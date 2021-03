Cách nói cảm ơn bằng tiếng Anh trong mọi tình huống

Thay vì chỉ nói "Thank you", bạn có thể nói "That’s very kind of you" khi ai đó giúp đỡ mình hay "I don’t know what to say" khi ai đó làm điều bất ngờ cho bạn.

Cảm ơn ai đó một cách tình cờ

Bạn bè hoặc đồng nghiệp đưa cho bạn một tách cà phê, một người lạ ngẫu nhiên chỉ đường cho bạn đến nhà ga gần nhất thì bạn sẽ nói cảm ơn như thế nào? Dưới đây là một số cách dành cho bạn:

- Thank you!

- Thanks! (thường để nói với bạn bè, gia đình và đồng nghiệp).

- Thanks so much (để nhấn mạnh lời cảm ơn của bạn).

- Thanks a million (dùng để nói với gia đình và bạn bè thân thiết).

Khi ai đó giúp đỡ bạn

Một người bạn giúp bạn xây dựng dự án của lớp, hàng xóm giúp bạn đến ga tàu do bên ngoài trời đang mưa lạnh. Bạn có thể cảm ơn lòng tốt và sự giúp đỡ của họ bằng cách nói:

- That’s very kind of you. (Bạn thật tốt bụng).

Nếu họ làm cho ngày của bạn bớt khó chịu hơn một chút, chẳng hạn giúp bạn không bị dính mưa, bạn có thể nói:

- You made my day. (Bạn làm cho ngày của tôi trở nên tốt hơn).

Nếu muốn cảm ơn họ vì họ là người tuyệt vời và chu đáo, bạn hãy dùng:

- You’re awesome! (Bạn thật tuyệt vời).

Ảnh: Shutterstock.

Khi ai đó làm điều gì bất ngờ cho bạn

Anh trai, người không bao giờ dọn phòng riêng của mình, hôm nay lại đề nghị được dọn dẹp nhà cửa sau khi nhận thấy bạn quá bận rộn. Một người bạn lái xe 100 dặm đến thăm và mang theo một món quà sau khi bạn chuyển sang công việc mới ở một thành phố khác. Chắc chắn những điều đó sẽ khiến bạn ngạc nhiên và biết ơn. Thậm chí, bạn ngạc nhiên đến mức không thể tìm được từ nào để cảm hơn họ. Trong trường hợp này, bạn có thể nói:

- I don’t know what to say! (Tôi không biết phải nói gì).

Mặc dù có thể ngạc nhiên một cách thú vị, vui vẻ, nhiều lúc bạn cũng có thể cảm thấy khó xử hoặc ngại ngùng về việc ai đó đã tỏ ra chu đáo với bạn trong lời nói hoặc hành động của họ. Bạn hãy thể hiện cảm xúc của mình bằng cách nói:

- Oh, you shouldn’t have! (Oh, bạn không nên làm vậy).

- How thoughtful of you! (Bạn chu đáo quá).

Khi ai đó giúp bạn đạt được mục tiêu quan trọng

Đạt được thành công hoặc một mục tiêu quan trọng không phải lúc nào cũng dễ dàng. Thông thường, chính sự khuyến khích và hỗ trợ của những người xung quanh sẽ thúc đẩy bạn đạt được thành công. Dưới đây là một số cách để cảm ơn những người đã đóng góp một phần vào thành công của bạn:

- I couldn’t have done it without you. (Tôi không thể làm được nếu không có bạn).

- I really want to thank you for your help. (Tôi thực sự muốn cảm ơn sự giúp đỡ của bạn).

- I really appreciate everything you’ve done. (Tôi thực sự đánh giá cao mọi thứ bạn đã làm).

Khi ai đó giúp bạn vượt qua thời kỳ khó khăn

Chúng ta đều biết cảm giác nhẹ nhõm khi ai đó giúp đỡ trong những thời điểm khó khăn. Cho dù bị mất việc, bị ảnh hưởng bởi một thảm họa thiên nhiên hay đối phó với các vấn đề tài chính, bạn luôn biết ơn những người luôn chung tay giúp đỡ. Để họ biết bạn đánh giá cao sự hỗ trợ của họ như thế nào, bạn có thể nói:

- I’m really grateful for your help. (Tôi thực sự biết ơn sự giúp đỡ của bạn).

- This means a lot to me. (Điều này có ý nghĩa rất lớn đối với tôi).

- Thanks for having my back. (Cảm ơn vì đã hỗ trợ tôi).

Khi ai đó ủng hộ bạn, nghĩa là người đó luôn chăm lo cho hạnh phúc và hỗ trợ bạn. Bạn cảm thấy như mắc nợ họ điều gì và hy vọng sẽ trả ơn vào một ngày nào đó khi có cơ hội, hãy nói:

- I owe you one. (Tôi nợ bạn một thứ).

Cảm ơn vì điều gì đó cụ thể

Để cảm ơn những người đã chia sẻ kiến thức, sự khôn ngoan và kinh nghiệm của họ với bạn, bạn có thể nói:

- Thank you for your guidance. (Cảm ơn sự hướng dẫn của bạn).

- Thanks for explaining this to me. (Cảm ơn vì đã giải thích điều này cho tôi).

Để cảm ơn ai đó đã đến nhà, văn phòng để gặp trực tiếp bạn, hãy nói:

- Thank you for stopping by. (Cảm ơn bạn đã ghé qua).

Nếu muốn cảm ơn về điều gì cụ thể mà ai đó đã làm cho bạn, hãy nhớ đề cập để họ biết chính xác bạn đang cảm ơn vì điều gì. Ví dụ, bạn có thể nói:

- Thanks for [finding my dog]. (Cảm ơn vì đã [tìm thấy con chó của tôi]).

Hãy điều chỉnh cụm từ trong cặp ngoặc vuông cho phù hợp với từng trường hợp.

Cảm ơn một cách lịch sự

Khi giao dịch với các công ty, doanh nghiệp hoặc các vấn đề nghiêm túc, bạn có thể muốn thông điệp của mình nghe trang trọng hơn. Để cảm ơn ai đó đã trả lời, bạn nên dùng các cách nói sau:

- Thank you for contacting me. (Cảm ơn bạn đã liên hệ với tôi).

- Thank you for your prompt reply. (Cảm ơn bạn đã trả lời nhanh chóng).

Bạn cũng có thể sử dụng các từ trang trọng như "appreciate" (đánh giá cao) và "grateful" (biết ơn) để thể hiện lời cảm ơn.

- I appreciate your feedback. (Tôi đánh giá cao phản hồi của bạn).

- I’m grateful for your assistance. (Tôi rất biết ơn sự hỗ trợ của bạn).

Dương Tâm (Theo FluentU)