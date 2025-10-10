7 loại rau củ giúp hạ huyết áp không cần thuốc

Cải bó xôi giúp hạ huyết áp cao bằng cách bổ sung lượng kali, giúp cân bằng nồng độ natri, đào thải lượng dư thừa. Rau này cũng chứa nhiều chất chống oxy hóa, canxi và magie, hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Xào, xay sinh tố hay trộn vào món salad… đều là những món ngon miệng từ cải bó xôi, có thể duy trì huyết áp ổn định.