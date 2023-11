7 thực phẩm giúp da mịn màng, tươi trẻ

Dứa, chanh, mè, dưa hấu, bơ, khoai lang và nghệ là 7 loại thực phẩm giúp trẻ hóa và căng mịn làn da, làm chậm quá trình lão hóa.

Theo bác sĩ Thạch Văn Toàn, khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM - Cơ sở 3, chế độ ăn uống thường được thể hiện rõ ràng trên làn da. Nếu ăn uống khoa học, đầy đủ dưỡng chất, làn da sẽ tươi sáng, rạng rỡ. Ngược lại, chế độ ăn uống không tốt sẽ khiến làn da nhanh chóng xuất hiện những dấu hiệu lão hóa.

Dưới đây là 7 loại thực phẩm giúp trẻ hóa làn da, theo bác sĩ Toàn.

Dứa

Dứa (thơm) chứa rất nhiều mangan, loại khoáng chất cần thiết kích hoạt enzyme gọi là prolidase. Prolidase cung cấp proline axit anmin cho sự hình thành collagen trong da. Từ đó giúp tăng độ đàn hồi cho da, giúp da luôn tươi sáng, rạng rỡ.

Chanh

Vitamin C đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe và giúp làn da sáng, trẻ hơn. Một nguyên cứu cho thấy những phụ nữ thường ăn những thực phẩm giàu vitamin C có làn da mịn màng hơn và ít nếp nhăn. Một trong những loại quả quen thuộc là chanh, rất giàu vitamin C.

Mè

Mè là thực phẩm giàu canxi và các loại chất khoáng như sắt, magie, phốt pho và chất xơ... Một chế độ ăn uống giàu khoáng chất như đã kể trên cùng với sự vận động đầy đủ, đều đặn và thích hợp sẽ là "công thức đơn giản" giúp bạn có được cuộc sống khỏe mạnh và làn da tươi trẻ.

Dưa hấu

Dưa hấu chứa lycopene, giống như chất chống nắng tự nhiên, bảo vệ da khỏi các tia cực tím gây lão hóa. Ngoài ra, dưa hấu chứa một lượng nước rất lớn, giúp dưỡng ẩm cho da.

Bơ

Bơ chứa nhiều axit béo chống viêm, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp làn da tươi sáng rạng rỡ.

Khoai lang

Khoai lang là thực phẩm giúp trẻ hóa làn da mà mọi người dễ dàng tìm mua được. Trong loại củ này chứa rất nhiều vitamin A, giúp chống lại nếp nhăn trên da, hạn chế hình thành các nếp nhăn bằng cách hồi sinh collagen bị hư hại.

Nghệ

Nghệ là một thực phẩm trẻ hóa làn da không thể thiếu trong gian bếp của mỗi gia đình. Củ nghệ chứa rất nhiều dưỡng chất chống lại sự tổn thương tế bào, các bệnh mạn tính và lão hóa, hỗ trợ các cơ quan trong cơ thể hoạt động khỏe mạnh và da được bảo vệ trong tình trạng tốt. Đặc biệt trong nghệ có chứa curcumin, giúp ngăn chặn lão hóa và quá trình thoái hóa của cơ thể.

Mỹ Ý