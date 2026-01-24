6 nhà hàng Việt nổi tiếng ở nước ngoài đóng cửa gây tiếc nuối

Pho Grand, nhà hàng Việt trên Đại lộ South Grand (TP St. Louis, bang Missouri), đã thông báo đóng cửa vào ngày 13/6/2022 sau 33 năm phục vụ cộng đồng địa phương.

Gia đình bà Hang "Tami" Trinh sang Mỹ hơn 45 năm trước và mở Pho Grand vào năm 1989, ban đầu chỉ với mong muốn tạo việc làm và lo cho con cái ăn học. "Chưa bao giờ, kể cả trong giấc mơ, chúng tôi nghĩ nhà hàng có thể tồn tại hơn ba thập kỷ", bà Trinh chia sẻ với đài địa phương, cho biết khi các con đã trưởng thành, gia đình cũng xem như hoàn thành trách nhiệm.

Trong dịch Covid-19, Pho Grand từng đứng trước nguy cơ đóng cửa nhưng được cộng đồng địa phương chung tay hỗ trợ để duy trì hoạt động. Tuy nhiên, sau nhiều năm chống chọi với khó khăn, việc dừng kinh doanh được gia đình xem là lựa chọn tất yếu.