7 cầu thủ nhập tịch Malaysia nói gì khi điều trần trước FIFA?

MalaysiaCác cầu thủ nhập tịch Malaysia phủ nhận cáo buộc gian lận, nhưng lại thừa nhận không nắm rõ huyết thống và mơ hồ trong quá trình làm thủ tục.

Phán quyết chi tiết được Ủy ban khiếu nại FIFA (FAC) công bố vào sáng 18/11, sau 12 ngày diễn ra phiên điều trần dành cho các cầu thủ tại Mỹ.

Nhóm 7 cầu thủ nhập tịch bị xử phạt, gồm Gabriel Palmero, Jon Irazabal (gốc Tây Ban Nha), Facundo Garces, Imanol Machuca, Rodrigo Holgado (Argentina), Hector Hevel (Hà Lan) và Joao Figueireido (Brazil). Mấu chốt dẫn đến án phạt của nhóm cầu thủ này là giấy tờ gốc do FIFA thu thập được cho thấy ông, bà của họ sinh tại Argentina, Brazil, Hà Lan hoặc Tây Ban Nha, chứ không phải ở Malaysia như LĐBĐ nước này (FAM) cung cấp.

Những lời khai của từng cầu thủ được FAC lọc ra một số chi tiết, và đánh giá là "rất đáng chú ý".

Jon Irazabal (số 5), Facundo Garces (3), Rodrigo Holgado (19), Joao Figueireido (14) và Hector Hevel (13) trong đội hình xuất phát Malaysia ở trận thắng Việt Nam 4-0 tại lượt hai bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027, trên sân Bukit Jalil, Malaysia ngày 10/6/2025. Ảnh: Mainstand.

"Ông nội tôi sinh ra ở Venezuela và bà ngoại tôi sinh ra ở Tây Ban Nha. Ý tôi là Malaysia, xin lỗi" Palmero nói. "Tôi thậm chí còn không quan tâm giấy tờ viết gì. Theo những gì gia đình nói với tôi thì bà sinh ra ở Malaysia".

Garces thì thừa nhận biết "một cách hạn chế" về lý lịch của ông nội. Trung vệ sinh năm 1999 chỉ gặp ông một thời gian ngắn ở Argentina, còn cha mẹ đều sinh tại đây.

Holgado mô tả chơi cho đội tuyển Malaysia là "một cơ hội cho sự nghiệp". Tiền đạo sinh năm 1995 tin rằng ông nội sinh ra ở Malaysia, dựa trên những gì bố nói, nhưng chưa bao giờ đến và không biết có người thân nào ở đất nước Đông Nam Á hay không.

Machuca thì khai bà ngoại "được cho là sinh ra ở Malaysia". Còn Irazabal và Hevel cùng khẳng định ông nội sinh ra ở Malaysia. Trong khi đó, Figueireido nói bà ngoại sinh ra tại Malaysia, nhưng hiện sống ở Sao Paulo và chỉ gặp gỡ mỗi năm một lần.

Điểm chung trong lời khai của 7 cầu thủ là đều không xem lại tài liệu khi đưa cho người đại diện. Họ cũng không hỏi lại người đại diện sau khi biết các tài liệu bị cáo buộc giả mạo và các lệnh trừng phạt liên quan từ FIFA. Các cầu thủ nói rằng tin tưởng người đại diện, không biết chuyện gì đã xảy ra, khẳng định đã nộp các tài liệu gốc và phủ nhận mọi liên quan đến việc làm giả, đồng thời cho rằng vấn đề này là lỗi của FAM.

Nhóm cầu thủ nhấn mạnh đã hành động thiện chí, tin tưởng vào FAM – một liên đoàn thành viên của FIFA và Chính phủ Malaysia. Họ cho biết chưa bao giờ được thông báo đầy đủ về phiên điều trần trước FAC, và đã không đọc hoặc tìm hiểu về bản biện hộ do FAM đệ trình hồi tháng 10.

"Các cầu thủ đều cảm thấy hối hận về sự việc này, và đã không tìm kiếm tư vấn pháp lý độc lập lúc đó", văn bản của FAC có đoạn. "Họ khẳng định đã bị lừa khi tin rằng quy trình này mang tính hành chính và bình thường, trong khi không được biết về rủi ro kỷ luật có thể xảy ra".

Malaysia 4-0 Việt Nam Diễn biến chính trận Việt Nam thua Malaysia 0-4 ở vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Theo các cầu thủ, quá trình nhập tịch bắt đầu từ đầu năm 2025. Tuy nhiên, trong suốt thời gian đó, họ không giám sát hoặc xác minh mà giao phó hoàn toàn cho người đại diện và FAM.

