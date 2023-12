Người chơi thể thao dễ bị căng cơ, giãn dây chằng, viêm lồi cầu ngoài và trong xương cánh tay, bệnh đau gối chạy bộ, bong gân mắt cá chân và đứt dây chằng đầu gối.

Theo bác sĩ Calvin Q Trịnh, Giám đốc trung tâm Phục hồi chức năng HMR, Bệnh viện quốc tế Phương Châu, khi chơi một môn thể thao cụ thể, tần suất hoạt động lặp lại ở vài nhóm cơ riêng biệt liên quan đến môn thể thao đó vô cùng nhiều so với các nhóm cơ còn lại. Từ đó dẫn đến sự mất cân bằng "mạnh yếu" giữa các cơ, nhóm cơ với nhau, làm thay đổi trọng tâm và áp lực lên bề mặt các khớp cũng như trục khớp dẫn đến nguy cơ chấn thương khi chơi thể thao.

Dưới đây là 7 chấn thương người chơi thể thao dễ gặp phải, theo bác sĩ Trịnh.

Căng cơ

Căng cơ là tình trạng cơ bị giãn dài quá mức gây đau, giới hạn tầm vận động.

Căng cơ gặp ở hầu hết môn thể thao do mất cân bằng hệ thống cơ bắp, tạo áp lực lớn và liên tục lên xương, các khớp và dây thần kinh.

Khi bạn có chế độ tập luyện thường xuyên, tần suất dày đặc với cường độ cao sẽ khiến cho một cơ số cơ cụ thể bị quá tải và có xu hướng co ngắn gây ra hiện tượng đau cơ mỏi cơ đồng thời các cơ đối kháng bị yếu và bị căng cơ.

Căng cơ thường có các triệu chứng như đau, căng, mỏi, thậm chí chuột rút, co giật cơ và giới hạn tầm vận động khi cử động.

Giãn dây chằng

Giãn dây chằng là tình trạng dây chằng bị căng, kéo giãn quá mức nhưng không đứt hoàn toàn, gây nên cơn đau dữ dội, vùng bị tổn thương có dấu hiệu sưng to, đau nhức. thường là do lực kéo, lực xé đột ngột, khiến cho các khớp di chuyển ra ngoài phạm vi bình thường.

Ở các môn bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông, tennis, trượt ván, điền kinh, cử tạ... người chơi có các động tác chạy, xoay, vặn tay, chân hay thân người đột ngột, nhảy cao rồi xuống tiếp đất trong tư thế sai hoặc bằng chân không thuận, dùng tay chống đỡ khi trượt té, hoặc lật giày cao gót... dễ gây giãn dây chằng.

Giãn dây chằng thường gây đau nhức, sưng đỏ, tím bầm, khớp bị đau nhức.

Hội chứng Tennis Elbow (Viêm lồi cầu ngoài xương cánh tay)

Hội chứng Tennis Elbow là tình trạng đau tại khuỷu tay do viêm khối gân cơ duỗi cổ tay bám vào lồi cầu ngoài xương cánh tay. Tình trạng này có thể xảy ra khối gân cánh tay thường xuyên hoạt động quá mức, chịu áp lực và dẫn đến bị tổn thương, gây viêm.

Hội chứng này thường xuất hiện ở người chơi một số môn như tennis, cầu lông, quần vợt, golf, chèo thuyền, bowling...

Người mắc hội chứng này có biểu hiện viêm, đau vùng khuỷu tay, giới hạn trong hoạt động gập duỗi khuỷu tay, khi cử động mức độ đau tăng lên, Khi tiến triển nặng, viêm gân có thể gây đau bất kỳ lúc nào (bắt tay, lái xe, cầm vật nặng...).

Hội chứng Golfer Elbow (Viêm lồi cầu trong xương cánh tay)

Cũng giống như Tennis Elbow, tình trạng này xảy ra khi có sự hoạt động quá mức và chấn thương ở vùng khớp khuỷu. Đây là tình trạng viêm hoặc rách của khối gân cơ gấp tại vị trí bám của gân cơ vào mỏm trên lồi cầu trong xương cánh tay.

