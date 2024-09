7 loại rau củ giúp giảm mỡ bụng nhanh chóng

Rau bina, bí đao, súp lơ, cà rốt, mướp đắng, dưa chuột, súp lơ là những loại rau củ giúp giảm mỡ bụng nhanh chóng.

Rau củ có thể giúp bạn giảm cân do giàu chất xơ, nhiều dinh dưỡng và nước thiết yếu nên ăn no mà vẫn tiêu thụ ít calo. Chất xơ trong rau củ hỗ trợ tiêu hóa và thúc đẩy cảm giác no, giảm khả năng ăn quá nhiều. Nhiều loại rau có chỉ số đường huyết thấp, do đó có thể ổn định lượng đường trong máu và kiểm soát cơn thèm ăn.

Rau bina

Rau bina giàu dinh dưỡng, thích hợp bổ sung cho bất kỳ chế độ ăn kiêng nào nhằm giảm mỡ bụng. Loại rau này ít calo và giàu chất xơ, giúp người ăn cảm thấy no lâu hơn. Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Appetite, thylakoids có trong rau bina có thể làm giảm 95% cảm giác đói và thèm ăn.

Hàm lượng magie cao của rau bina hỗ trợ điều chỉnh lượng đường trong máu, kiểm soát cân nặng. Bổ sung rau bina vào chế độ ăn uống bằng cách thêm vào món salad, sinh tố hoặc các món nấu chín.

Bí đao

Bí đao ít calo, giàu hàm lượng nước, là thực phẩm hoàn hảo cho việc giảm cân. Một nghiên cứu trên Tạp chí quốc tế về khoa học thực phẩm và dinh dưỡng, cho thấy hàm lượng nước và chất xơ cao trong bí đao thúc đẩy cảm giác no và giảm lượng calo nạp vào cơ thể.

Súp lơ

Súp lơ là một loại rau khác có thể hỗ trợ siết mỡ bởi ít calo và giàu chất xơ, thúc đẩy cảm giác no. Súp lơ chứa các hợp chất như indoles, đã được chứng minh là giúp điều hòa hormone và giảm mỡ bụng. Nghiên cứu cho thấy ăn nhiều rau họ cải như súp lơ có thể giảm mỡ nội tạng.

Cà rốt

Cà rốt tốt cho thị lực và vòng eo nhờ ít calo, giàu chất xơ và vitamin, chất chống oxy hóa. Một nghiên cứu trên tạp chí Dinh dưỡng cho thấy ăn cà rốt có thể tăng cường cảm giác no và giảm lượng calo nạp vào cơ thể. Cà rốt sống là món ăn nhẹ giòn, hoặc nấu với súp, ăn kèm salad.

Các củ cà rốt vừa thu hoạch. Ảnh: Almanac.

Mướp đắng (khổ qua)

Mướp đắng có thể không phải là món khoái khẩu của tất cả mọi người do vị đắng của nó, nhưng lợi ích trong giảm cân là không thể phủ nhận. Mướp đắng chứa các hợp chất giúp điều hòa insulin, kiểm soát lượng đường trong máu và giảm mỡ bụng.

Một nghiên cứu được công bố trên BMC Complementary and Alternative Medicine cho thấy chiết xuất mướp đắng làm giảm đáng kể mỡ bụng ở chuột. Có thể chế biến bằng cách nấu ăn truyền thống hoặc ép nước uống.

Dưa chuột (dưa leo)

Dưa chuột rất thanh mát, cung cấp nước và giải độc cho cơ thể. Với hàm lượng nước cao, loại quả này còn giúp giảm cân bởi lượng calo thấp.

Theo một nghiên cứu trên Tạp chí Dinh dưỡng và Chế độ ăn uống của con người, chế độ ăn nhiều thực phẩm giàu nước như dưa chuột có thể giúp kiểm soát cân nặng. Bạn có thể thưởng thức dưa chuột như một món salad, hoặc chỉ đơn giản là món ăn nhẹ.

Mỹ Ý (Theo Times of India)