Một đại diện không rõ danh tính từ FAM liên hệ thông qua người đại diện hoặc bạn bè cầu thủ, cho biết họ đủ điều kiện nhập tịch Malaysia dựa trên huyết thống tổ tiên. "Cầu thủ chấp nhận đề xuất một cách thiện chí, coi đây là một cơ hội nghề nghiệp", văn bản của FAC có đoạn. "Họ không tự khởi xướng quá trình này mà đồng ý với lời mời và tuân thủ theo hướng dẫn của FAM".

Nhóm cầu thủ cho biết đã nộp cho FAM hộ chiếu và giấy khai sinh gốc của họ, ông, bà và cha mẹ. Theo đó, chỉ Palmero và bà ngoại gửi trực tiếp cho người đại diện Ivan Cristovinho để chuyển đến FAM, số còn lại gửi qua ứng dụng nhắn tin WhatsApp.

Các cầu thủ khẳng định chưa bao giờ đọc, kiểm tra hoặc xác minh bất kỳ giấy tờ gốc nào, nhưng nhấn mạnh gia đình đã xác thực và không bị thay đổi bất kỳ điều gì tại thời điểm chuyển cho người đại diện. Các cầu thủ khẳng định không làm giả, và lập luận rằng nếu có sửa đổi gì trong giấy tờ thì chỉ xảy ra sau khi gửi cho FAM, và không có sự đồng ý hay can thiệp của họ.

"Tất cả giấy khai sinh gốc gửi lên FAC đều không ghi rõ nơi sinh tại Malaysia", FAC cho biết. "Cũng cần lưu ý rằng cầu thủ tuyên bố có tổ tiên là người Malaysia thường dựa trên lời đồn đại của gia đình hơn là hồ sơ đã qua xác minh".

Sau khi nộp hồ sơ, FAM thực hiện các bước hành chính còn lại. Cầu thủ thừa nhận đã ký các tài liệu xin cấp quốc tịch và trình diện trước chính quyền Malaysia, nhưng phủ nhận đã đọc hoặc hiểu nội dung tài liệu vừa ký. "Cầu thủ xác nhận rằng tài liệu được viết bằng tiếng Malaysia, thứ tiếng mà họ không nói được, và cũng không thuê hoặc yêu cầu dịch thuật", FAC cho biết thêm.

Tiền đạo Malaysia gốc Argentina Imanol Machuca (áo vàng) thi đấu trong trận thắng Việt Nam 4-0 ở lượt hai bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027, trên sân Bukit Jalil, Malaysia ngày 10/6/2025. Ảnh: Malaysia NT.

Từ những lập luận trên, các cầu thủ phủ nhận vi phạm Điều 22 trong Quy định kỷ luật của Ủy ban kỷ luật FIFA (FDC), về việc dùng giấy tờ giả mạo. Họ khẳng định không làm giả hay sử dụng bất kỳ giấy tờ giả mạo nào, không tham gia việc nộp hồ sơ lên FIFA. Bên cạnh đó, họ cũng kháng cáo lập luận "cầu thủ là người hưởng lợi cuối cùng", cho rằng nó không được quy định trong điều luật nào của FDC. Cầu thủ trích dẫn phán quyết từ Tòa Trọng tài Thể thao (CAS) về việc phải áp dụng một tiêu chuẩn rõ ràng, nghiêm ngặt trong các vấn đề kỷ luật ảnh hưởng đến sinh kế VĐV.

Nhóm cầu thủ cũng nêu ra các tình tiết giảm nhẹ, tiền lệ so sánh và đề xuất án phạt thay thế. Theo đó, cầu thủ bị phạt tiền tối đa 2.000 franc Thụy Sĩ, cùng án treo giò chỉ áp dụng cho các trận đấu thuộc ĐTQG. Ngoài ra, họ cũng yêu cầu cứu trợ bằng việc dỡ bỏ lệnh cấm đối với cầu thủ để có thể tập luyện, thi đấu và thực hiện bất kỳ hoạt động liên quan đến bóng đá cho đến khi có phán quyết cuối cùng về vụ việc.

Trước phản biện của 7 cầu thủ và LĐBĐ Malaysia, FAC đã bác bỏ toàn bộ và giữ nguyên quyết định kỷ luật. Ủy ban cho rằng hai vấn đề cốt lõi, là nơi sinh của ông bà các cầu thủ và tư cách thi đấu theo quy định FIFA. Tuy nhiên, nguyên đơn đã không thể chứng minh, còn FAC cũng không tìm thấy bằng chứng cho thấy ông, bà cầu thủ sinh ra tại Malaysia. Trong khi đó, FAM đã cung cấp giấy tờ có thông tin này nên khó tránh khỏi kết luận về hành vi gian lận, làm giả.

