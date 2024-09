7 loại quả giúp giảm tình trạng táo bón

Kiwi, thanh long, lê, táo, đu đủ, mận khô, quả mọng là các loại trái cây được chuyên gia khuyến cáo nên bổ sung vào chế độ ăn uống để cải thiện tình trạng táo bón.

Dr Joseph Salhab, bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa (gastroenterologist) làm việc tại Davenport, Florida, Mỹ đã chia sẻ với 1,7 triệu người theo dõi trên mạng xã hội về những loại trái cây giúp cải thiện tình trạng táo bón, đi đại tiện dễ dàng hơn, bao gồm:

Quả kiwi

Theo bác sĩ, kiwi là loại quả nên ưu tiên khi gặp các vấn đề về tiêu hóa vì chứa chất xơ và actinidin hỗ trợ cơ thể tiêu hóa tốt hơn.

Một nghiên cứu được công bố trên Thư viện Y học Quốc gia Mỹ cho biết: "Ngày càng có nhiều bằng chứng ủng hộ tác dụng có lợi của quả kiwi đối với chức năng đường ruột ở những người khỏe mạnh cũng như ở người bị táo bón và các rối loạn đường ruột khác".

Thanh long

"Thanh long chứa nhiều chất xơ prebiotic và nước", bác sĩ nêu. Một nghiên cứu y khoa khác, cũng được công bố trên Thư viện Y học Quốc gia Mỹ, cho biết loại quả này "đang trở nên phổ biến ở nhiều quốc gia và được ăn sống hoặc có thể thêm vào đồ uống, thạch và kẹo".

Thanh Long tại nhà vườn ở Bình Thuận. Ảnh: Minh Hòa

Lê

Bác sĩ Salhab giải thích: "Lê chứa một loại đường cồn tự nhiên gọi là sorbitol, có tác dụng nhuận tràng tự nhiên".

Theo NHS (Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh), một số chất tạo ngọt được gọi là polyol (như sorbitol, xylitol và erythritol) có thể có tác dụng nhuận tràng nếu tiêu thụ với số lượng lớn. Một số loại trái cây và rau củ có chứa polyol tự nhiên. Đặc biệt, nếu polyol được thêm vào thực phẩm hoặc đồ uống chiếm hơn 10% thành phần, nhãn sản phẩm phải ghi rõ rằng tiêu thụ quá mức có thể gây ra tác dụng phụ nhuận tràng.

Táo

Từ lâu, nhiều người truyền tai câu ngạn ngữ "Ăn một quả táo mỗi ngày giúp tránh xa bác sĩ" (an apple a day keeps the doctor away). Điều này khiến táo trở thành một trong những loại hoa quả được ưa chuộng nhất thế giới.

Theo bác sĩ Salhab, "ăn một quả táo mỗi ngày cũng giúp bạn tránh xa táo bón".

Đu đủ và mận khô

"Đu đủ có chứa các enzym tiêu hóa giúp giảm đầy hơi", bác sĩ cho biết, thêm rằng mận khô cũng được biết đến là "thực phẩm giúp nhu động ruột hoạt động hiệu quả".

Các loại quả mọng

Các loại quả mọng được mệnh danh "nhỏ nhưng có võ" và chứa nhiều chất chống oxy hóa. Vì vậy, một bát trái cây bao gồm dâu tây, quả mâm xôi, việt quất, mâm xôi đen, lý chua đen... là một lựa chọn tuyệt vời để cải thiện tình trạng táo bón.

Mỹ Ý (Theo Express)