6 thói quen hàng ngày giúp giảm acid uric

Uống cà phê, tránh ăn thực phẩm giàu purin kết hợp với đi bộ nhẹ nhàng mỗi ngày có thể giúp giảm acid uric tự nhiên.

Nồng độ acid uric trong máu cao có thể dẫn đến nhiều vấn đề sức khỏe khác nhau. Bên cạnh dùng thuốc, điều chỉnh lối sống bằng cách duy trì một số thói quen lành mạnh có thể giúp kiểm soát acid uric.

Uống cà phê

Thưởng thức một tách cà phê không chỉ giúp bạn tỉnh táo vào buổi sáng mà còn góp phần giảm nồng độ acid uric trong cơ thể. Uống cà phê có thể giảm nồng độ acid uric trong huyết thanh theo hai cách chính.

Đầu tiên nó cạnh tranh với enzyme phân hủy purin trong cơ thể, làm giảm tốc độ sản xuất acid uric. Cà phê chứa chất chống oxy hóa, có tác dụng tăng tốc độ cơ thể bài tiết acid uric và cải thiện chức năng thận. Tuy nhiên, mỗi người nên kiểm soát lượng caffeine ở mức 2-3 tách cà phê mỗi ngày và tránh thêm nhiều đường hoặc kem vì chúng có thể gây tác dụng ngược.

Kiểm soát cân nặng

Mỡ thừa trong cơ thể góp phần làm tăng nồng độ acid uric. Cân nặng quá mức có thể khiến thận hoạt động kém hiệu quả cũng như giảm bài tiết acid uric qua nước tiểu. Các chuyên gia khuyến khích mọi người nên tập trung vào việc thực hiện những thay đổi lâu dài và bền vững để kiểm soát cân nặng như vận động nhiều hơn, ăn uống cân bằng và lựa chọn thực phẩm giàu dinh dưỡng.

Cố gắng tránh thực phẩm giàu purin

Acid uric là kết quả của quá trình phân hủy thức ăn có chứa purin. Purin là các hóa chất tự nhiên có trong một số thực phẩm, cũng được cơ thể tạo ra và phân hủy. Thông thường, acid uric được thận lọc, bài tiết qua nước tiểu. Tuy nhiên, nếu tiêu thụ quá nhiều purin hoặc không thể loại bỏ một cách đầy đủ, acid uric có thể tích tụ trong máu, gây ra nhiều vấn đề sức khỏe như sỏi thận.

Một số loại thực phẩm chứa nhiều purin bao gồm nội tạng động vật, thịt đỏ, hải sản có vỏ và một số loại cá. Thay vào đó, hãy tập trung tiêu thụ các lựa chọn ít purin như rau xanh, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt. Nguồn protein thực vật như các loại đậu và hạt đều là những lựa chọn thay thế lành mạnh hơn thịt đỏ.

Bổ sung vitamin C vào chế độ ăn uống

Vitamin C giúp giảm nồng độ acid uric bằng cách hỗ trợ thận đào thải lượng dư thừa. Các loại trái cây họ cam quýt như cam, chanh, bưởi rất giàu vitamin C. Uống một ly nước cam hoặc nước chanh mỗi ngày vào buổi sáng có lợi vì nó cung cấp vitamin C để tăng đề kháng, thúc đẩy quá trình trao đổi chất tổng thể.

Cân bằng nồng độ insulin trong cơ thể

Nồng độ insulin đóng vai trò quan trọng trong cách cơ thể kiểm soát acid uric. Lượng insulin cao có thể dẫn đến tăng tích tụ acid uric, từ đó thúc đẩy phát triển các bệnh như bệnh gout. Ưu tiên chế độ ăn giàu ngũ cốc nguyên hạt, rau củ và protein nạc để cân bằng nồng độ insulin trong cơ thể. Ăn uống điều độ, tránh ăn nhiều đường hoặc carbohydrate tinh chế có thể tạo ra sự khác biệt đáng kể.

Vận động nhiều hơn

Lối sống ít vận động cũng làm tăng nồng độ acid uric và nhiều vấn đề sức khỏe khác. Ưu tiên các bài tập nhẹ nhàng như đi bộ để cải thiện lưu thông máu, hỗ trợ chức năng thận tốt hơn. Đi bộ cũng có tác dụng đào thải acid uric bằng cách tăng lưu lượng máu đến thận. Đặt mục tiêu đi bộ ít nhất 30 phút mỗi ngày để đạt lợi ích lâu dài.

Bảo Bảo (Theo Healthline, Medical News Today)