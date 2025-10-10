7 loại rau củ giúp hạ huyết áp không cần thuốc

Cải bó xôi giúp hạ huyết áp cao bằng cách bổ sung lượng kali, giúp cân bằng nồng độ natri, đào thải lượng dư thừa. Rau này cũng chứa nhiều chất chống oxy hóa, canxi và magie, hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Xào, xay sinh tố hay trộn vào món salad… đều là những món ngon miệng từ cải bó xôi, có thể duy trì huyết áp ổn định.
Cải bó xôi giúp hạ huyết áp cao bằng cách bổ sung lượng kali, giúp cân bằng nồng độ natri, đào thải lượng dư thừa. Rau này cũng chứa nhiều chất chống oxy hóa, canxi và magie, hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Xào, xay sinh tố hay trộn vào món salad… đều là những món ngon miệng từ cải bó xôi, có thể duy trì huyết áp ổn định.
Củ dền có hàm lượng nitrat cao, được chuyển hóa thành oxit nitric trong cơ thể, giúp thư giãn và mở rộng mạch máu. Uống nước ép củ dền hoặc nấu canh củ dền thường xuyên có thể giảm huyết áp.
Củ dền có hàm lượng nitrat cao, được chuyển hóa thành oxit nitric trong cơ thể, giúp thư giãn và mở rộng mạch máu. Uống nước ép củ dền hoặc nấu canh củ dền thường xuyên có thể giảm huyết áp.
Cà rốt chứa hàm lượng kali, chất xơ và chất chống oxy hóa dồi dào. Các hợp chất này giúp điều hòa huyết áp bằng cách trung hòa natri, làm giãn mạch máu và giảm viêm. Cả cà rốt sống (nước ép) và nấu chín (hấp, luộc, canh) đều có thể mang lại những lợi ích này.
Cà rốt chứa hàm lượng kali, chất xơ và chất chống oxy hóa dồi dào. Các hợp chất này giúp điều hòa huyết áp bằng cách trung hòa natri, làm giãn mạch máu và giảm viêm. Cả cà rốt sống (nước ép) và nấu chín (hấp, luộc, canh) đều có thể mang lại những lợi ích này.
Cải xoăn không chỉ cung cấp kali mà còn chứa canxi - khoáng chất thiết yếu cho chức năng bình thường của mạch máu. Chúng cũng giàu chất xơ, giúp giảm cholesterol và cải thiện sức khỏe đường ruột cùng với vitamin C tốt cho hệ miễn dịch.
Cải xoăn không chỉ cung cấp kali mà còn chứa canxi - khoáng chất thiết yếu cho chức năng bình thường của mạch máu. Chúng cũng giàu chất xơ, giúp giảm cholesterol và cải thiện sức khỏe đường ruột cùng với vitamin C tốt cho hệ miễn dịch.
Cà chua và các sản phẩm từ cà chua góp phần kiểm soát huyết áp cao nhờ hàm lượng cao lycopene (chất chống oxy hóa mạnh). Kali trong cà chua giúp điều hòa lượng nước và natri. Thêm cà chua thái lát vào salad, bánh mì sandwich hoặc nấu chín để tận dụng lợi ích dinh dưỡng của nó.
Cà chua và các sản phẩm từ cà chua góp phần kiểm soát huyết áp cao nhờ hàm lượng cao lycopene (chất chống oxy hóa mạnh). Kali trong cà chua giúp điều hòa lượng nước và natri. Thêm cà chua thái lát vào salad, bánh mì sandwich hoặc nấu chín để tận dụng lợi ích dinh dưỡng của nó.
Bông cải xanh đem đến nhiều tác dụng có lợi cho sức khỏe, bao gồm cả hệ tuần hoàn. Loại rau cải này chứa nhiều chất chống oxy hóa flavonoid, giúp tăng cường chức năng mạch máu và tăng nồng độ oxit nitric trong cơ thể.
Bông cải xanh đem đến nhiều tác dụng có lợi cho sức khỏe, bao gồm cả hệ tuần hoàn. Loại rau cải này chứa nhiều chất chống oxy hóa flavonoid, giúp tăng cường chức năng mạch máu và tăng nồng độ oxit nitric trong cơ thể.
Đậu cô ve hay các loại rau đậu nói chung rất giàu chất dinh dưỡng như magie và kali có tác dụng điều hòa huyết áp. Chất xơ trong loại rau này còn hỗ trợ giảm cholesterol LDL (xấu), nhờ đó bảo vệ tim mạch nói chung.
Đậu cô ve hay các loại rau đậu nói chung rất giàu chất dinh dưỡng như magie và kali có tác dụng điều hòa huyết áp. Chất xơ trong loại rau này còn hỗ trợ giảm cholesterol LDL (xấu), nhờ đó bảo vệ tim mạch nói chung.
Bảo Bảo (Theo Healthline, Times of India)
Ảnh: AI, Bảo Bảo