6 thực phẩm giúp giải rượu bia nhanh chóng

Nước dừa, chuối, nước ép lê, trà xanh, dưa chuột muối và cam giúp giảm nhẹ triệu chứng say, giải rượu bia nhanh chóng.

Cảm giác buồn nôn, nôn nao đi kèm với những cơn đau đầu như búa bổ là dấu hiệu điển hình của tình trạng say nguội. Thay vì lạm dụng thuốc giảm đau, việc lựa chọn đúng thực phẩm tự nhiên sẽ giúp cơ thể bù đắp lượng điện giải mất đi và xoa dịu dạ dày đang bị kích ứng.

Khi tiêu thụ quá nhiều rượu bia, cơ thể sẽ rơi vào trạng thái mất nước trầm trọng và niêm mạc dạ dày bị tổn thương. Lúc này, bạn cần tuyệt đối tránh các món dầu mỡ, cay nóng hay quá nhiều đường. Thay vào đó, hãy đặt niềm tin vào 6 "siêu thực phẩm" dưới đây:

Nước dừa

Rượu bia khiến bạn đi vệ sinh nhiều hơn, thậm chí gây nôn mửa, dẫn đến mất nước và khoáng chất. Nước dừa không chỉ giúp cấp nước tức thì mà còn chứa đầy đủ các chất điện giải thiết yếu như kali, natri và magie, giúp cơ thể phục hồi trạng thái cân bằng nhanh chóng.

Cam giúp gan loại bỏ độc tố từ rượu và giảm tình trạng viêm nhiễm do cồn gây ra. Ảnh: Mai Cat

Chuối

Chuối là thực phẩm rất lành tính cho dạ dày. Nếu cơn say của bạn đi kèm với những trận "nôn thốc nôn tháo", cơ thể bạn đang thiếu hụt kali trầm trọng - khoáng chất giúp duy trì năng lượng.

Ăn 1-2 quả chuối sẽ giúp làm dịu dạ dày và bù đắp lượng điện giải đã mất.

Nước ép lê

Nước ép lê (đặc biệt là lê Hàn Quốc) là phương pháp giải rượu nổi tiếng. Một nghiên cứu năm 2013 công bố trên tạp chí Food and Chemical Toxicology cho thấy nước ép lê giúp hạ nồng độ cồn trong máu, đồng thời cải thiện đáng kể các triệu chứng hậu say xỉn như mất tập trung hay nhạy cảm với ánh sáng và tiếng động.

Trà xanh

Có vẻ như trà xanh có thể hỗ trợ mọi vấn đề sức khỏe, và giải rượu cũng không ngoại lệ. Nghiên cứu năm 2014 trên tạp chí khoa học lâm sàng Hàn Quốc cho thấy các hợp chất trong trà xanh giúp giảm đáng kể nồng độ cồn. Một tách trà ấm sẽ giúp bạn tỉnh táo và dễ chịu hơn nhiều.

Dưa chuột muối

Việc uống quá nhiều rượu làm sụt giảm lượng natri trong cơ thể. Ăn một vài miếng dưa chuột muối hoặc nhấp một ít nước ngâm dưa sẽ giúp bổ sung muối và khoáng chất, giúp bạn vượt qua cơn mệt mỏi nhanh hơn.

Cam

Cam rất giàu vitamin C, dưỡng chất giúp ngăn chặn sự sụt giảm glutathione. Đây là chất chống oxy hóa chủ chốt giúp gan loại bỏ độc tố từ rượu và giảm tình trạng viêm nhiễm do cồn gây ra. Bổ sung cam sẽ giúp đẩy nhanh quá trình "tự làm sạch" của cơ thể.

Dù 6 loại thực phẩm trên rất hiệu quả trong việc giảm nhẹ triệu chứng, nhưng chúng không phải là "thuốc tiên". Cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe vẫn là kiểm soát lượng rượu bia nạp vào cơ thể.

