Những người có khả năng trường thọ

Theo nghiên cứu của ĐH Harvard, dựa vào thói quen sinh hoạt của một người, có thể biết được liệu người đó có sống thọ hay không.

Trong thế kỷ 20, tuổi thọ trung bình của con người đã tăng lên 30 năm, mức tăng lớn nhất trong lịch sử loài người. Nghiên cứu mới đây của tổ chức Gero.AI (thuộc ĐH Harvard) cũng chỉ ra, trong tương lai, con người có thể sống tối đa tới 150 tuổi nhờ ý thức tự chăm sóc bản thân cùng các tiến bộ về y học, môi trường và công nghệ. Trong số đó, ý thức tự chăm sóc bản thân đóng vai trò quan trọng.

Các chuyên gia của Harvard đã tổng kết một số dấu hiệu của một người có nhiều khả năng sẽ sống thọ.

Những người có lối sống lành mạnh và biết chăm sóc sức khỏe từ lúc trẻ. Ảnh minh họa: Men's Health.

Chăm thể dục từ trẻ

Bạn thích đi bộ và thường chọn đi bộ thay vì đi xe? Bạn thà chọn xe đạp còn hơn là đi ô tô đến công ty? Các nhà khoa học ở California cho biết, nếu một người trẻ tập chạy bộ khoảng 30 phút mỗi ngày thì khi về già, họ sống lâu hơn, thể chất tốt hơn so với những người lười tập.

Các nghiên cứu cũng chỉ ra, việc duy trì hoạt động thể chất có thể giúp cải thiện tuổi thọ, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim, tiểu đường và các tình trạng sức khỏe khác. Khi về già, bạn mất đi khối lượng cơ đáng kể nhưng việc tập thể dục sẽ giúp bạn giữ cơ bắp săn chắc và cân nặng hợp lý.

Với phụ nữ, nghiên cứu của Viện Lão hóa quốc gia Anh cho thấy những người béo phì có nguy cơ chết sớm hơn 20% so với những người gầy. Do đó, nếu một người tập luyện để giữ được vòng bụng tương đối phẳng, thân hình không mỡ thừa sau khi mãn kinh, chắc chắn sống thọ hơn do nguy cơ tim mạch, tiểu đường... được giảm thiểu.

Chế độ ăn hợp lý

Các nhà nghiên cứu ở St. Louis, Mỹ chỉ ra rằng những người đàn ông và phụ nữ giới hạn lượng calo hàng ngày của họ ở mức 1.400 đến 2.000 đều có trái tim khỏe mạnh tương đương với những người kém họ 15 tuổi.

Các nhà khoa học ở Boston cũng chỉ ra, việc không sử dụng các sản phẩm có thành phần cola, soda hay đồ ngọt, đồ ăn nhanh... giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim và bệnh tiểu đường. Do đó, chế độ ăn kiêng lành mạnh và hợp lý giúp bạn tránh nhiều bệnh tật nguy hiểm.

Thích uống trà

Cả trà xanh và trà đen đều chứa lượng catechin đậm đặc, giúp các mạch máu thư giãn và tim được bảo vệ. Trong một nghiên cứu trên 40.500 đàn ông và phụ nữ Nhật Bản, những người uống từ 5 tách trà xanh trở lên mỗi ngày có nguy cơ tử vong do bệnh tim và đột quỵ thấp nhất. Các nghiên cứu khác liên quan đến trà đen cũng cho kết quả tương tự.

Yêu lao động

Kết quả một nghiên cứu trên 302 người ở độ tuổi 70-80 cho thấy, chỉ với công việc dọn dẹp nhà cửa, một người bình thường có thể đốt cháy khoảng 285 calo và giúp giảm nguy cơ tử vong xuống 30%.

Nhiều bạn bè

Những người hướng ngoại ít có nguy cơ mắc chứng sa sút trí tuệ hơn 50% so với những người hướng nội, theo một nghiên cứu trên 500 đàn ông và phụ nữ từ 78 tuổi trở lên, tại Viện Karolinska, Thụy Điển. Các nhà nghiên cứu chỉ ra với nhóm hướng ngoại, bộ não đàn hồi hơn do mức độ cortisol thấp hơn.

Micah Sadigh, tiến sĩ, phó giáo sư tâm lý học tại Cedar Crest College (Mỹ) nói, mối quan hệ tốt giữa các cá nhân đóng vai trò như một bộ đệm chống lại căng thẳng. Thêm vào đó, nếu những người bạn có lối sống tích cực, cơ hội để bạn tích cực giống họ tăng lên đến hơn 57%.

Cho rằng mình trẻ hơn tuổi

Việc cảm thấy bản thân trẻ trung có liên quan trực tiếp đến sức khỏe tốt hơn và cuộc sống thọ hơn. Jacqui Smith, Tiến sĩ, giáo sư tâm lý học tại Đại học Michigan nói, cảm giác này có thể cải thiện sự lạc quan và động lực để vượt qua thử thách, giúp giảm căng thẳng và tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn, từ đó giúp giảm nguy cơ mắc bệnh.

Hiểu biết về công nghệ

Các nhà nghiên cứu cho biết việc hiểu biết và sử dụng các công nghệ mới nhất giúp bạn không chỉ có tinh thần phấn chấn mà còn có cảm giác được tham gia vào xã hội. "Giữ kết nối với bạn bè, gia đình và các sự kiện khiến bạn thấy cuộc sống sống động hơn và có liên quan chặt chẽ đến hiện đại", Sherri Snelling, giám đốc cấp cao của Evercare (California, Mỹ) nói.

Ngủ không ngáy

Ngáy là một dấu hiệu của việc ngưng thở khi ngủ, một chứng rối loạn khiến bạn ngừng thở trong thời gian ngắn do mô cổ họng xẹp xuống và chặn đường thở. Ngưng thở khi ngủ có thể gây ra huyết áp cao, các vấn đề về trí nhớ, gây tăng cân và trầm cảm. Một nghiên cứu kéo dài 18 năm cho thấy những người không ngáy có khả năng sống lâu hơn gấp ba lần so với những người bị ngưng thở nghiêm trọng.

Là ông bà tốt

Theo phân tích của tổ chức Berlin Aging Study (Đức), những người già quan tâm, chăm sóc những người xung quanh nhiều hơn sẽ sống lâu hơn trung bình 3 năm so với những người không quan tâm đến ai. Tuy nhiên, cần có một giới hạn giúp đỡ cụ thể, nếu không, việc là một ông bà tốt có thể khiến cuộc sống của bạn thêm căng thẳng, gây tác động tiêu cực đến sức khỏe thể chất và tinh thần.

Thùy Linh (Theo NY Post, Men's Health)