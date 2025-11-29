68 chuyến bay phải đổi hướng tránh bão Koto

Đến sáng 29/11, 68 chuyến bay của các hãng Việt Nam phải đổi đường để tránh vùng thời tiết nguy hiểm do bão Koto, đảm bảo an toàn cho hành khách.

Theo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự Bộ Xây dựng, từ 12h ngày 28/11 đến 6h ngày 29/11, các hãng hàng không Việt Nam đã điều chỉnh đường bay hàng loạt chuyến quốc tế và trong nước.

Các sân bay Phù Cát (Gia Lai), Tuy Hòa (Đăk Lăk) được dự báo nằm trong vùng chịu ảnh hưởng của bão Koto. Các sân bay Cam Ranh, Liên Khương, Pleiku, Buôn Ma Thuột cũng được cảnh báo đề phòng khi bão có diễn biến bất thường.

Ứng phó với bão, Cục Hàng không Việt Nam đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực 24/24 giờ và áp dụng quy trình ứng phó bão, áp thấp nhiệt đới trong hoạt động hàng không dân dụng, hướng dẫn khai thác trong điều kiện thời tiết nguy hiểm. Sau khi bão suy yếu và đổ bộ, khả năng có mưa lớn, gây ngập lụt.

Máy bay tại sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: Giang Huy

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lúc 4h hôm nay, tâm bão Koto cách đảo Song Tử Tây khoảng 310 km về phía tây bắc, sức gió mạnh nhất 102 km/h, cấp 9-10, giật cấp 13 và đang theo hướng bắc tây bắc với tốc độ 5-10 km/h. So với sáng qua, bão đã giảm hai cấp, đường đi ngoặt lên phía bắc thay vì hướng tây nam.

Dự báo đến 4h ngày mai, tâm bão trên vùng biển tây bắc của giữa Biển Đông, cách vùng bờ biển phía đông tỉnh Gia Lai - Đăk Lăk khoảng 330 km về phía đông, giữ cường độ nhưng chuyển hướng bắc, tốc độ giảm còn 3-5 km/h.

Anh Duy