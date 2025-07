6 quán bún bò nên thử khi đến Huế

Bún bò Mụ Rơi, Cảnh Vân và Hạnh là những quán lâu đời nấu đúng "kiểu Huế", được người dân và du khách yêu thích tại cố đô Huế.

Tại Huế, bún bò không chỉ là món ăn quen thuộc mà còn là trải nghiệm văn hóa khiến nhiều du khách tìm đến. Tri thức dân gian của món bún bò Huế đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào cuối tháng 6.

Bún bò Huế. Ảnh: Tuấn Anh

Dưới đây là 6 quán bún bò chuẩn bị Huế, được gợi ý bởi hướng dẫn viên du lịch địa phương Hoàng Anh và từ khảo sát của phóng viên VnExpress. Danh sách dựa trên các tiêu chí như mở cửa trên 30 năm, được khách đánh giá cao và nằm gần trung tâm thành phố.

Bún bò Mệ Kéo

Địa chỉ: 94 Bạch Đằng, TP Huế

Giờ mở cửa: 6h - 8h

Giữa hàng trăm hàng quán khắp thành phố, quán mệ Kéo mở cửa gần 70 năm thu hút cả người địa phương lẫn du khách. Quán được đánh giá chuẩn vị Huế với nước dùng thơm mùi sả và ruốc được nêm theo công thức riêng. Phần màu ớt vừa tạo vị cay, vừa làm tô bún thêm nhiều màu sắc khi kết hợp với hành lá. Một tô bún bò đầy đủ gồm chả cua, thịt bò, giò heo và huyết, giá 50.000 đồng. Quán đông khách ngay khi mở cửa, vì vậy nếu đến ăn, khách cần chuẩn bị tâm lý sẽ phải đợi để có chỗ ngồi.

Bún bò Mụ Rơi

Địa chỉ: 48 Nguyễn Chí Diễu, TP Huế

Giờ mở cửa: 6h - 10h

Quán bún bò nằm sát bên Đại Nội Huế, nổi tiếng với nồi nước dùng ninh từ xương bò và heo suốt nhiều giờ trên bếp củi. Chủ quán cho biết từng cân nhắc chuyển sang dùng bếp điện để tiện hơn, nhưng lo mất đi mùi khói đặc trưng nên vẫn giữ cách nấu truyền thống. Nguyên liệu được lấy trực tiếp từ lò mổ để đảm bảo độ tươi, tạo vị ngọt tự nhiên cho nước dùng.

Bún bò mụ Rơi. Ảnh: Anh Tuyết

Hoàng Anh gợi ý thực khách nên thử bún bò chả cua khi đến quán. Cua được lột vỏ, bỏ yếm, lóc lấy thịt và gạch, sau đó trộn cùng thịt heo và màu điều, quết nhuyễn. Chả cua được cho vào nồi nước bún khoảng 10 phút trước khi phục vụ, nhằm giữ độ tươi và vị ngon trọn vẹn cho mỗi tô bún. Mỗi tô bún giá từ 35.000 đồng.

Bún bò Cảnh Vân

Địa chỉ: 206 Trịnh Công Sơn, TP Huế

Giờ mở cửa: 6h - 8h

Quán nằm ở khu Đông Ba - Gia Hội, nơi tập trung nhiều quán bún bò ngon. Tại đây, thực khách sẽ được phục vụ một tô bún đầy đủ với chả, giò heo, thịt bò, kèm theo một phần cơm nguội.

Bún bò cơm nguội. Ảnh: Nguyễn Phong

Hoàng Anh cho biết thói quen này xuất phát từ việc ăn bún nhanh đói, nên nhiều người thường ăn thêm cơm để no lâu. Mỗi suất ăn đều có sẵn một chén cơm bên cạnh, ai ăn hết có thể xin thêm miễn phí.

Quán thường đông khách ngay từ sáng sớm, đặc biệt vào giờ cao điểm có thể phải chờ chỗ ngồi. Giá mỗi suất từ khoảng 20.000 đồng.

Bún bò Hạnh

Địa chỉ: 69 Đặng Văn Ngữ, TP Huế

Giờ mở cửa: 6h - 10h

Quán bún bò nằm gần chợ An Cựu, được lòng thực khách địa phương suốt 30 năm nhờ nước dùng nấu từ xương bò, thơm mùi sả và ruốc, tạo nên hương vị đặc trưng. Một trong những điểm gây ấn tượng là phần chả cua "siêu to khổng lồ" cùng các loại thịt bò, giò heo được chọn lọc kỹ, sử dụng trong ngày, giữ độ tươi ngon.

Bún bò Hạnh cũng nhận nhiều đánh giá tích cực trên Google. Thực khách khen món ăn có mức giá hợp lý, topping đầy đặn, không gian quán thoáng và phục vụ nhanh. Giá mỗi phần ăn từ khoảng 35.000 đồng.

Bún bò O Nhơn

Địa chỉ: 177 Phan Đình Phùng, TP Huế

Giờ mở cửa: 6h - 8h

Quán bún bò nằm trên hẻm nhỏ cạnh cung An Định, mở cửa hơn 30 năm, là địa chỉ quen thuộc của người dân địa phương vào mỗi buổi sáng. Tô bún đầy đặn với thịt bò, chả cua, huyết, rau sống, nước dùng thanh ngọt, đậm hương sả và cay đặc trưng của bún Huế. Mức giá khoảng 35.000 đồng được nhiều thực khách đánh giá là "hợp lý" so với chất lượng món ăn và vị trí trung tâm tại thành phố du lịch. Tuy nhiên, do không gian nhỏ, quán thường kín chỗ vào giờ cao điểm.

Bún bò Bà Nga

Địa chỉ: 62 Nguyễn Chí Diễu, TP Huế

Giờ mở cửa: 18h - 23h

Hoàng Anh nhận xét quán đã làm hài lòng thực khách địa phương suốt hơn 30 năm với món bún bò Huế đậm đà, nước dùng cay đặc trưng, thơm mùi sả, thịt bò mềm và sợi bún dai.

Khác với nhiều quán bún bò ở Huế thường chỉ bán buổi sáng, quán Bà Nga mở cửa vào buổi tối, là lựa chọn lý tưởng cho du khách muốn thưởng thức bún bò đêm khi ghé thăm cố đô.

Thực đơn gồm bún bò và bún giò chả, giá từ 30.000 đồng mỗi tô. Khách tới quán hầu hết là người địa phương, nổi bật nhờ hương vị vừa vặn, đậm chất Huế, đồ ăn kèm sạch sẽ. Nhiều người thích ớt ngâm chua cay của quán và các phần thịt, giò heo được chọn lọc kỹ, duy trì chất lượng suốt nhiều năm.

Tuấn Anh