6 tháng điều tra vụ Việt Á

Kết quả điều tra ban đầu xác định, tháng 2/2020, ông Chu Ngọc Anh - khi còn giữ chức Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ - đã vi phạm quy định pháp luật trong phê duyệt đề tài cấp quốc gia này, kinh phí 18,98 tỷ đồng, do Học viện Quân y tổ chức thực hiện.



Trong 17 thành viên thực hiện chính đề tài có Tổng Giám đốc Việt Á - Phan Quốc Việt, và 3 người của doanh nghiệp này.



Công ty Việt Á được chọn là đối tác phát triển thương mại hóa sản phẩm.



Một tháng sau, kit xét nghiệm Covid-19 của Công ty Việt Á được Bộ Y tế cấp phép lưu hành tạm thời. Tháng 12/2020, kit được cấp phép chính thức.



Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long bị cho là đã "lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái các quy định của pháp luật trong việc cấp số đăng ký lưu hành, hiệp thương giá và kiểm tra giá hiệp thương kit”.



Trong năm 2020-2021, khi Covid-19 bùng phát tại Việt Nam, Công ty Việt Á cung cấp kit xét nghiệm cho các tỉnh thành trên cả nước, xảy ra nhiều sai phạm. Tháng 12/2021, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) đồng loạt khám xét hơn 10 địa điểm, bắt Phan Quốc Việt cùng 5 người của Việt Á, Giám đốc CDC Hải Dương Phạm Duy Tuyến mở đầu cho cuộc điều tra vụ án đặc biệt nghiêm trọng.



Tất cả bị cáo buộc Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Ngay sau đó, Việt và cấp phó bị khởi tố thêm tội Đưa hối lộ. Ông Tuyến cũng bị bổ sung hành vi Nhận hối lộ với số tiền ước tính 30 tỷ đồng.



Quá trình điều tra, C03 xác định khoảng 60 tỉnh thành ký hợp đồng mua sắm vật tư và kít xét nghiệm của Công ty Việt Á, giao cho công an địa phương làm rõ các nghi vấn vi phạm pháp luật. Hiện, tiến trình điều tra chưa kết thúc.