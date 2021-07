6 trường đại học quốc gia Mỹ xét tuyển học bổng đến 70%

Đại diện 6 trường thuộc top 200 đại học quốc gia Mỹ (theo U.S.News) thuyết trình thông tin tuyển sinh 2022, giới thiệu học bổng đến 70% vào ngày 25/7.

Các hoạt động này nằm trong khuôn khổ sự kiện trực tuyến "Kích hoạt du học Mỹ mùa xuân 2022" do AAE Việt Nam tổ chức vào 9h30 - 11h30. Sự kiện có sự góp mặt của các đại diện đến từ Đại học South Florida, Đại học George Mason, Đại học Alabama at Birmingham, Đại học bang Oregon, Đại học Suffolk và Đại học bang Illinois.

Phụ huynh và học sinh tham dự sự kiện trực tuyến bằng ứng dụng Zoom qua điện thoại hoặc máy tính trong ngày 25/7. Ảnh: AAE Vietnam.

Tại sự kiện, người tham gia gặp gỡ và trao đổi trực tiếp với đại diện các trường nổi bật về chất lượng đào tạo từ bậc đại học đến sau đại học. Từ kế hoạch du học tương lai của học sinh, các đại diễn sẽ hướng dẫn ghi danh và nhận thư mời nhập học sớm cho năm 2022. Đây là thời điểm thích hợp để phụ huynh và học sinh cập nhật thông tin chính thống về chính sách visa du học của Mỹ, vaccine cho sinh viên quốc tế, chuẩn bị hồ sơ và tiếp cận sớm với những nguồn học bổng hấp dẫn.

Danh sách trường tham dự và giá trị các suất học bổng.

Tham gia sự kiện "Kích hoạt du học Mỹ mùa xuân 2022" của AAE Việt Nam, phụ huynh, học sinh sẽ có nhiều trải nghiệm một số tiện ích sau:

Sự kiện riêng tư, an toàn: Do công tác tổ chức hoàn toàn dưới hình thức trực tuyến nên học sinh và phụ huynh có thể tìm hiểu đầy đủ thông tin về du học một cách an toàn trong thời điểm này. Người đăng ký có thể tham gia vào những bài thuyết trình về thông tin tuyển sinh, cuộc sống du học và cơ hội học bổng từ các trường.

Định hướng chọn ngành, trường học phù hợp: Thông qua sự kiện, học sinh có thể chọn ngành và trường phù hợp với bản thân, đam mê, nguyện vọng cũng như mục tiêu nghề nghiệp. Sự lựa chọn này mang tính khởi đầu và là tiền đề cho con đường học tập, phát triển sự nghiệp.

Nhóm 6 đại học hàng đầu tại Mỹ có những thế mạnh riêng, đào tạo đầy đủ các chuyên ngành trong nhiều lĩnh vực khác nhau từ kinh doanh, quản trị đến khoa học tự nhiên, xã hội, nghệ thuật, y học, dược..., đáp ứng mọi nguyện vọng học tập.

Chuẩn bị hồ sơ xin visa: Khi hoàn thiện toàn bộ hồ sơ ghi danh, nhận thư mời nhập học (I20), học sinh sẽ còn một cánh cửa mang tính quyết định, đó là visa du học. Một buổi phỏng vấn có thể chỉ kéo dài 10 phút nhưng có thể ảnh hưởng tới quyết định học sinh co thể học tập tại Mỹ hay không. Vì vậy, để vượt qua vòng phỏng vấn này, học sinh cần sự chuẩn bị cẩn thận, từ tìm hiểu thông tin đến rèn luyện các kỹ năng vấn đáp, tự tin thể hiện bản thân trong buổi phỏng vấn thực tế.

Cơ hội học bổng lên đến 70% học phí: Với thành tích học tập cũng như hoạt động ngoại khóa, học sinh sẽ có cơ hội săn suất học bổng giá trị lên đến 70% từ các trường tham gia sự kiện.

Các trường đều có học bổng giá trị trao cho học sinh ưu tú. Học sinh Việt Nam với khả năng học tập vượt trội ở các môn khoa học tự nhiên cùng vốn tiếng Anh xuất sắc, luôn được nhiều trường học Mỹ và Canada đánh giá cao và ưu tiên xét cấp học bổng.

Khách tham dự sẽ được các đại diện trường tư vấn 1-1, tương tác nhắn tin hỏi đáp, tải tài liệu, cẩm nang du học hoàn toàn miễn phí.

Ngoài ra, người tham gia còn được nhận hỗ trợ miễn phí dịch vụ du học từ AAE Việt Nam. Đại diện đơn vị cho biết, AAE hiểu những khó khăn của học sinh và phụ huynh khi chuẩn bị hồ sơ du học và các nhiều thắc mắc cần giải đáp trong thời gian này. Do đó, sự kiện sẽ là cầu nối giúp AAE hỗ trợ học sinh có mong muốn du học trong tương lai. Các dịch vụ hỗ trợ miễn phí từ AAE bao gồm:

- Chọn lọc kế hoạch du học hợp lý cho du học sinh tương lai sau Covid-19

- Tư vấn giải pháp du học tiết kiệm: Trung học - Đại học - Sau Đại học

- Giới thiệu học bổng phù hợp năng lực cá nhân

- Định hướng tìm trường, chọn ngành học

- Nộp đơn ghi danh nhập học sớm cho năm sau

- Cập nhật chính sách visa mùa Covid-19

- Hỗ trợ luyện phỏng vấn visa

