7 dấu hiệu cảnh báo axit uric cao

Axit uric cao gây đau khớp, sưng đỏ, mệt mỏi, tiểu bất thường, cứng cơ, vấn đề da và sốt nhẹ, cần phát hiện sớm để ngăn biến chứng.

Axit uric cao, còn gọi là tăng axit uric máu, đang ngày càng phổ biến ở người trẻ tuổi. Tình trạng này xảy ra khi cơ thể sản xuất quá nhiều axit uric hoặc không đào thải đủ qua nước tiểu. Nồng độ axit uric cao trong cơ thể thường bị bỏ qua cho đến khi quá muộn. Lượng axit uric cao liên tục có thể dẫn đến các bệnh lý gây đau đớn như bệnh gout, sỏi thận, thậm chí là tổn thương khớp hoặc thận về lâu dài.

Axit uric được sản xuất trong cơ thể như một sản phẩm phụ của quá trình phân hủy purin. Purin thường có trong một số loại thực phẩm và đồ uống như thịt đỏ, hải sản và rượu. Do đó, phát hiện sớm nồng độ axit uric cao là chìa khóa để kiểm soát và ngăn ngừa các biến chứng trong tương lai. Tuy nhiên, hầu hết mọi người không nhận thấy các dấu hiệu sớm của axit uric cao cho đến khi tình trạng trở nên tồi tệ hơn.

Dưới đây là một số dấu hiệu cần chú ý:

Đau khớp đột ngột

Đau khớp đột ngột, đặc biệt là ở ngón chân cái, là một trong những dấu hiệu sớm và phổ biến nhất của axit uric cao. Cơn đau thường xuất hiện đột ngột, dữ dội, có thể xảy ra vào ban đêm, kèm theo đỏ, sưng hoặc đau khi chạm vào. Điều này xảy ra khi các tinh thể axit uric lắng đọng trong khớp, gây viêm.

Mặc dù thường ảnh hưởng đến ngón chân cái, nhưng đau khớp đột ngột cũng có thể xảy ra ở các bộ phận khác của cơ thể như mắt cá chân, đầu gối hoặc ngón tay.

Nếu bạn chưa từng gặp vấn đề về khớp trước đây và đột nhiên bị đau như vậy, bạn nên kiểm tra nồng độ axit uric và tham khảo ý kiến bác sĩ.

Sưng và đỏ khớp

Sưng và đỏ khớp là một dấu hiệu cổ điển khác của bệnh gout bùng phát. Ngay cả khi bạn không cảm thấy đau dữ dội, sưng nhẹ, ấm hoặc đỏ xung quanh khớp cũng có thể là dấu hiệu của sự tích tụ axit uric. Đây là phản ứng viêm sớm trước khi bệnh gout bùng phát hoàn toàn. Khớp có thể bị cứng hoặc trông sáng bóng do viêm.

Bàn chân bị sưng đau do gout. Ảnh: footdoctorscolorado

Mệt mỏi và yếu ớt

Mệt mỏi và yếu ớt không rõ nguyên nhân đôi khi có thể do nồng độ axit uric cao trong cơ thể. Viêm mạn tính do lắng đọng tinh thể axit uric có thể làm tiêu hao năng lượng và khiến bạn chậm chạp.

Nếu bạn thường xuyên kiệt sức, ngay cả sau khi ngủ 7-8 tiếng, và cũng bị khó chịu ở khớp, thì sự mệt mỏi của bạn có thể liên quan đến sức khỏe chuyển hóa, bao gồm cả mất cân bằng axit uric trong cơ thể.

Hãy kiểm tra sức khỏe để biết vấn đề sức khỏe tiềm ẩn.

Đi tiểu thường xuyên hoặc thay đổi đột ngột trong nước tiểu

Đi tiểu thường xuyên hoặc thay đổi đột ngột trong nước tiểu, đặc biệt là vào ban đêm, có thể là dấu hiệu cho thấy thận của bạn đang làm việc quá sức để loại bỏ lượng axit uric dư thừa trong cơ thể.

Nếu nước tiểu có màu đục, mùi hôi, sẫm màu hơn hoặc thậm chí có máu, thì đó có thể là dấu hiệu của nồng độ axit uric cao. Đừng bỏ qua dấu hiệu quan trọng này vì nó có thể dẫn đến các vấn đề nghiêm trọng hơn về thận trong tương lai.

Cứng cơ

Cứng cơ cũng có thể do axit uric cao gây ra, đặc biệt là vào buổi sáng. Tình trạng này thường không phải là cứng cơ cục bộ hoặc dữ dội như đau khớp, nhưng nó có thể làm giảm tính linh hoạt và gây khó khăn cho các cử động hàng ngày. Đây là dấu hiệu viêm nhiễm nhẹ của cơ thể.

Nếu bạn nhận thấy loại cứng cơ này cùng với các triệu chứng khác, đừng bỏ qua chúng. Hãy làm các xét nghiệm y tế và tham khảo ý kiến bác sĩ.

Các vấn đề về da hoặc bong tróc

Trong một số trường hợp, các tinh thể axit uric gần bề mặt da có thể dẫn đến bong tróc, ngứa hoặc đóng vảy, đặc biệt là xung quanh khớp.

Những người mắc bệnh gout mạn tính thậm chí có thể phát triển tophi - những cục cứng, nhìn thấy được dưới da. Trong khi đó, da khô, kích ứng trên khớp là dấu hiệu sớm của nồng độ axit uric cao trong cơ thể.

Sốt nhẹ

Sốt nhẹ và khó chịu cũng là một dấu hiệu khó nhận biết của axit uric cao, chủ yếu do viêm. Mặc dù ở mức độ thấp, nhưng những cơn sốt nhẹ như vậy thường đi kèm với các cơn bùng phát khớp hoặc viêm nhiễm bên trong và chúng được kích hoạt bởi sự tích tụ axit uric trong cơ thể.

Nếu bạn cảm thấy không khỏe nhưng không thể xác định nguyên nhân như nhiễm trùng hoặc cúm, hãy cân nhắc kiểm tra nồng độ axit uric và tham khảo ý kiến bác sĩ.

Mỹ Ý (Theo Times of India)