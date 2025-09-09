7 sai lầm rửa rau củ có thể gây hại sức khỏe

Rau củ quả rất cần thiết cho chế độ ăn lành mạnh nhưng việc rửa không đúng cách có thể biến chúng thành nguồn vi khuẩn có hại.

Dùng xà phòng để rửa rau quả

Nhiều người cho rằng dùng xà phòng để làm sạch rau quả là hợp lý, tương tự khi rửa tay. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo không nên làm vậy vì dư lượng xà phòng hoặc chất tẩy rửa trên thực phẩm có thể gây hại nếu ăn phải, dẫn đến các vấn đề tiêu hóa như tiêu chảy hoặc nôn mửa.

Theo FoodSafety, cổng thông tin về an toàn thực phẩm do các cơ quan chính phủ Mỹ cung cấp, rau quả chưa rửa có thể chứa các vi khuẩn có hại như Salmonella, E. coli và Listeria, những tác nhân chính gây ngộ độc thực phẩm. Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) khuyến nghị chỉ nên rửa rau củ quả dưới vòi nước chảy và làm khô bằng vải sạch, khăn giấy hoặc cho vào rổ quay rau. Bước đơn giản này có hiệu quả loại bỏ bụi bẩn và vi trùng mà không đưa thêm hóa chất độc hại vào cơ thể.

Pha trộn các hóa chất tẩy rửa

Một số người cho rằng việc kết hợp các loại hóa chất sẽ giúp làm sạch tốt hơn nhưng điều này cực kỳ nguy hiểm. Trong đại dịch Covid-19, một trường hợp được ghi nhận ngâm rau quả trong hỗn hợp thuốc tẩy, giấm và nước nóng. Sự kết hợp này đã tạo ra khí clo, khiến bệnh nhân bị khó thở và thiếu oxy trong máu nhẹ, cần phải cấp cứu. Tuyệt đối không trộn lẫn các hóa chất tẩy rửa gia dụng và tránh sử dụng chúng trên thực phẩm. Hãy chỉ dùng nước sạch để rửa rau quả nhằm ngăn ngừa ngộ độc ngoài ý muốn.

Ảnh minh họa: Times of India

Không rửa tay trước khi sơ chế

Rửa tay trước khi cầm vào rau củ quả là một bước quan trọng nhưng thường bị bỏ qua. FDA khuyến nghị rửa tay bằng xà phòng dưới nước trong ít nhất 20 giây trước khi chế biến bất kỳ loại thực phẩm nào. Bàn tay chưa rửa có thể truyền vi khuẩn và các chất bẩn khác lên rau quả, làm cho mọi nỗ lực làm sạch trở nên vô nghĩa.

Rửa rau quả quá sớm

Rửa rau quả ngay sau khi mua về có vẻ tiện lợi nhưng thực chất có thể đẩy nhanh quá trình hư hỏng. Độ ẩm thúc đẩy vi khuẩn phát triển, khiến rau củ quả nhanh hỏng hơn. Điều này đặc biệt đúng với các loại quả mọng. Những loại quả dễ dập nát như mâm xôi, dâu tằm hay việt quất chỉ nên được rửa ngay trước khi dùng. Cách làm sạch an toàn là cho chúng vào rổ, nhúng nhẹ nhàng vào một bát nước lạnh và khuấy đều để rửa trôi bụi bẩn, trước khi vớt ra để ráo rồi dùng khăn giấy thấm khô, tránh làm quả bị nát.

Lạm dụng nước rửa rau quả chuyên dụng

Nhiều người tiêu dùng mua các loại nước rửa rau quả chuyên dụng với hy vọng làm sạch kỹ hơn nhưng nghiên cứu cho thấy chúng không mang lại nhiều lợi ích. Một nghiên cứu từ Đại học Maine, Mỹ, cho thấy việc rửa rau quả bằng nước cất còn hiệu quả hơn so với sử dụng các sản phẩm thương mại. Ngâm rau quả trong nước sạch 1-2 phút có thể giảm vi trùng một cách hiệu quả và tiết kiệm.

Rửa lại rau quả "đã rửa sẵn"

Nhiều người cho rằng tất cả rau quả đều cần được rửa, kể cả mặt hàng đóng gói có nhãn "ăn liền" hoặc "đã rửa sẵn". Tuy nhiên, những sản phẩm này đã được làm sạch và việc rửa lại có thể làm tăng nguy cơ lây nhiễm chéo nếu chúng tiếp xúc với bề mặt hoặc dụng cụ không sạch. Nếu bạn vẫn muốn rửa lại, FDA khuyên nên xử lý các mặt hàng này bằng tay sạch và giữ chúng tách biệt với thực phẩm sống.

Bỏ qua việc rửa các loại củ, quả có vỏ

Một số loại như táo, dưa chuột và khoai tây có lớp vỏ bảo vệ phần thịt bên trong. Tuy nhiên, lớp vỏ này có thể chứa bụi bẩn, dư lượng thuốc trừ sâu và vi trùng. Việc cắt hoặc gọt vỏ rau quả chưa rửa có thể vô tình đưa chất bẩn từ bề mặt vào phần ăn được. FoodSafety khuyến nghị nên cọ hoặc rửa các loại rau củ quả có vỏ dưới vòi nước chảy để đảm bảo an toàn.

Bình Minh (Theo Times of India, FoodSafety, FDA)