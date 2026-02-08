6 tác động 'ngầm' của cà phê

Cà phê gây teo chất xám, thiếu dưỡng chất, rối loạn tiêu hóa, da lão hóa nhanh và nhiều tác hại sức khỏe dài hạn nếu sử dụng sai cách.

Cà phê vốn được coi là "tiên dược" cho gan nhờ khả năng làm chậm tiến triển bệnh gan và giảm stress oxy hóa. Tuy nhiên, nếu không uống đúng lượng và đúng cách, bạn đang vô tình đối mặt với những rủi ro sức khỏe nghiêm trọng.

Theo Tiến sĩ M Ravi Kumar, chuyên gia Nội khoa cấp cao (Ấn Độ), cà phê giàu chất chống oxy hóa nhưng ẩn chứa những tác dụng phụ "giấu mặt" tác động âm thầm đến sức khỏe dài hạn.

Thay đổi cấu trúc não bộ

Nghiên cứu cho thấy nếu bạn dùng cà phê để "ép" cơ thể tỉnh táo khi đang mệt mỏi, nó có thể làm teo chất xám trong não. Điều này khiến não bộ khó tự phục hồi sau những căng thẳng và kiệt sức.

Đặc biệt, caffeine có thể ngăn chặn các thụ thể adenosine (chất gây buồn ngủ) trong tối đa 12 giờ. Điều này có nghĩa là ngay cả khi bạn đã ngủ thiếp đi, não bộ vẫn có thể bỏ lỡ các giai đoạn ngủ sâu cần thiết để phục hồi nhận thức, dẫn đến tình trạng "sương mù não" mãn tính.

"Kẻ trộm" dinh dưỡng và bào mòn dạ dày

Cà phê có thể hoạt động như một "kẻ trộm" dưỡng chất bằng cách cản trở hấp thụ tại ruột và tăng đào thải qua nước tiểu.

Caffeine và các polyphenol (như tannin) cản trở việc hấp thụ canxi và sắt. Về lâu dài, điều này góp phần gây mất mật độ xương và dẫn đến thiếu máu do thiếu sắt.

Cà phê kích thích tiết axit dạ dày mạnh mẽ. Nếu uống lúc bụng đói, nó có thể gây xói mòn niêm mạc dạ dày và viêm khu trú mà chúng ta thường nhầm lẫn với căng thẳng thông thường.

Tác động tiêu cực đến làn da và lão hóa

Cà phê kích thích sản sinh cortisol (hormone căng thẳng). Nồng độ cortisol tăng vọt có thể dẫn đến tình trạng "mụn trứng cá ở người trưởng thành" và làm giảm độ đàn hồi của da. Quá trình viêm nhiễm tiềm ẩn này khiến làn da của bạn già đi nhanh hơn so với tuổi thật.

Rối loạn chu kỳ kinh nguyệt ở phụ nữ

Uống quá nhiều cà phê có thể gây xáo trộn chu kỳ kinh nguyệt hàng tháng. Về mặt thần kinh, việc tiêu thụ thường xuyên có thể khiến người dùng rơi vào vòng lặp lệ thuộc vào cortisol, đồng thời dễ kích phát các cơn lo âu và đánh trống ngực.

Nguy cơ gây béo bụng

Cà phê đen nguyên chất ít calo và hỗ trợ trao đổi chất, nhưng nếu uống từ 4 ly trở lên mỗi ngày lại liên quan đến tăng mỡ bụng và các vấn đề về chuyển hóa.

Hội chứng rò rỉ ruột

Cuối cùng, cà phê có thể làm mất cân bằng hệ vi sinh vật trong miệng và dạ dày. Điều này dẫn đến các bệnh về nướu và hội chứng rò rỉ ruột, khiến bạn thường xuyên cảm thấy đầy hơi hoặc trở nên nhạy cảm với các loại thực phẩm khác nhau.

Mỹ Ý (Theo Hindustan Times)