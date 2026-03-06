7 điều đáng chú ý trước mùa giải F1 2026

Luật mới phức tạp. Thay đổi lớn nhất của F1 so với mùa giải trước nằm ở bộ quy định kỹ thuật hoàn toàn mới, đưa giải đấu bước vào một giai đoạn chưa từng có và có thể làm xáo trộn cục diện trên đường đua. Tóm lại, các quy định mới bao gồm thay đổi về hệ thống động lực (power unit), khung gầm, lốp và nhiên liệu.
Xe đua trở nên nhỏ gọn hơn và sử dụng động cơ với tỷ lệ 50/50 giữa điện và động cơ đốt trong, đồng thời vận hành bằng nhiên liệu bền vững hoàn toàn.
Hệ thống Drag Reduction System (DRS) gây nhiều tranh cãi trước đây đã bị loại bỏ và được thay bằng khí động học chủ động (active aero). Theo đó, cả cánh trước và cánh sau có thể thay đổi góc trên các đoạn thẳng và khi vào cua nhằm giảm lực cản và tăng lực ép xuống mặt đường.
Cách các đội diễn giải quy định mới đã nhanh chóng tạo nên nhiều cuộc thảo luận. Một thiết kế được Ferrari trình diễn đặc biệt thu hút sự chú ý của người hâm mộ.
Tuy nhiên, nhiều tay đua cho rằng việc quản lý năng lượng trên những chiếc xe mới trở nên rất phức tạp.
Một chế độ vượt mới đã được đưa vào thay cho cơ chế mở cánh sau trước đây để tăng tốc trên đoạn thẳng. Dù vậy, các quy định khí động học của thế hệ xe này được thiết kế với mục tiêu giúp các xe có thể bám đuổi và cạnh tranh sát hơn.
Max Verstappen mô tả những chiếc xe mới "giống Formula E được tăng lực", trong khi Lewis Hamilton cho rằng khán giả "có lẽ cần một tấm bằng để hiểu điều gì đang xảy ra trong các cuộc đua", dù anh khẳng định xe mới thú vị hơn khi cầm lái.
Ferrari hồi sinh? Ferrari là đội nhanh nhất trong các buổi thử nghiệm tiền mùa giải tại Bahrain, với Charles Leclerc - ngôi sao người Pháp vừa kết hôn với bạn gái lâu năm Alexandra Saint Mleux - dẫn đầu bảng thời gian.
Hamilton cũng tỏ ra lạc quan sau giai đoạn chạy thử. Tay đua người Anh trải qua mùa giải tệ nhất sự nghiệp F1 năm 2025 sau khi chuyển sang đội đua Italy, khi lần đầu tiên không giành được bất kỳ podium nào trong một mùa.
Cộng đồng người hâm mộ Ferrari, còn gọi là Tifosi, bày tỏ sự bất ngờ khi đội thể hiện khả năng tăng tốc cực nhanh trong một bài xuất phát thử. Chuyên gia F1 Will Buxton thậm chí đùa rằng Ferrari "có thể xuất phát cuối nhưng vẫn dẫn đầu ở khúc cua đầu tiên".
Thiết kế cánh sau của Ferrari - có thể xoay hoàn toàn khi chạy trên đoạn thẳng - cũng thu hút sự chú ý của người hâm mộ và giới chuyên môn. Dù vậy, các buổi thử nghiệm thường có hiện tượng "giấu bài", vì thế sức mạnh thực sự của Ferrari và vị trí của họ trên bảng xếp hạng chỉ được kiểm chứng khi mùa giải bắt đầu tại Australia.
Ít nhất vào thời điểm hiện tại, các Tifosi có thể hy vọng về một mùa giải đáng nhớ vì những lý do tích cực.
"El Clasico" của F1. F1 sẽ có thêm một chặng đua mới trong mùa giải 2026 dưới dạng Grand Prix Tây Ban Nha thứ hai, tạo nên một "El Clasico" trong làng đua xe.
