7 mẹo đơn giản giảm say tàu xe hiệu quả

Để giảm say tàu xe nên chọn chỗ ngồi tốt, nhìn chân trời, ngậm gừng, uống đủ nước, hít không khí trong lành, nghỉ ngơi giác quan hoặc dùng thuốc.

Say tàu xe, còn gọi là say du lịch, có thể biến chuyến đi với phương tiện ôtô, máy bay, tàu hỏa hay thuyền, thành một thử thách khó chịu.

Say tàu xe xảy ra khi tai trong báo hiệu bạn đang di chuyển nhưng mắt bạn lại không nhìn thấy chuyển động đó, hoặc ngược lại. Mâu thuẫn cảm giác này làm não bộ bị nhầm lẫn và gây ra các triệu chứng như buồn nôn, chóng mặt, đau đầu, đổ mồ hôi lạnh, mệt mỏi, nôn mửa.

Tình trạng này phổ biến và thường không nghiêm trọng, nhưng có thể biến chuyến đi thành trải nghiệm tồi tệ.

Dưới đây là 7 mẹo giảm say tàu xe.

Chọn chỗ ngồi một cách thông minh

Vị trí ngồi rất quan trọng. Trên ôtô hoặc xe buýt, hãy chọn ghế trước, vì phía trước ít bị rung lắc nhất.

Trên máy bay, hãy chọn ghế trên cánh hoặc hướng về phía trước để di chuyển êm ái hơn. Còn trên thuyền, nên chọn cabin hoặc ghế ngồi ở giữa hay phía trước, gần mực nước.

Giữ mắt bạn ở một điểm cố định

Nhìn vào một vật thể ổn định, chẳng hạn đường chân trời, con đường phía trước, hoặc một địa điểm xa nhằm điều chỉnh những gì mắt bạn nhìn thấy với những gì tai trong cảm nhận. Cách này giúp giảm xung đột cảm giác, giảm buồn nôn và chóng mặt.

Tránh nhìn xuống thiết bị hoặc tài liệu đọc khi đang di chuyển.

Hãy để không khí trong lành vào quanh bạn

Không khí trong lành, mát mẻ có thể xoa dịu bạn khi bị ốm. Nếu có thể, hãy mở hé cửa sổ xe. Hướng lỗ thông gió về phía mặt khi đi máy bay hoặc lên boong tàu.

Một làn gió nhẹ cũng tạo nên sự khác biệt đáng kể cho bạn vào lúc này.

Bạn có thể uống thuốc hoặc dán miếng dán để giảm cảm giác mệt mỏi, chóng mặt. Ảnh: Health

Ăn nhẹ và giữ đủ nước

Tránh ăn các loại thực phẩm nặng, nhiều dầu mỡ, cay hoặc chua trước và trong khi đi du lịch. Thay vào đó, chọn món ăn nhẹ dễ tiêu hóa như bánh quy giòn, bánh mì, chuối hoặc ngũ cốc.

Uống nước thường xuyên, tránh caffeine và rượu. Có thể uống vài ngụm bia gừng tuy nhiên hãy cẩn thận vì ga gây đầy hơi.

Sao nhãng hoặc nghỉ ngơi các giác quan

Đánh lạc hướng bản thân hoặc làm dịu các giác quan khi đang di chuyển có thể làm giảm các triệu chứng. Hãy nghe nhạc hoặc trò chuyện.

Trường hợp nghiêm trọng, bạn nhắm mắt, hít thở sâu, ngủ có thể giải quyết xung đột nội tâm gây ra say tàu xe.

Sử dụng các biện pháp tự nhiên

Gừng, có sẵn dưới dạng trà, kẹo hoặc viên nén, là một phương thuốc đáng tin cậy để giảm buồn nôn. Liệu pháp hương thơm bạc hà cũng có thể làm dịu cơn khó chịu.

Ấn vào huyệt P6 (ở mặt trong cổ tay) hoặc sử dụng vòng bấm huyệt có thể giảm buồn nôn, kể cả khi do tác dụng của giả dược.

Dùng thuốc khi cần thiết

Nếu các phương pháp đơn giản hơn không hiệu quả, thuốc kháng histamine không kê đơn như dimenhydrinate (Dramamine) hoặc meclizine (Bonine) có thể giúp ích. Lưu ý, các thuốc này thường gây buồn ngủ.

Để phòng ngừa hiệu quả hơn, có thể sử dụng miếng dán scopolamine (dán sau tai ít nhất 4 giờ trước khi lên tàu xe). Luôn tuân thủ hướng dẫn và tham khảo ý kiến bác sĩ nếu cần.

Mỹ Ý (Theo Times of India)