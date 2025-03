7 dấu hiệu cảnh báo suy giảm miễn dịch

Người bị suy giảm hệ miễn dịch có thể hay cáu gắt, mệt mỏi, mắc bệnh cảm lạnh và nhiễm trùng thường xuyên.

Hệ thống miễn dịch bao gồm các tế bào bạch cầu, hạch bạch huyết và kháng thể. Duy trì miễn dịch tốt là yếu tố rất quan trọng để cơ thể chống lại nhiễm trùng, tác nhân gây bệnh bên ngoài. Các dấu hiệu miễn dịch suy yếu thường đa dạng nhưng nếu không nhận biết kịp thời có thể khiến người bệnh suy kiệt nhanh chóng.

Tâm trạng thất thường

Dễ cáu gắt quá mức có thể cảnh báo hệ thống miễn dịch suy yếu. Tình trạng căng thẳng kéo dài cũng làm giảm hoạt động của hệ thống miễn dịch. Kết quả là số lượng tế bào bạch cầu và tế bào lympho trong cơ thể giảm, có nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng. Nó cũng tăng nguy cơ bị cảm lạnh thông thường hay tiêu chảy.

Vết thương phục hồi chậm

Các tế bào miễn dịch khỏe mạnh giúp tái tạo da mới khi gặp tổn thương. Khi chúng suy yếu, khả năng này giảm đi, dẫn đến vết thương phục hồi chậm.

Mệt mỏi

Hệ thống miễn dịch hoạt động kém khiến bạn cảm thấy uể oải suốt cả ngày dù đã ngủ ngon giấc vào ban đêm. Tình trạng này cũng làm cho cơ thể kiệt sức và năng lượng thấp.

Nhiễm trùng thường xuyên

Bị nhiễm trùng tai, viêm xoang mạn tính do vi khuẩn, viêm phổi nhiều lần trong một năm cũng có thể là dấu hiệu của suy giảm miễn dịch. Nếu hệ miễn dịch hoạt động khỏe mạnh có khả năng xử lý những tình trạng này theo cơ chế tự nhiên, không để lặp lại nhiều lần.

Dễ bị cảm lạnh

Người lớn có thể bị cảm lạnh thông thường từ hai đến ba lần trong một năm. Trong những trường hợp bình thường, hệ thống miễn dịch hoạt động để sản xuất kháng thể, do đó chúng có thể chống lại các vi khuẩn gây hại trong vòng 2-4 ngày. Hệ thống miễn dịch yếu hơn cũng gây ho mạn tính hoặc khiến cơ thể phục hồi chậm sau khi bị cảm lạnh.

Đau khớp

Miễn dịch yếu cũng khiến một người đau khớp thường xuyên. Điều này là do viêm mạch, tình trạng viêm ở các mạch máu do rối loạn tự miễn dịch hoặc nhiễm trùng. Người bệnh cũng có thể bị sưng, cứng hoặc thường xuyên đau khớp do lớp lót bên trong khớp viêm.

Các vấn đề về đường ruột mạn tính

Khoảng 70-75% tế bào miễn dịch tập trung ở đường ruột. Do đó, hệ thống miễn dịch suy giảm có khả năng gây ra táo bón, ợ nóng, đầy hơi, tiêu chảy... Khi số lượng vi khuẩn có lợi trong đường tiêu hóa ít, nguy cơ mắc viêm mạn tính cùng các rối loạn tự miễn dịch tăng.

Một số thay đổi trong thói quen lối sống có thể duy trì khả năng miễn dịch tự nhiên. Cụ thể là chế độ ăn uống cân bằng dinh dưỡng, tập thể dục thường xuyên, giữ cân nặng khỏe mạnh, ngủ đủ giấc, giảm mức độ căng thẳng, bỏ hút thuốc lá... Đi khám để bổ sung các chất dinh dưỡng quan trọng như vitamin C, kẽm nếu thiếu hụt cũng có lợi.