Barcelona vẫn giữ vị trí trên lịch thi đấu dù Tây Ban Nha giờ có thêm một chặng tại Madrid.
Theo đó, chặng Spanish Grand Prix sẽ được tổ chức tại thủ đô Madrid trên trường đua Madring - một đường đua kết hợp giữa trường đua truyền thống và đường phố - trong khi chặng tại Barcelona được đổi tên thành Barcelona-Catalunya Grand Prix.
Chặng đua Barcelona diễn ra ngày 14/6 cũng không còn vị trí cố định lâu dài trên lịch thi đấu. Ban tổ chức thông báo từ nay đến năm 2032, chặng này sẽ luân phiên tổ chức theo từng năm với Belgian Grand Prix.
Sprint tại Silverstone. British Grand Prix tại Silverstone được đưa trở lại lịch thi đấu sprint của F1.
Đây sẽ là lần đầu tiên kể từ năm 2021, trường đua này tổ chức cuộc đua sprint - thể thức ngắn hơn so với cuộc đua chính - và trở thành một trong sáu chặng áp dụng định dạng này.
Chinese Grand Prix và Miami Grand Prix sẽ tổ chức sprint năm thứ ba liên tiếp, trong khi Canada, Singapore và Hà Lan lần đầu có cuộc đua theo thể thức này.
Chặng Hà Lan - quê nhà của Verstappen - cũng sẽ rời lịch thi đấu F1 sau mùa giải năm nay.
Tay đua Anh trẻ nhất lịch sử. Arvid Lindblad dự kiến trở thành tay đua người Anh trẻ nhất từng thi đấu tại F1 khi ra mắt trong màu áo Racing Bulls tại chặng Australia, ở tuổi 18 năm 7 tháng.
Lindblad có cha là người Thụy Điển và mẹ gốc Ấn Độ. Năm ngoái, anh lập kỷ lục khi trở thành tay đua trẻ nhất giành chiến thắng một chặng tại F2.
Anh cũng là tân binh duy nhất trên đường đua mùa giải 2026 và đã thuộc chương trình đào tạo trẻ của Red Bull từ năm 2021.
Những gương mặt mới. Các gương mặt mới tại paddock năm nay không chỉ là tay đua. Cadillac gia nhập F1 với tư cách đội đua thứ 11, đánh dấu lần đầu có một đội hoàn toàn mới tham gia kể từ khi Haas ra mắt cách đây một thập kỷ.
Đội đua Mỹ lựa chọn hai tay đua giàu kinh nghiệm là Valtteri Bottas và Sergio Perez cho mùa giải đầu tiên.
Audi cũng là cái tên mới trong F1, nhưng họ tham gia giải đấu sau khi mua lại đội Sauber của Thụy Sĩ.
Dù vẫn giữ bộ đôi tay đua Gabriel Bortoleto và Nico Hulkenberg từ mùa trước, Audi sẽ bước vào thử thách lớn khi quyết định tự phát triển động cơ nội bộ.
Red Bull tự phát triển động cơ. Red Bull Racing cũng thực hiện bước tiến lớn về kỹ thuật trong mùa giải năm nay khi hợp tác với Ford để phát triển động cơ cho cả Red Bull và Racing Bulls.
Dù đội đua trải qua nhiều biến động trong năm ngoái, bao gồm sự ra đi của các nhân vật quan trọng như Christian Horner và Adrian Newey, kỳ vọng dành cho họ vẫn rất lớn.
Kể từ khi gia nhập F1, Red Bull đã giành sáu chức vô địch đội đua và tám danh hiệu vô địch tay đua.
Những tín hiệu ban đầu cũng khá tích cực khi đội hoàn thành khối lượng chạy thử lớn trong giai đoạn tiền mùa giải. Tay đua Mercedes George Russell thậm chí cho rằng Red Bull vẫn là đội cần phải đánh bại.
Hồng Duy (theo The Sun)
Ảnh: AFP, Reuters, AP