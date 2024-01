600 triệu đồng, nên đầu tư đất hay gửi tiết kiệm?

Đầu tư đất ngắn hạn có thể khiến khoản tích lũy bị chôn vốn, trong khi đó gửi tiết kiệm an toàn hơn nhưng lãi suất thấp, khó cải thiện vốn mua nhà ban đầu.

Vợ chồng tôi có khoản tích lũy 600 triệu đồng và đang ở nhà thuê tại TP HCM. Tôi tính tích góp đến quý III/2024 mua trả góp một căn hộ chung cư phân khúc 2 tỷ đồng ở vùng ven. Hiện tại số tiền này tôi gửi tiết kiệm với lãi suất chưa tới 6% một năm. Để có thêm tiền mua nhà, tôi băn khoăn có nên dùng 600 triệu đồng mua đất nền ở quê (vùng thị trấn) để tới quý III rồi bán kiếm lời. Vợ tôi thì sợ nếu mua đất tới đó giá chưa tăng, thanh khoản không tốt thì khó có tiền để mua nhà.

Mong chuyên gia tư vấn tôi có nên mua đất hay tiếp tục gửi tiết kiệm?

Độc giả Khang Tran

Bất động sản khu Nam TP HCM, thuộc huyện Nhà Bè. Ảnh: Quỳnh Trần

Chuyên gia tư vấn:

Bạn đang băn khoăn hai phương án: mua đất hay tiếp tục gửi tiết kiệm trong thời gian chờ đợi mua căn hộ. Với phương án đầu tiên, mua đất chờ tăng giá để bán vào quý III/2024, tôi cho rằng không khả thi, đặc biệt trong bối cảnh thị trường bất động sản vẫn còn khó khăn như hiện tại.

Bạn cung cấp không nêu rõ khu vực bạn định mua đất. Nhưng dù ở địa phương nào, đặc tính của bất động sản vẫn là một kênh đầu tư có tính dài hạn. Trong quá khứ, chỉ những lúc thị trường phát triển nóng sốt, giao dịch sôi động thì chiến lược mua nhanh bán nhanh trong 3-6 tháng để có lợi nhuận mới có thể áp dụng được.

Với tình hình hiện nay, mặc dù có nhiều dự đoán thị trường có thể phục hồi từ quý III nhưng đây sẽ là sự hồi phục chậm, có tính phân hóa cao. Đà phục hồi bắt đầu từ những tài sản phục vụ nhu cầu ở thực như căn hộ, khu vực trung tâm thành phố rồi mới đến phân khúc có tính đầu tư hoặc đầu cơ cao như đất nền ở tỉnh. Do đó, nếu chọn phương án dành hết tiền tích lũy mua đất, bạn có thể đối mặt rủi ro chôn vốn dài hạn, đẩy lùi kế hoạch mua nhà.

Với phương án thứ hai, ngân hàng đang có các gói lãi suất khá hấp dẫn cho mục đích vay mua nhà. Bạn cần lưu ý một số tiêu chí để đảm bảo việc vay vốn mua nhà được an toàn, không ảnh hưởng đến tình hình tài chính của gia đình. Ví dụ tính ổn định của thu nhập, phương án dự phòng cho những rủi ro không lường trước (như xây dựng quỹ dự phòng, tham gia bảo hiểm) cũng như số tiền vay vốn phù hợp.

Với khoản tích lũy 600 triệu đồng, bạn có thể phải vay thêm ngân hàng hơn 70% giá trị căn nhà, áp dụng với những chung cư đã bàn giao trong tầm giá 2 tỷ đồng ở khu vực vùng ven TP HCM. Nếu bạn chọn những dự án ở gần trung tâm, tỷ lệ vay sẽ càng cao. Tôi cho rằng tỷ lệ vay an toàn là dưới 40% giá trị ngôi nhà, nhằm đảm bảo bạn còn đủ chi phí trang trải cho nhiều khoản khác. Nếu vay tỷ lệ lớn hơn, thu nhập của cả hai vợ chồng phải mạnh và số tiền trả ngân hàng hàng tháng trong khoảng 30-50% thu nhập gia đình, hoặc không vượt quá 70-80% số tiền tích lũy hàng tháng.

Ngoài ra, lãi suất tiết kiệm có xu hướng giảm mạnh từ đầu năm đến nay. Khảo sát biểu lãi suất của gần 40 ngân hàng cho thấy lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6-9 tháng trong khoảng 2,2-4,3% một năm, còn kỳ hạn 12-24 tháng chỉ từ 3,8 đến 5,8% một năm. Do đó việc gửi ngân hàng 600 triệu đồng đến quý III cũng khó giúp bạn cải thiện đáng kể vốn mua nhà ban đầu. Do đó bạn cân nhắc lùi thời điểm mua nhà để tăng thêm khoản tích lũy sẵn có, nhằm đảm bảo khoản vay an toàn.

Ngoài ra, bạn nên bắt đầu tìm hiểu về các dự án căn hộ phù hợp với tình hình tài chính, nhu cầu sinh hoạt của gia đình từ lúc này. Hai tiêu chí quan trọng cần tìm hiểu kỹ là pháp lý và môi trường sống. Đặc biệt, bạn cần chú ý đến việc định giá căn hộ nếu mua hàng thứ cấp, tránh trường hợp quá tin tưởng vào thông tin rao bán "cắt lỗ", "giảm sâu" mà rơi vào cảnh mua hớ. Chúc bạn sớm đạt được mục tiêu sở hữu căn hộ cho gia đình mình.

Ông Vũ Tuấn Anh

Phòng Bất động sản, Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Quản lý tài sản FIDT