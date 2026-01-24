6 nhà hàng Việt nổi tiếng ở nước ngoài đóng cửa gây tiếc nuối

Tại Mỹ, District One Kitchen & Bar, quán Việt nổi tiếng tại khu Chinatown (Las Vegas, Mỹ), đã đóng cửa ngày 6/7/2025 sau 11 năm hoạt động. Mở cửa từ năm 2014, District One ghi dấu ấn với phong cách ẩm thực Việt kết hợp hiện đại, đặc biệt là món lobster pho (phở tôm hùm) trở thành thương hiệu của quán và thu hút đông đảo khách địa phương lẫn du khách.
Bên cạnh đó, quán có nhiều món đa dạng được đánh giá cao như cơm chiên đuôi bò, nghêu xào tỏi húng quế, cánh gà sốt nước mắm cùng các loại cocktail pha chế sáng tạo. Không gian rộng, phục vụ đến khuya giúp District One trở thành điểm hẹn quen thuộc của cộng đồng yêu ẩm thực Việt tại Las Vegas. Ảnh: Jack
Pho Grand, nhà hàng Việt trên Đại lộ South Grand (TP St. Louis, bang Missouri), đã thông báo đóng cửa vào ngày 13/6/2022 sau 33 năm phục vụ cộng đồng địa phương.
Gia đình bà Hang "Tami" Trinh sang Mỹ hơn 45 năm trước và mở Pho Grand vào năm 1989, ban đầu chỉ với mong muốn tạo việc làm và lo cho con cái ăn học. "Chưa bao giờ, kể cả trong giấc mơ, chúng tôi nghĩ nhà hàng có thể tồn tại hơn ba thập kỷ", bà Trinh chia sẻ với đài địa phương, cho biết khi các con đã trưởng thành, gia đình cũng xem như hoàn thành trách nhiệm.
Trong dịch Covid-19, Pho Grand từng đứng trước nguy cơ đóng cửa nhưng được cộng đồng địa phương chung tay hỗ trợ để duy trì hoạt động. Tuy nhiên, sau nhiều năm chống chọi với khó khăn, việc dừng kinh doanh được gia đình xem là lựa chọn tất yếu.
Tại Australia, tháng 12/2025, thông tin tiệm bánh mì Mr Bill's Vietnamese Canteen đóng cửa, rời câu lạc bộ bowling Belmont Bowls, khu Nam Brisbane (Australia), khiến nhiều thực khách và cả ban quản lý địa điểm tiếc nuối.
Tờ The Sydney Morning Herald dẫn lời quản lý Belmont Bowls Shaynae Clark, gọi đây là "một cú sốc lớn".
"Thật sự rất đau lòng", bà nói khi vẫn tiếp tục phục vụ đồ uống cho khách, trong lúc nhiều người xếp hàng mua những ổ bánh mì thịt heo giòn cuối cùng của Mr Bill's tại khu vực này.
Sau 9 tháng hoạt động gần như không nghỉ, chỉ đóng cửa vào thứ Ba hàng tuần, Lộc Nguyễn (35 tuổi), chủ tiệm, quyết định rời đi để tìm một mặt bằng nhỏ hơn, phù hợp hơn với nhịp sống gia đình.
Red Lantern nằm tại Darlinghurst, Sydney (Australia) do đầu bếp nổi tiếng Luke Nguyen, được nhiều người biết tới với vai trò giám khảo của chương trình Master Chef Việt Nam và chị gái Pauline Nguyen cùng đối tác Mark Jensen đồng sáng lập.
Nhà hàng thông báo đóng cửa vào ngày 22/11/2025, khép lại chặng đường 25 năm giới thiệu văn hóa Việt tại Australia. Trong suốt thời gian hoạt động, Red Lantern gây ấn tượng khi mang tinh thần ẩm thực bình dân Việt Nam - "ngồi ghế nhựa, ăn quán vỉa hè" - đến với thực khách quốc tế, trở thành điểm hẹn quen thuộc của hàng nghìn người.
Tuy nhiên, sau một mùa đông được đánh giá là đặc biệt khắc nghiệt đối với ngành F&B tại Sydney, nhà hàng buộc phải dừng hoạt động. Trước đó, bộ ba sáng lập đã nỗ lực duy trì sức hút bằng nhiều biện pháp như giữ chất lượng nguyên liệu, làm mới không gian, tăng cường hoạt động trên mạng xã hội, thậm chí triển khai cả dịch vụ cắt tóc trong giờ nghỉ, song vẫn không thể đảo ngược quyết định cuối cùng. Ảnh: Red Lantern
Đầu bếp Luke Nguyen tại nhà hàng Red Lantern
Trước đó, Miss Viet Kitchen - Adelaide, nhà hàng ẩm thực Việt được yêu thích tại Australia cũng thông báo đóng cửa sau 7 năm phục vụ vào cuối năm 2024. Thông tin được đăng tải trên các nền tảng Instagram và Facebook của nhà hàng, nhanh chóng thu hút sự chú ý và nhận nhiều lời chia sẻ, tiếc nuối từ cộng đồng thực khách từng gắn bó với quán. Ảnh: Tony
Tại Anh, Hanoi Bike Shop là nhà hàng Việt Nam được đánh giá cao tại thành phố Glasgow, Scotland, từng được xem là quán Việt đầu tiên đặt nền móng cho ẩm thực Việt tại đây. Mở cửa từ năm 2012, Hanoi Bike Shop gây ấn tượng với phong cách tối giản, lấy cảm hứng từ quán ăn đường phố Hà Nội, thực đơn tập trung vào các món truyền thống như phở, bún và các món ăn gia đình Việt. Nhờ chất lượng ổn định và không gian gần gũi, quán nhận được sự ủng hộ từ cộng đồng địa phương trong suốt hơn một thập kỷ, trước khi thông báo đóng cửa vào ngày 25/8/2025, khép lại 13 năm hoạt động. Ảnh: Hanoi Bike Shop
Tuấn Anh Tổng hợp