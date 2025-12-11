7 sai lầm thường gặp khi tự dùng thuốc tại nhà

Sử dụng sai liều, sai cách dùng, tự dùng thuốc kê đơn, dùng lại đơn cũ hoặc đơn của người khác... là những sai lầm thường gặp khi người bệnh tự ý dùng thuốc tại nhà.

ThS.BS Mai Hồ Duy, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á TP HCM chỉ ra 7 sai lầm thường gặp khi người bệnh tự ý dùng thuốc tại nhà, bao gồm:

Tự chẩn đoán và điều trị sai bệnh

Tự chẩn đoán bệnh sai đưa đến lựa chọn thuốc không đúng, điều trị không đúng bệnh, làm cho bệnh nặng thêm.

Sử dụng sai liều lượng và cách dùng thuốc

Nhiều người tự ý điều chỉnh liều lượng (uống ít hơn hoặc nhiều hơn), không tuân thủ cách dùng thuốc (uống trước ăn hoặc sau ăn, khoảng cách giữa các liều).

Điều này có thể dẫn đến liều quá thấp khiến bệnh không khỏi, dai dẳng, hoặc nặng hơn. Ngược lại, liều quá cao gây ra tác dụng phụ nghiêm trọng hoặc ngộ độc thuốc, tổn thương gan, thận.

Nhân viên y tế tại nhà thuốc Bệnh viện Quân y 175 (TP HCM) phát thuốc cho bệnh nhân. Ảnh: Quỳnh Trần

Tự ý dùng thuốc kê đơn (nhất là kháng sinh)

Thuốc kê đơn, đặc biệt là kháng sinh, cần được sử dụng dưới sự giám sát chặt chẽ của bác sĩ. Lạm dụng kháng sinh không đúng chỉ định là thói quen nguy hiểm, làm tăng nguy cơ kháng thuốc, ảnh hưởng xấu đến thận và các cơ quan khác

Dùng lại đơn thuốc cũ hoặc đơn thuốc của người khác

Mỗi tình trạng bệnh và cơ địa mỗi người là khác nhau. Việc sử dụng lại đơn thuốc cũ, ngay cả khi triệu chứng có vẻ giống nhau, có thể gây ra phản ứng bất lợi hoặc không hiệu quả

Kết hợp thuốc không an toàn

Tự ý dùng thêm các loại thuốc không kê đơn, thực phẩm chức năng hoặc các vị thuốc dân gian cùng lúc với thuốc đang dùng có thể dẫn đến tương tác thuốc nguy hiểm.

Uống thuốc với các loại nước như rượu, bia, trà, cà phê, nước trái cây, sữa cũng là một sai lầm phổ biến, làm giảm hiệu quả hoặc gây hại cho sức khỏe.

Không bảo quản thuốc đúng cách

Để thuốc ở nơi ẩm ướt hoặc nhiệt độ cao, hoặc hết hạn sử dụng, làm thuốc mất tác dụng hoặc gây ra tác dụng phụ.

Ngưng thuốc đột ngột hoặc dùng không đủ liệu trình

Đặc biệt với kháng sinh, việc ngưng thuốc ngay khi thấy đỡ mà chưa hết liệu trình được chỉ định sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn còn sót lại phát triển mạnh hơn và kháng thuốc.

Những sai lầm này tiềm ẩn nhiều nguy cơ, từ các tác dụng phụ nhẹ đến sốc phản vệ, suy tạng (gan, thận), thậm chí đe dọa tính mạng. Do đó, khi có vấn đề về sức khỏe, điều quan trọng nhất là đến các cơ sở y tế để được chẩn đoán và chỉ định thuốc đúng cách.

Mỹ Ý