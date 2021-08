Chị Lê Ngọc Thu Trang - CEO Tracybee cho biết - doanh thu công ty suốt mấy tháng dịch khởi sắc nhờ bán chạy keo ong xanh Brazil. Sản phẩm được giới thiệu có tác dụng sát khuẩn vòm họng, giảm viêm họng, hỗ trợ trị ho, dễ dùng và tiện mang theo bên mình.



Từ tháng 4 đến nửa đầu tháng 8, các nhà thuốc Long Châu, Pharmacity, Trung Sơn, An Khang... nhập hàng trăm nghìn chai keo ong dạng xịt và hơn 10.000 lọ dạng viên. "Tôi rất vui khi thành quả của mình được người tiêu dùng quan tâm và keo ong xanh được chọn là một trong những giải pháp bảo vệ sức khỏe, nhất là trong giai đoạn Covid-19 vẫn phức tạp", CEO Thu Trang nói.

Công ty TNHH Ong Mật Tracybee thành lập từ năm 2012, bởi gia đình có nghề nuôi ong truyền thống lâu năm. Đội ngũ lãnh đạo, nhân viên thương hiệu luôn nằm lòng triết lý kinh doanh: "Tình yêu sản phẩm tuy lớn nhưng phải luôn đứng sau tình yêu con người, Tracybee nỗ lực để người dân, dù ở nước nghèo hay khó khăn, vẫn có thể sử dụng sản phẩm tốt".



CEO Thu Trang cho hay: "Từ thuở đầu, tôi luôn mong có thể tạo ra giải pháp tốt cho sức khỏe, phần nào có thể hạn chế việc sử dụng thuốc kháng sinh cho trẻ em nói riêng và người Việt nói chung. Suy cho cùng, giá trị cốt lõi chúng tôi hướng đến là con người, chứ không phải sản phẩm hoặc thương hiệu, dù Tracybee luôn nỗ lực mang đến những sản phẩm tuyệt vời, đảm bảo uy tín. Nhưng con người mới là đối tượng mà chúng tôi muốn phục vụ".

Năm 2015, Tracybee có cơ hội tham dự chương trình hỗ trợ doanh nghiệp của tổ chức CBI Hà Lan. Lượng thông tin, kiến thức bổ ích từ các chuyên gia đầu ngành khiến nữ CEO càng khẳng định hướng đi của mình là đúng đắn. Chị ví bản thân như chạm tay vào "cánh cửa diệu kỳ" và sự kiện trở thành bước ngoặt lớn ảnh hưởng đến tầm nhìn và sứ mệnh của công ty.



Thời điểm đó, doanh nghiệp phải đấu tranh tư tưởng: nên chọn con đường thuần về chế phẩm ong xuất phát ở Việt Nam hay mở rộng kinh doanh thêm sản phẩm loài ong từ nước ngoài.

"Sau cùng, ngoài chế phẩm liên quan đến ong Việt, chúng tôi quyết định nghiên cứu và đưa keo ong xanh Brazil về thị trường trong nước, dưới tên thương hiệu Tracybee", nữ CEO nói. Chị lý giải keo ong có nguồn gốc hoàn toàn từ thiên nhiên và lành tính, có thể xem xét thay thế cho việc dùng loạt kháng sinh tổng hợp.



Theo NCBI, keo ong xanh được đánh giá 'tốt nhất thế giới" vì có nguồn gốc từ giống ong lai giữa châu Âu và châu Phi, thu thập từ hơn 300 loài thực vật. Tuy nhiên, thành phần chính khiến keo ong xanh trở nên "đắt giá" là chồi non, lá non của cây Baccharis Dracunculifolia ở Brazil.

Nhiều công trình nghiên cứu khẳng định cây Baccharis Dracunculifolia chứa Artepillin C - hoạt chất có tính kháng khuẩn, chống virus, chống nấm, chống viêm, loét mạnh. Nó cũng là một trong những hợp chất bảo vệ gan, chống oxy hóa, kích thích hệ miễn dịch, nâng cao khả năng đề kháng và tự trị bệnh của cơ thể.

Bên cạnh đó, Flavonoid cũng là một chất quý có trong keo ong xanh Brazil và các loại keo ong khác. Hoạt chất này có tác dụng ngăn chặn quá trình oxy hóa do các gốc tự do. Đồng thời là yếu tố cần thiết để hấp thu vitamin C – chất dinh dưỡng quan trọng chịu trách nhiệm cho việc tăng trưởng và tái tạo mô, nếu không có Flavonoid, quá trình này sẽ không xảy ra.

Flavonoid là hoạt chất có trong tất cả các loại keo ong. Tuy nhiên, chỉ có keo ong xanh Brazil mới cùng lúc có cả Flavonoid và Artepillin C.