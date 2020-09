Đạp xe quanh đường ven biển

Nhiệt độ Quy Nhơn mùa này trung bình từ 22 – 28 độ C, rất thích hợp cho hoạt động đạp xe. Một số cung đường đẹp trong trung tâm thành phố là An Dương Vương, đường Xuân Diệu, hoặc du khách có thể đi các tuyến đường ở Eo Gió, Kỳ Co. Ảnh: Thu Huyền