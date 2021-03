7 cách nói khác của 'I don't know'

Ngoài câu thông dụng "I don't know", bạn có thể dùng "Your guess is as good as mine" hay "I have no idea".

1. I don't know

Với nghĩa "tôi không biết", "I don't know" là cách nói cơ bản và thường được sử dụng nhất. Bạn có thể thêm danh từ hay mệnh đề danh từ sau từ "know".

Ví dụ: I don't know her (Tôi không biết cô ấy).

She doesn't know where to go (Cô ấy không biết đi đâu).

2. I have no idea

Đây là một cách diễn đạt khác cũng rất phổ biến, mang nghĩa "tôi không có ý kiến/ý tưởng".

Ví dụ: I have no idea what she is doing (Tôi không biết cô ấy đang làm gì).

3. I have no clue

Câu này mang ý nghĩa "tôi không có ý tưởng/manh mối".

Ví dụ: She has no clue what will happen (Cô ấy không biết chuyện gì sẽ xảy ra).

Ảnh: Shutterstock.

4. Your guess is as good as mine

Nghĩa đen của câu là "phán đoán của bạn cũng như của tôi", hàm ý "tôi cũng không biết, không có ý kiến gì hơn". Ví dụ:

- How does this machine work? (Cái máy này hoạt động như thế nào?).

- Your guess is as good as mine (Phán đoán của bạn cũng như của tôi vậy).

5. I'm stumped

Câu này được dùng khi bạn không biết cách giải quyết một vấn đề nào đó. Người nói không biết và đang bị bối rối. Đôi khi bạn có thể nói cùng "I don't know".

Ví dụ:

- What is the answer? (Câu trả lời là gì?).

- I don't know. I'm stumped (Tôi không biết. Tôi bí rồi).

6. I'm at a loss

Câu này có cách dùng tương tự với "I'm stumped", khi bạn không chắc chắn hoặc không biết phải làm gì.

Ví dụ: I'm at a loss for words (Tôi không biết nói gì).

7. I'm puzzled

Bạn dùng câu này khi không biết và phân vân, mơ hồ về điều gì đó.

Ví dụ: I'm puzzled by this problem (Tôi bối rối về vấn đề này).

Theo Talk English