoku, Nhật Bản. Nghiên cứu này phân tích dữ liệu từ hơn 92.000 người Nhật Bản với thói quen ăn uống, tần suất sử dụng các loại thực phẩm trong khoảng 19 năm. Người ta đã phát hiện ra 7 loại thực phẩm nhóm người này thường xuyên sử dụng và được cho chính là bí quyết kéo dài tuổi thọ ở Nhật Bản: cơm, súp miso, rong biển, cá, trà xanh, rau xanh, dưa muối Nhật Bản.

Nghiên cứu cũng cho thấy có những thực phẩm gần như không nằm trong chế độ ăn của người Nhật, đó là thịt đỏ (thịt bò, thịt lợn).

Kết quả nghiên cứu cho thấy, những người ăn theo kiểu Nhật có nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân giảm 14%, nguy cơ tử vong do tim mạch giảm 11%, nguy cơ tử vong do bệnh tim giảm 11%, so với những người ăn theo chế độ bình thường.

Thực đơn của người Nhật thường có cá. Thống kê cho thấy mức tiêu thụ cá bình quân đầu người ở Nhật Bản đã tăng từ hơn 70 kg tới hơn 100 kg mỗi năm, thậm chí còn vượt mức tiêu thụ gạo bình quân đầu người, gấp đôi mức tiêu thụ cá bình quân đầu người ở Pháp.

Trong suốt cả năm, cá là thực phẩm chính của mọi gia đình Nhật Bản. Ví dụ, món cơm lươn - món yêu thích của người Nhật. Người ta ước tính, người Nhật ăn 70% lượng lươn trên thế giới.

Người Nhật hạn chế ăn thịt đỏ. Đây được cho là lý do khiến người Nhật ít mắc các bệnh ung thư ác tính. Thống kê cho thấy tỷ lệ ung thư ác tính ở Nhật thấp hơn Trung Quốc, trong khi ở Đức, Mỹ, Canada, số người ung thư ác tính cao hơn Trung Quốc.

Người Nhật chú trọng cách ăn uống điều độ, ít dầu mỡ, gia vị nhưng đa dạng các loại nguyên liệu thực phẩm. Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản từng xây dựng hướng dẫn về ăn uống và lối sống lành mạnh, trong đó khuyến khích mọi người cố gắng ăn đa dạng nguyên liệu trong mỗi bữa ăn, bao gồm cả dầu ăn và gia vị, để bổ sung dinh dưỡng toàn diện. Do đó, bữa cơm của người Nhật đa dạng màu sắc, nguyên liệu và hương vị.

Một thói quen nữa của người Nhật là uống trà. Trà có chứa polyphenol, dầu thơm, khoáng chất, protein , vitamin và các chất dinh dưỡng khác, đặc biệt tốt cho việc tăng cường chức năng tim và thận, thúc đẩy tuần hoàn máu, hỗ trợ tiêu hóa.