Dấu hiệu nhận biết gồm đau, sưng đỏ ở mặt trong của khớp khuỷu, cơn đau tăng lên khi cầm vật nặng hoặc thực hiện các động tác có sự đối kháng. Các cơn đau xuất hiện nhiều hơn ở tay thuận, nơi thực hiện các động tác lặp lại nhiều lần.

Hội chứng Runner’s knee (bệnh đau gối chạy bộ)

Runner’s knee là thuật ngữ phổ biến được sử dụng để mô tả bất kỳ tình trạng nào gây đau quanh xương bánh chè.

Đầu gối là một khớp lớn, phức tạp và chịu trọng lượng. Nó được hình thành bởi đầu dưới của xương đùi và đầu trên của xương chày cùng với xương bánh chè. Một số dây chằng và cơ khỏe kết nối với xương và cho phép chuyển động trơn tru. Xương bánh chè nằm trong một rãnh ở xương đùi. Nó trượt qua lại khi bạn gập và duỗi thẳng đầu gối Bất kỳ nhóm cơ nào liên quan có hiện tượng mất cân bằng đều có thể dẫn đến đau đầu gối.

Hội chứng Runner’s knee xảy ra có thể do tập cường độ quá cao khiến áp lực lên gối lớn, tư thế chạy không đúng, tăng cường độ quá đột ngột, đã bị các chấn thương gối trước đó, chơi các bộ môn hoặc làm việc liên quan nhiều đến chạy nhảy. Hậu quả gây mất cân bằng giữa các nhóm cơ vận động xương bánh chè, thay đổi ma sát, áp lực của xương bánh chè lên khớp gối

Bong gân mắt cá chân

Mắt cá chân được bao phủ bởi vô số các dây chằng có chức năng chính là kết nối các xương lại với nhau và kiểm soát chuyển động của cơ thể. Nếu chuyển động đột ngột khiến mắt cá xoay và bị lật vào trong hoặc ngoài quá nhanh hoặc bị xoắn mạnh, dây chằng quanh mắt cá, vốn đã yếu, sẽ bị rách, đứt dẫn đến bong gân mắt cá chân. Đó là lý do vì sao các vận động viên tham gia các môn thể thao cường độ cao như bóng đá, bóng rổ, bóng bầu dục thường bị bong gân mắt cá chân.

Khi bị bong gân, sẽ có tình trạng chảy máu nơi vùng dây chằng bị đứt, tùy theo mức độ nặng nhẹ mà máu sẽ chảy nhiều hay ít. Máu chảy ra làm sưng nề vùng khớp bị bong gân. Dấu bầm tím quanh khớp do máu tụ lại, vùng bong gân nóng lên và ấn đau. Sau khi chấn thương, tình trạng viêm sẽ xảy ra ngay vùng bong gân.

Đứt dây chằng đầu gối

Đứt dây chằng đầu gối là tình trạng dây chằng đầu gối tổn thương do nhiều nguyên nhân khác nhau, đa phần là dây chằng chéo trước. Trong đó, phổ biến nhất là chuyển động xoay hoặc cắt đột ngột, động tác thường gặp ở các môn thể thao có tính đối kháng như bóng đá, bóng rổ, võ thuật... Bên cạnh đó, chấn thương này cũng có liên quan đến tai nạn lao động hoặc tai nạn giao thông.

Khi bị đứt dây chằng đầu gối, bệnh nhân thường đau và sưng tấy. Tình trạng này thường xảy ra trong 24 giờ đầu tiên khi bị chấn thương. Một số trường hợp đau dọc theo dây chằng khớp gối hoặc khó khăn khi đứng hay bị chèn ép ở đầu gối của chân bị đau. Một số người còn có thể cảm nhận được tình trạng lỏng lẻo ở khớp gối, không thể uốn cong và gập đầu gối như bình thường.

Phụ nữ có nhiều nguy cơ gặp chấn thương hơn nam giới do đặc điểm về của cơ thể. Trên 70% là do tự đứt trong quá trình vận động mạnh và đột ngột. Dưới 30% do lực tác động từ bên ngoài một cú đạp trực tiếp vào đầu gối hoặc va chạm, như trong một pha tranh bóng.

Mỹ Ý