7 kiểu quần hot 2026

Quần lụa được cho là kén dáng người mặc vì có thể làm lộ bụng và trông giống đồ ở nhà. Tuy nhiên, một năm trở lại đây, kiểu quần này lại được nhiều cô gái yêu thích. Nhiều thương hiệu địa phương ở Việt Nam thường bán cả bộ gồm quần và áo đi kèm, mẫu mã phong phú, dành cho nhiều dịp như đi dạo, chơi Tết, đi lễ.