Với các cầu thủ, FAC phủ nhận những lập luận như "bị FAM lừa dối" hay "không biết quy trình xử lý kỷ luật của FIFA". Thực tế, các cầu thủ đã tích cực ủng hộ việc kháng cáo của FAM ngay từ đầu, thông qua các văn bản có chữ ký, thể hiện rõ nhận thức về bản chất sự việc.

FAC kết luận rằng, các cầu thủ tuyên bố không biết gì là không phù hợp với hồ sơ kháng cáo, đồng thời phản ánh chiến lược phòng thủ, thay vì chứng minh đã không tham gia vào quá trình. "Các cầu thủ có mọi cơ hội để đưa ra biện hộ thỏa đáng trong quá trình tố tụng ban đầu, nhưng họ lại chọn dựa vào đơn kháng cáo của FAM", văn bản của FAC có đoạn. "Trách nhiệm cho quyết định thuộc về họ. Việc đổ lỗi cho FAM làm giảm uy tín của họ và cho thấy một nỗ lực có tính toán nhằm trốn tránh trách nhiệm".

Diễn biến vụ việc theo trình tự thời gian - 19/3/2025: Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) gửi yêu cầu đến FIFA để xác minh tư cách thi đấu của Hector Hevel, kèm giấy khai sinh ghi ông nội của cầu thủ này sinh tại Melaka, Malaysia. - 20/3/2025: FAM tiếp tục gửi yêu cầu xác minh đối với Gabriel Palmero, với giấy khai sinh cho thấy bà nội anh sinh tại Melaka, Malaysia. - 24/3/2025: FIFA phản hồi FAM, cho biết dựa trên hồ sơ đã nhận, Hector Hevel "có vẻ đủ điều kiện" thi đấu cho tuyển Malaysia. - 6/6/2025: FAM nộp thêm hồ sơ cho 5 cầu thủ khác, gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo và Jon Irazabal. Mỗi hồ sơ đều kèm theo giấy khai sinh của ông hoặc bà, ghi sinh tại một bang thuộc Malaysia (Penang, George Town, Johor hoặc Sarawak). - 6 và 9/6/2025: FIFA gửi thư phản hồi, xác nhận rằng theo các giấy tờ FAM cung cấp, 5 cầu thủ còn lại "có vẻ đủ điều kiện". - 10/6/2025: Cả 7 cầu thủ nhập tịch ra sân trong trận vòng loại Asian Cup 2027 gặp Việt Nam trên sân Bukit Jalil. Malaysia thắng 4-0, trong đó Figueiredo và Holgado ghi bàn. - 11/6/2025: FIFA nhận được đơn khiếu nại chính thức từ một liên đoàn thành viên, nghi ngờ tính hợp lệ của hồ sơ nhập tịch các cầu thủ, đặc biệt là thời gian hoàn tất và ra mắt quá nhanh. - 22 và 28/8/2025: Sau cuộc điều tra, Ủy ban Kỷ luật FIFA (FDC) chính thức mở thủ tục kỷ luật đối với FAM và bảy cầu thủ, khi xác định các giấy khai sinh gốc cho thấy ông/bà của họ sinh ngoài Malaysia, vi phạm Điều 22 của Bộ luật Kỷ luật FIFA. - 22/8/2025: Chủ tịch FAM Joehari Ayub nộp đơn từ chức, lấy lý do sức khỏe. - 22/9/2025: FAM và các cầu thủ gửi phản hồi chính thức, cho rằng họ hành động thiện chí, dựa trên giấy tờ được cơ quan Malaysia xác nhận. - 25/9/2025: Phó Chủ tịch Ủy ban Kỷ luật FIFA, Jorge Palacio, ban hành phán quyết cuối cùng của vụ việc. - 26/9/2025: Quyết định và mức phạt được gửi chính thức đến FAM và các cầu thủ liên quan. - 6/10/2025: FIFA gửi văn bản chi tiết 19 trang, giải thích căn cứ pháp lý, quá trình điều tra và lý do xử phạt, đến FAM cùng các bên liên quan. - 15/10/2025: Malaysia nộp đơn kháng cáo lên Ủy ban khiếu nại FIFA (FAC). - 3/11/2025: FAC công bố kết quả kháng cáo. - 18/11/2025: FAC công bố chi tiết kết quả kháng cáo. FAM tuyên bố tiếp tục kháng cáo lên Tòa Trọng tài Thể thao (CAS).

Hiếu Lương