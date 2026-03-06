7 điều đáng chú ý trước mùa giải F1 2026

Luật mới phức tạp. Thay đổi lớn nhất của F1 so với mùa giải trước nằm ở bộ quy định kỹ thuật hoàn toàn mới, đưa giải đấu bước vào một giai đoạn chưa từng có và có thể làm xáo trộn cục diện trên đường đua. Tóm lại, các quy định mới bao gồm thay đổi về hệ thống động lực (power unit), khung gầm, lốp và nhiên liệu.

Xe đua trở nên nhỏ gọn hơn và sử dụng động cơ với tỷ lệ 50/50 giữa điện và động cơ đốt trong, đồng thời vận hành bằng nhiên liệu bền vững hoàn toàn.

Hệ thống Drag Reduction System (DRS) gây nhiều tranh cãi trước đây đã bị loại bỏ và được thay bằng khí động học chủ động (active aero). Theo đó, cả cánh trước và cánh sau có thể thay đổi góc trên các đoạn thẳng và khi vào cua nhằm giảm lực cản và tăng lực ép xuống mặt đường.

Cách các đội diễn giải quy định mới đã nhanh chóng tạo nên nhiều cuộc thảo luận. Một thiết kế được Ferrari trình diễn đặc biệt thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Tuy nhiên, nhiều tay đua cho rằng việc quản lý năng lượng trên những chiếc xe mới trở nên rất phức tạp.

Một chế độ vượt mới đã được đưa vào thay cho cơ chế mở cánh sau trước đây để tăng tốc trên đoạn thẳng. Dù vậy, các quy định khí động học của thế hệ xe này được thiết kế với mục tiêu giúp các xe có thể bám đuổi và cạnh tranh sát hơn.

Max Verstappen mô tả những chiếc xe mới "giống Formula E được tăng lực", trong khi Lewis Hamilton cho rằng khán giả "có lẽ cần một tấm bằng để hiểu điều gì đang xảy ra trong các cuộc đua", dù anh khẳng định xe mới thú vị hơn khi cầm lái.