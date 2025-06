7 người nhập viện do nắng nóng, một ca nguy kịch

Phú ThọNắng nóng, 7 bệnh nhân nhập viện cấp cứu, trong đó một trường hợp nguy kịch, hôn mê, đặt ống nội khí quản.

Ngày 2/6, bác sĩ Nguyễn Thanh Thủy, Phó Trưởng khoa Cấp cứu, Trung tâm Y tế Cẩm Khê, cho biết 7 trường hợp này là nông dân lao động ngoài trời, nhập viện liên tiếp trong ngày 1/6 do say nắng, nóng. Hầu hết người bệnh mệt lả, co rút cơ toàn thân, tay chân co quắp.

"Đây là lần đầu tiên đơn vị tiếp nhận số ca say nắng trong ngày lớn như vậy", bác sĩ cho hay.

Trong đó, người phụ nữ 65 tuổi, ra đồng làm việc từ 9h sáng đến khoảng 11h, nằm bất tỉnh ngoài đồng, tiên lượng nặng. Thời điểm nhập viện, bệnh nhân hôn mê, phản xạ đồng tử yếu, thở khò khè, sốt nóng 39,5 độ C, nhịp tim nhanh, huyết áp tụt 80/50mmHg.

Các bác sĩ khẩn cấp đặt ống nội khí quản, thở máy, làm mát cơ thể, bù nước, điện giải và hồi sức tích cực. Sau 5 giờ hồi sức, tình trạng rối loạn thân nhiệt đã được kiểm soát, chức năng các cơ quan được cải thiện, chỉ số sinh tồn ổn định, gia đình xin chuyển tuyến trên điều trị tiếp.

Các trường hợp còn lại được bác sĩ cấp cứu, bù nước, điện giải và làm mát cơ thể. Đa số bệnh nhân đều ổn định, tiếp tục theo dõi.

Bác sĩ kiểm tra sức khỏe bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Theo bác sĩ, khi làm việc trong môi trường nắng nóng, cơ thể sẽ phản ứng bằng cách tăng tiết mồ hôi để làm mát cơ thể, khiến cơ thể mất nước, mất điện giải. Nếu không được bù kịp thời sẽ dẫn tới giảm khối lượng tuần hoàn gây trụy tim mạch, rối loạn điện giải nặng, thậm chí tử vong. Ngoài ra, khi nhiệt độ cơ thể tăng cao sẽ gây rối loạn hoạt động chức năng của rất nhiều cơ quan như tim mạch, hô hấp, thần kinh..., gây hại sức khỏe.

Để dự phòng say nắng, say nóng, người dân không làm việc quá lâu ngoài trời nắng hoặc trong môi trường nóng bức, tránh các hoạt động thể lực quá sức, đặc biệt khi thời tiết nắng nóng. Uống đầy đủ nước khi trời nóng hoặc lao động nặng. Luôn trang bị đầy đủ thiết bị chống nắng khi lao động, làm việc ngoài trời nắng như quần áo bảo hộ lao động, mũ, nón, kính,... Làm thoáng mát môi trường làm việc, đặc biệt là các công xưởng, hầm lò.

Hai ngày nay, các tỉnh phía Bắc như Hà Nội, Phú Thọ, Hòa Bình, Bắc Giang, Bắc Ninh... nắng nóng gay gắt hơn 40 độ C, độ ẩm không khí xuống 40-45%, trời lặng gió làm tăng cảm giác nóng bức, khó chịu. Càng về chiều nhiệt độ cảm nhận càng tăng khi hơi nóng bắt đầu bốc lên từ bề mặt bêtông, mặt đường.

Cơ quan khí tượng dự báo tháng 6 còn có khả năng xảy ra một vài đợt nắng nóng ở miền Bắc và Trung. Nhiệt độ trung bình cả nước phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, riêng miền Bắc cao hơn 0,5-1 độ C. Nắng nóng có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt khi cơ thể tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Thùy An