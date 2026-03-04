Tay đua của đội Ferrari, Charles Leclerc gây chú ý khi tự cầm lái chiếc Ferrari 250 Testa Rossa 1957 trị giá 12 triệu USD rời hôn lễ với bạn gái lâu năm Alexandra Saint Mleux.

Trong đoạn video chia sẻ trên mạng xã hội, Leclerc hé lộ nhiều khoảnh khắc riêng tư như cảnh trao nhẫn, cô dâu diện váy trắng tối giản, cùng sự xuất hiện của chú chó Leo - "nhân vật" quen thuộc với người hâm mộ F1.

Sau buổi lễ, Leclerc và Saint Mleux rời đi trên chiếc Ferrari cổ mui trần, theo sau là ba môtô và một xe Mercedes màu đen. Tay đua người Pháp trực tiếp cầm lái.

Chiếc xe mà Leclerc sử dụng là mẫu Ferrari 250 Testa Rossa sản xuất năm 1957 - một trong những mẫu Ferrari cổ giá trị nhất thế giới, ước tính khoảng 12 triệu USD.

Mẫu xe này từng ghi dấu trong lịch sử đua xe của hãng xe Italy, nổi tiếng với thiết kế đặc trưng và thành tích ấn tượng tại các giải endurance danh giá. Việc Leclerc - người đã có 8 chiến thắng chặng F1 - lựa chọn mẫu xe biểu tượng này cho ngày trọng đại càng làm tăng ý nghĩa đặc biệt.

Trên mạng xã hội X, anh viết: "Một ngày chúng tôi sẽ nhớ mãi. Phần một đã hoàn thành, và phần hai sẽ diễn ra vào năm sau với đầy đủ những người thân thiết nhất".

Sao F1 lái siêu xe cổ 12 triệu USD trong ngày cưới Charles Leclerc lái chiếc Ferrari 250 Testa Rossa 1957 rời lễ cưới.

Leclerc cho biết vợ chồng anh dự định tổ chức thêm một buổi lễ cưới khác vào năm 2027 với sự góp mặt của gia đình và bạn bè thân thiết. Trong một bài đăng khác, anh chia sẻ video hôn lễ theo phong cách băng VHS cổ điển, kèm dòng chú thích: "28/02/2026 - Lễ cưới dân sự".

Trong lễ cưới cuối tuần qua, tay đua 28 tuổi diện bộ suit kem một hàng khuy, phối cà vạt xám. Saint Mleux gây ấn tượng với váy cưới trắng ngà dáng suông, tay dài ôm sát, phủ ren toàn bộ. Thiết kế được thêu họa tiết hoa và bướm, điểm xuyết chi tiết ánh kim tạo hiệu ứng lấp lánh dưới ánh sáng tự nhiên.

Người mẫu sở hữu 3,5 triệu người theo dõi cũng đăng tải loạt ảnh riêng trên trang cá nhân, trong đó có khoảnh khắc cả hai đứng trên ban công hướng ra biển Monaco. Cô viết: "Như một giấc mơ. Em không thể chờ để lại được cưới anh thêm lần nữa vào năm sau".

Leclerc và Saint Mleux hẹn hò từ đầu năm 2023, lần đầu bị bắt gặp cùng nhau tại Tuần lễ Thời trang Paris. Sau đó, cả hai xuất hiện công khai tại Wimbledon, chính thức xác nhận mối quan hệ.

Tháng 11 năm ngoái, tay đua sinh năm 1997 thông báo đính hôn. Trên Instagram, anh đăng loạt ảnh lãng mạn kèm chú thích "Mr and Mrs Leclerc".

Theo chuyên gia trang sức Laura Taylor của Lorel Diamonds, nhẫn đính hôn của Saint Mleux có giá trị ít nhất 530.000 USD, với viên kim cương cắt oval 5-6 carat gắn trên đai bạch kim pave.

Lễ cưới của Charles Leclerc Charles Leclerc và Alexandra Saint Mleux tổ chức hôn lễ hôm 28/2.

Leclerc, sinh năm 1997 tại Monte Carlo, được xem là một trong những tài năng xuất sắc nhất thế hệ của F1. Anh bắt đầu đua kart từ năm 7 tuổi và nhanh chóng gây chú ý khi vô địch World Cup hạng trẻ năm 2011. Từ nền tảng đó, Leclerc thăng tiến qua các giải trẻ với tốc độ ấn tượng, vô địch GP3 Series năm 2016 và đăng quang FIA Formula 2 năm 2017 ngay mùa đầu tiên, khẳng định vị thế "thần đồng" của làng đua xe châu Âu.

Leclerc ra mắt F1 năm 2018 trong màu áo Sauber trước khi gia nhập Ferrari từ mùa 2019. Ngay năm đầu khoác áo đội đua Italy, anh về nhất hai chặng tại Bỉ và Italy, chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài 9 năm của Ferrari trên sân nhà Monza. Truyền thông Italy khi đó gọi anh là "il Predestinato" - người được định sẵn cho vinh quang.

Sau giai đoạn khó khăn 2020-2021, Leclerc trở lại mạnh mẽ và giành ngôi á quân thế giới năm 2022. Đến mùa 2024, anh đi vào lịch sử khi chiến thắng chặng Monaco Grand Prix, trở thành tay đua Monaco đầu tiên làm được điều này sau 93 năm. Tính đến cuối mùa 2025, Leclerc có 8 chiến thắng chặng, 50 podium và 27 pole - kỷ lục nhiều pole nhất trong số các tay đua chưa từng vô địch thế giới. Anh hiện còn hợp đồng với Ferrari đến hết mùa 2026.

Ngoài đường đua, Leclerc cũng gây chú ý khi lấn sân sang âm nhạc, hợp tác với nghệ sĩ piano Sofiane Pamart phát hành EP Dreamers năm 2024, từng vươn lên vị trí thứ hai bảng xếp hạng Billboard Classical Albums.

Sau hôn lễ, tay đua 28 tuổi sẽ nhanh chóng tập trung cho chuyên môn khi chặng mở màn mùa giải - Australian Grand Prix - diễn ra cuối tuần này.

Hồng Duy