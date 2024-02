7 cách đơn giản ngừa đột quỵ

Để phòng ngừa đột quỵ cần ăn uống lành mạnh, uống rượu bia chừng mực, không hút thuốc, duy trì thói quen sinh hoạt điều độ, tuân thủ điều trị và tập thể dục thường xuyên.

Theo bác sĩ Lâm Nguyễn Thùy An, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM - Cơ sở 3, vào mùa xuân, ngoài không khí lạnh, sự thay đổi trong lối sống hằng ngày làm ảnh hưởng đến việc dùng thuốc ở một số người mắc bệnh mạn tính. Một số người có thể không tuân thủ lịch trình ngủ nghỉ thông thường hoặc quên uống thuốc. Những thay đổi này có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ đối với người bệnh đái tháo đường, tăng huyết áp... Các nguyên tắc sau có thể giúp đề phòng nguy cơ đột quỵ. Duy trì chế độ ăn uống lành mạnh

Tránh ăn quá nhiều thực phẩm chứa dầu mỡ, chiên rán và các loại thực phẩm giàu đạm và chất béo. Những chất này kết hợp với các yếu tố khác có thể tạo ra cục máu đông, gây ra tình trạng tắc nghẽn mạch máu, tăng huyết áp... rất nguy hiểm.

Tăng cường ăn thực phẩm giàu chất xơ như trái cây và rau xanh. Giảm muối cho các món ăn hàng ngày. Thay thế các loại thực phẩm nhiều tinh bột như cơm trắng, bánh mì trắng bằng ngũ cốc nguyên hạt như gạo lứt. Kiểm soát lượng thức ăn nạp vào để tránh tăng cân quá mức.

Uống rượu, bia có chừng mực

Uống quá nhiều rượu bia, không kiểm soát được, có thể làm tăng nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe, đồng thời tăng nguy cơ đột quỵ. Lượng tiêu thụ rượu ở mức vừa phải là tối đa một ly mỗi ngày đối với phụ nữ và tối đa hai ly mỗi ngày đối với nam giới.

Không hút thuốc lá, thuốc lào

Hút thuốc lá có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ vì nhiều lý do. Nicotine trong thuốc lá có thể làm tăng huyết áp, một trong những yếu tố nguy cơ hàng đầu của đột quỵ. Ngoài ra, khói thuốc cũng có thể làm dày thành mạch máu do tích tụ cholesterol, dẫn đến xơ vữa động mạch, một trong những nguy cơ dẫn đến đột quỵ. Do đó, không nên hút thuốc lá, thuốc lào dưới mọi hình thức.

Duy trì thói quen sinh hoạt khoa học, điều độ

Đảm bảo cơ thể luôn ấm áp, đặc biệt ở khu vực có thời tiết lạnh hoặc khi ra ngoài vào buổi tối. Mặc đủ quần áo ấm, đội mũ, quàng khăn, đeo găng tay và khẩu trang, và sử dụng dầu để giữ ấm cơ thể.

Tránh thức khuya, làm việc quá sức. Tránh tắm muộn sau 22h để đề phòng nhiễm lạnh và nguy cơ đột quỵ. Đi ngủ sớm và đảm bảo ngủ đủ giấc.

Tuân thủ chế độ điều trị

Để giữ gìn sức khỏe, bạn nên tuân thủ việc dùng thuốc hằng ngày, đúng giờ và theo liều lượng đã được chỉ định. Đặt đồng hồ báo thức để nhắc nhở, sử dụng bảng theo dõi hoặc hộp chia thuốc hằng ngày có thể giúp bạn không quên uống thuốc, đảm bảo luôn tuân thủ đúng liều lượng.

Duy trì thói quen tập thể dục

Các nghiên cứu khoa học đã chứng minh chỉ cần 30 phút tập thể dục mỗi lần/ngày và duy trì 5 lần một tuần có thể giảm nguy cơ đột quỵ 25%. Thể dục đóng vai trò quan trọng trong giảm nhiều yếu tố nguy cơ đột quỵ bao gồm tăng huyết áp, đái tháo đường, cholesterol cao, trầm cảm và căng thẳng. Người trưởng thành nên dành khoảng 2 giờ 30 phút (150 phút) mỗi tuần để tập các bài tập đơn giản. Những hoạt động nhỏ hàng ngày như đi bộ thay vì đi xe, đi cầu thang thay vì thang máy, làm vườn và dọn dẹp nhà cửa giúp bạn duy trì sức khỏe và giảm nguy cơ đột quỵ.

Khi thời tiết lạnh, người có nguy cơ đột quỵ không nên cố gắng vận động, đặc biệt là ngoài trời kể cả đi bộ nhanh. Tránh đổ mồ hôi nhiều khi thời tiết lạnh, mạch máu có thể bị co thắt đột ngột rất nguy hiểm.

Mỹ Ý