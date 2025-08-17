7 thói quen mỗi sáng tốt cho người tiểu đường, huyết áp cao

Hít thở sâu kết hợp với thể dục nhẹ nhàng, thêm giá đỗ vào bữa sáng có thể giúp cân bằng lượng đường trong máu và chỉ số huyết áp.

Bắt đầu ngày mới bằng cách tập thể dục, ăn uống lành mạnh có thể tác động đáng kể đến việc kiểm soát huyết áp và đường huyết.

Tập thể dục nhẹ nhàng

Tập thể dục buổi sáng thường xuyên đặc biệt có lợi cho người đang kiểm soát bệnh tiểu đường và tăng huyết áp. Các hoạt động thể chất nhẹ nhàng như đi bộ buổi sáng kích thích tuần hoàn máu, cải thiện chuyển hóa glucose đồng thời hạ huyết áp.

Tập thở sâu hoặc thiền

Các bài tập hít thở sâu hoặc thiền định mỗi sáng giúp giảm các hormone gây căng thẳng, có thể là nguyên nhân khiến huyết áp tăng. Thở sâu làm dịu hệ thần kinh, thúc đẩy chức năng tim tốt hơn đồng thời cải thiện độ nhạy insulin. Nó còn tăng cường sự minh mẫn, hỗ trợ khả năng phục hồi cảm xúc, cải thiện chất lượng giấc ngủ, tăng miễn dịch và nuôi dưỡng sự kết nối giữa tâm trí và cơ thể, hướng đến sức khỏe lâu dài.

Tránh ăn sáng với món nhiều đường và chế biến sẵn

Ăn thực phẩm nhiều đường hoặc chế biến sẵn trong bữa sáng có thể khiến lượng đường trong máu cao và tăng tình trạng kháng insulin. Các bữa ăn cân bằng giúp ổn định mức năng lượng và hỗ trợ sức khỏe tim mạch, huyết áp.

Các món giàu chất xơ (yến mạch, kiều mạch), chất béo lành mạnh (hạt óc chó, quả bơ) và protein (sữa ít béo, sữa chua, hạt) có thể tăng cảm giác no, giảm thèm ăn, hỗ trợ chức năng trao đổi chất. Chúng cũng cải thiện tiêu hóa, ngăn tăng cân. Trong khi béo phì là yếu tố nguy cơ gây tăng huyết áp và đường huyết.

Ăn giá đỗ

Giá đỗ giàu chất xơ và protein, là lựa chọn lành mạnh cho bữa sáng của người bệnh tiểu đường, huyết áp cao. Ăn giá đỗ khi bụng đói góp phần ổn định lượng đường trong máu và cung cấp năng lượng. Ưu tiên chọn giá đỗ sạch, không bị nhiễm hóa chất. Thêm giá đỗ vào salad để tăng thêm độ giòn và giá trị dinh dưỡng.

Uống nước ấm với chanh

Bắt đầu ngày mới với một cốc nước ấm pha nước cốt chanh hỗ trợ giải độc cơ thể. Chanh chứa vitamin C, có tác dụng hạ huyết áp, cải thiện lượng đường trong máu. Thói quen đơn giản này còn thúc đẩy quá trình trao đổi chất, tăng miễn dịch tổng thể. Người mắc bệnh dạ dày nên ăn sáng trước khi dùng đồ uống này.

Ăn hạnh nhân

Ăn loại hạt này khi bụng đói cung cấp các dưỡng chất thiết yếu, tốt cho người cao huyết áp hoặc cần điều chỉnh đường trong máu. Hạnh nhân rất giàu magie, có tác dụng điều hòa huyết áp. Chúng cũng chứa chất béo lành mạnh và chất xơ, giúp kiểm soát đường huyết tốt hơn.

Kết hợp với nước quế

Uống nước quế khi bụng đói có thể tăng độ nhạy insulin, giảm lượng đường trong máu. Kali trong quế tham gia trung hòa tác dụng của natri lên huyết áp, kiểm soát nhịp tim. Đặc tính chống viêm của nó cũng hỗ trợ sức khỏe tổng thể tốt hơn.

Bảo Bảo (Theo Times of India)