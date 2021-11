7 điểm leo núi nguy hiểm nhất thế giới

Đỉnh Everest (8.848 m)

Để chạm tới đỉnh Everest cao 8.848 m, người leo núi biết rằng mình có thể sẽ không bao giờ quay trở lại. Everest được mệnh danh là ngọn núi tử thần. Nhiều người đã tử vong ở đây khi đang leo núi vì nhiều lý do như thiếu oxy, suy tim, tê cóng, ngã hoặc do van bình oxy bị đóng băng. Đỉnh núi cao nhất thế giới nằm ở biên giới Nepal và Tây Tạng (Trung Quốc). Nơi đây lần đầu được chinh phục bởi Tenzing Norgay và Edmund Hillary, người New Zealand. Kể từ đó, hơn 10.000 người đã leo lên đỉnh và khoảng 300 người đã bỏ mạng.

Ngọn núi đến nay vẫn bao phủ trong nhiều huyền thoại và là ước mơ của nhiều người. Đối với họ, việc chinh phục được đỉnh Everest quan trọng hơn cuộc sống, bất chấp những nguy hiểm về tính mạng. Tuy nhiên, theo các hướng dẫn viên, việc leo Everest trong thời gian gần đây đã trở nên an toàn hơn khi lượng người chinh phục thành công ngày một nhiều. Ảnh: Tim Chong/Reuters