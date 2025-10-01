7 thi thể gây ám ảnh trên đường leo Everest

Hannelore Schmatz: Kiệt sức đã dẫn đến cái chết của Hannelore Schmatz. Cô leo núi cùng chồng, Gerhard, nhưng hai người tách thành các nhóm riêng để hoàn thành hành trình. Nhóm của cô đã chinh phục được đỉnh nhưng quay lại trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Hannelore dừng lại để trú ẩn và nghỉ ngơi cùng một nhà leo núi khác, Ray Genet. Genet không qua được đêm đó còn Hannelore tiếp tục đi xuống nhưng kiệt sức và qua đời chỉ cách trạm 4 khoảng 100 m. Một nỗ lực thu hồi thi thể của cô vào năm 1984 đã thất bại. Thi thể của Hannelore giờ đã bị tuyết che phủ. Ảnh: All That's Interesting

Theo Cơ sở dữ liệu Himalaya, hơn 10.800 chuyến thám hiểm đã được thực hiện kể từ năm 2020. Với nhiều người, đây là bài kiểm tra cuối cùng về lòng dũng cảm và kỹ năng. Với những người khác, đó là giấc mơ cả đời. Vì vậy, nhiều người vẫn tiếp tục tìm đến Everest mỗi năm.

Trong lịch sử gần đây, Everest đã cướp đi sinh mạng của hơn 300 nhà leo núi. Khoảng hai phần ba trong số đó, tương đương 200 thi thể, được cho là vẫn còn nằm lại trên núi.