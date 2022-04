7 hoạt động vui chơi gần TP HCM dịp cuối tuần

Chèo SUP, cắm trại hồ Trị An, Đồng Nai

Hồ Trị An là địa điểm lý tưởng để chèo SUP vì mặt hồ phẳng lặng. Thời điểm đẹp nhất để chèo SUP là vào hoàng hôn hay bình minh, khi thời tiết mát mẻ và nắng nhẹ nhàng. Bạn có thể cắm trại dã ngoại để ngắm hoàng hôn, nhâm nhi ít nước ép hay rượu nhẹ, BBQ... Ngoài ra, đạp xe địa hình quanh hồ hoặc men theo con đường đất gập ghềnh vào khu rừng nguyên sinh cũng rất thú vị. Ảnh: Cào Cào Adventures