7 thi thể nổi tiếng trên đường leo Everest

Green Boots - Tsewang Paljor: Năm 1996, nhà leo núi Ấn Độ Tsewang Paljor bắt đầu hành trình chinh phục Everest và không bao giờ quay do gặp bão tuyết trên đường xuống. Thi thể của anh nằm lại trong một hang đá ở độ cao 8.500 m trên tuyến đường lên đỉnh.
Với đôi giày leo núi màu xanh lá cây nổi bật, anh đã trở thành một cột mốc bi thảm và được cộng đồng leo núi quốc tế biết đến với biệt danh "Green Boots" (Đôi giày xanh). Vào năm 2014, Hiệp hội leo núi Tây Tạng Trung Quốc đã di dời thi thể của Paljor khỏi con đường chính và chôn cất dưới tuyết và đá theo yêu cầu của gia đình. Ảnh: Swotah Travel
Sleeping Beauty - Francys Arsentiev: Năm 1998, nhà leo núi người Mỹ Francys Arsentiev cùng chồng là Sergei Arsentiev thực hiện hoài bão chinh phục Everest không dùng oxy. Dù lên đến đỉnh thành công, họ đã bị lạc nhau trong đêm tối trên đường xuống do kiệt sức. Sergei đã quay lại tìm vợ và biến mất, sau này được tìm thấy đã qua đời.
Francys được các nhà leo núi khác phát hiện trong tình trạng hấp hối nhưng không thể cứu giúp do điều kiện quá khắc nghiệt. Thi thể của cô nằm lại trên cung đường chính suốt 9 năm và được biết đến với biệt danh bi thảm "Sleeping Beauty" (Người đẹp ngủ trong rừng). Năm 2007, một nhà leo núi từng gặp cô, đã quay trở lại, di chuyển thi thể cô đến một nơi kín đáo hơn để cô được an nghỉ, kết thúc câu chuyện bi kịch về một trong những nữ leo núi quả cảm nhất Everest. Ảnh: People
Rob Hall: Bộ phim Everest năm 2015 đã tái hiện câu chuyện và cái chết của nhà leo núi Rob Hall - một trong những vận động viên leo núi nổi tiếng nhất thế giới. Cùng với người bạn thân Gary Ball, Hall đã hoàn thành chinh phục bảy ngọn núi cao nhất thế giới.
Tuy nhiên, sự nghiệp thám hiểm của Hall kết thúc trong thảm họa Everest năm 1996. Hall dẫn đầu một đoàn thám hiểm lên núi vào đầu tháng 5. Hàng loạt sự kiện không may đã khiến đoàn bị mắc kẹt trong một cơn bão tuyết dữ dội. Rob và một thành viên trong đoàn, Doug Hansen, đã thiệt mạng trong cơn bão. Ảnh: The Denver Post
Scott Fischer: Cơn bão năm 1996 cũng cướp đi mạng sống của nhà leo núi dày dạn kinh nghiệm Scott Fischer. Trong chuyến leo núi với nhóm Mountain Madness, Fischer đã chinh phục được đỉnh. Tuy nhiên, anh bắt đầu kiệt sức và yêu cầu đội của mình tiếp tục đi xuống khi cơn bão ập đến vì biết mình sẽ làm chậm họ. Ảnh: Ultimate Kilimanjaro
George Mallory: Ông được coi là người đầu tiên khám phá Everest, với hai lần leo núi vào năm 1921. Nhiều bản đồ và tuyến đường đã được tạo ra từ các chuyến thám hiểm này nhưng Mallory không chinh phục được đỉnh. Năm 1924, ông trở lại với ý định lên đỉnh và đây là lần cuối người ta nhìn thấy Mallory khi ông rời trại 4 vào 8/6. Thi thể của Mallory chỉ được tìm thấy vào năm 1999. Ảnh: All That's Interesting
David Sharp: Năm 2006, David Sharp thực hiện chuyến leo núi một mình. Một số nguồn tin nói anh đã chinh phục thành công đỉnh nhưng điều này vẫn chưa được xác minh. Sharp không bao giờ trở về để kể lại câu chuyện của mình. Thi thể của anh được tìm thấy bên cạnh "Green Boots" trong một hang động nhỏ. Một số phỏng đoán cho rằng anh dừng lại để nghỉ ngơi hoặc trú ẩn và chết cóng tại chỗ. Ảnh: All That's Interesting
Hannelore Schmatz: Kiệt sức đã dẫn đến cái chết của Hannelore Schmatz. Cô leo núi cùng chồng, Gerhard, nhưng hai người tách thành các nhóm riêng để hoàn thành hành trình. Nhóm của cô đã chinh phục được đỉnh nhưng quay lại trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
Hannelore dừng lại để trú ẩn và nghỉ ngơi cùng một nhà leo núi khác, Ray Genet. Genet không qua được đêm đó còn Hannelore tiếp tục đi xuống nhưng kiệt sức và qua đời chỉ cách trạm 4 khoảng 100 m. Một nỗ lực thu hồi thi thể của cô vào năm 1984 đã thất bại. Thi thể của Hannelore giờ đã bị tuyết che phủ. Ảnh: All That's Interesting
Theo Cơ sở dữ liệu Himalaya, hơn 10.800 chuyến thám hiểm đã được thực hiện kể từ năm 2020. Với nhiều người, đây là bài kiểm tra cuối cùng về lòng dũng cảm và kỹ năng. Với những người khác, đó là giấc mơ cả đời. Vì vậy, nhiều người vẫn tiếp tục tìm đến Everest mỗi năm.
Trong lịch sử gần đây, Everest đã cướp đi sinh mạng của hơn 300 nhà leo núi. Khoảng hai phần ba trong số đó, tương đương 200 thi thể, được cho là vẫn còn nằm lại trên núi.
Hoài Anh (Theo Endorfeen)