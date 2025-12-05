Trắng là màu của năm 2026

Viện Màu sắc Pantone của Mỹ công bố sắc trắng Cloud Dancer sẽ dẫn dắt xu hướng trong thời trang, điện ảnh, kiến trúc năm sau.

Theo Time, lần đầu tiên cơ quan nghiên cứu xu hướng màu sắc này chọn trắng, với mong muốn thanh thản và yên bình - điều thế giới luôn cần, nhất là trong bối cảnh rối ren hiện tại.

Leatrice Eiseman, giám đốc điều hành của Viện Màu sắc Pantone, phát biểu trong một thông báo sáng 5/12: "Tương tự một tấm vải trắng, Cloud Dancer thể hiện cho khát khao của chúng ta về một khởi đầu mới. Gỡ bỏ những lớp suy nghĩ lỗi thời, chúng ta hãy mở ra cánh cửa cho những cách tiếp cận mới".

Theo bà, sự hỗn loạn của thế giới đã trở nên quá tải, khiến việc lắng nghe tiếng nói bên trong khó khăn hơn. "Như một tuyên ngôn có ý thức về sự đơn giản hóa, Cloud Dancer giúp chúng ta tập trung hơn, giải phóng bản thân khỏi sự xao nhãng của những tác động bên ngoài", bà nói tiếp.

Sắc trắng đục Cloud Dancer đã xuất hiện trong nhiều bộ sưu tập Xuân Hè 2026 từ tháng 9. Ảnh: Gorunway

Pantone cho biết Cloud Dancer gợi nhớ đến nhu cầu kết nối và thấu hiểu lẫn nhau giữa con người. Màu trắng cũng tượng trưng cho việc xóa bỏ quá khứ. Theo Vogue, năm qua, ngành thời trang nói riêng và văn hóa, giải trí thế giới nói chung trì trệ, thiếu sức sống. Màu sắc của năm 2026 như một bước ngoặt, đưa văn hóa tiến lên phía trước.

Nhiều nhà phê bình thời trang của New York Times, Guardian phản ứng với lựa chọn này của Pantone. Chuyên gia dự báo thời trang và xu hướng người Anh Mandy Lee gọi đó là "điều đáng thất vọng". Những người khác viết: "Màu trắng quả là nhạt nhẽo. Nó giống như màu của phô mai tươi, chỉ nha khoa, AirPods", "Tôi thấy nhớ đỏ tía của năm 2023. Một lựa chọn điên rồ, nhưng ít nhất đó cũng là một ý tưởng. Còn trắng thì như kiểu bí quá nên phải đưa nó thành xu hướng".

Ba năm qua, Pantone liên tục tìm cách xoa dịu thế giới bằng màu sắc của năm. Năm nay, nâu được chọn vì sự ấm áp và hài hòa. Năm ngoái, cam đào được cho là tông màu của sự yên bình, thanh thản và có ý nghĩa nuôi dưỡng.

Viện Pantone là cơ quan màu sắc nổi tiếng thế giới, thuộc tập đoàn đa quốc gia X-Rite, với hơn 50 năm cung cấp các sản phẩm dịch vụ và công nghệ trong khám phá sắc màu và sự sáng tạo. Công ty dành cả năm để phân tích các xu hướng về thời trang, sự kiện công nghệ và nhiều lĩnh vực khác để xác định các sắc thái đang định hình xã hội.

Họa Mi (theo Time, Guardian)