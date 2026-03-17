6 năm 'yêu không cần cưới' của Lệ Quyên, Lâm Bảo Châu

Ngày 10/3, Lệ Quyên tổ chức tiệc mừng sinh nhật tuổi 36 cho Lâm Bảo Châu. Cô chuẩn bị bánh kem, cùng anh thổi nến, chụp ảnh kỷ niệm. "Chúc anh tuổi mới rực rỡ, thực hiện được tất cả dự định, hoàn thành ước mơ", cô nói.
Cặp sao kỷ niệm sáu năm yêu hồi đầu năm. Ngắm nhìn khoảnh khắc hẹn hò, Lệ Quyên xúc động nói: "Chỉ cần bên nhau, tôn trọng, thủy chung, hạnh phúc sẽ bền chặt. Với tôi, như thế là quá đủ".
Lệ Quyên, Lâm Bảo Châu đón năm mới Bính Ngọ.
Lệ Quyên nói đã xem Lâm Bảo Châu là bạn đời, không đặt nặng chuyện phải tổ chức đám cưới. Nhiều năm qua, họ sống chung tại biệt thự ở Thảo Điền, TP HCM.
Điều ca sĩ trân quý hiện tại là sự thoải mái, nhẹ nhàng trong cuộc sống. Theo Lệ Quyên, cô từng đổ vỡ hôn nhân nhưng trái tim được xoa dịu khi yêu Lâm Bảo Châu.
Trước khi mối quan hệ nhận được sự ủng hộ của bạn bè, đồng nghiệp, Lệ Quyên cho biết cô và bạn trai từng trải qua áp lực về khoảng cách tuổi tác. Tuy nhiên, mọi thứ dần được xóa nhòa khi cả hai ngày càng tin tưởng, thấu hiểu. Cô thường nói với anh: "Cạnh em, anh không cần gồng lên, cứ là chính mình".
Lệ Quyên thấy mình hát hay và cảm xúc hơn nhờ thăng hoa trong tình yêu.
Cặp sao cover điệu nhảy nhạc Hàn Good Goodbye trong chuyến du lịch Sapa hồi đầu năm.
Lâm Bảo Châu giữ sự lãng mạn bằng những món quà, lời nhắn yêu thương gửi đến Lệ Quyên vào những ngày lễ. Dịp kỷ niệm dấu mốc yêu đương, anh lên kế hoạch hẹn hò riêng với bạn gái.
Trong một đêm nhạc, sau khi Lệ Quyên biểu diễn xong, anh ôm hoa tiến ra sân khấu, nói lời yêu thương tới nửa kia: "Tôi muốn gửi một thông điệp - hãy bên nhau như vợ chồng và yêu nhau như tình nhân quý vị nhé".
Lệ Quyên khoe quà tặng 8/3 do Lâm Bảo Châu tặng.
Gần đây, Lâm Bảo Châu thử sức với công việc đạo diễn MV, sản xuất một số sản phẩm cho bạn gái. Năm 2025, anh trở lại với diễn xuất qua vai Lê Bi trong Chị ngã em nâng. "Tôi tự tin khi được Lệ Quyên khích lệ, cổ vũ", anh cho biết.
Cặp sao thường "nắm tay đi muôn nơi", xem đây là cách để hâm nóng tình cảm.
Cả hai trong các chuyến du lịch.
Theo ca sĩ, con riêng của cô - bé Kỳ Anh, 14 tuổi - và bạn trai nói chuyện hợp, có chung sở thích về thể thao.
Cặp sao tổ chức tiệc sinh nhật trên du thuyền cho Kỳ Anh vào năm 2025.
Lệ Quyên, 44 tuổi, quê Hà Nội. Năm 2004, cô phát hành album Giấc mơ có thật với nhiều ca khúc hit như Hãy trả lời em (Tuấn Nghĩa), Thôi đừng chiêm bao (Tường Văn). Năm 2009, ca sĩ vào TP HCM lập nghiệp và theo dòng nhạc xưa. Từ năm 2010, Lệ Quyên phát hành chuỗi ấn phẩm nhạc mang tên Khúc tình xưa. Năm 2019, cô tổ chức liveshow Q Show 2 kỷ niệm 20 năm ca hát. Năm 2021, Lệ Quyên thực hiện liveshow Lệ Quyên ft Người tình.
Lâm Bảo Châu kém Lệ Quyên 12 tuổi. Anh sinh ra tại Đài Loan, lớn lên ở Hà Nội. Sau tốt nghiệp Đại học Phương Đông, anh theo đuổi con đường làm mẫu thời trang, MC, diễn viên.
Tân Cao
Ảnh, video: Nhân vật cung cấp