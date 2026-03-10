6 năm yêu bình dị của ca sĩ Hoàng Dũng

Hoàng Dũng công khai kết hôn với Khánh Linh - quản lý lâu năm của anh, tối 8/3. Họ làm đám hỏi cách đây sáu năm và cưới vào đầu năm ở Hà Nội. Các thông tin đều được giấu kín nên nhiều đồng nghiệp, khán giả bất ngờ.
Sáu năm gắn bó, cả hai không phô trương tình cảm trước công chúng. Tình yêu của họ được mọi người nhận xét nhẹ nhàng, là điểm tựa cho nhau.
Họ cho biết về chung nhà khi cả hai không có gì trong tay, tiền mua nhẫn cũng không có. Từ lúc cả hai đưa ra quyết định đến khi lên phường đăng ký kết hôn, mọi thứ diễn ra trong vòng một tuần.
Hoàng Dũng và vợ quay thử thách thấu hiểu nhau.
Họ có chung sở thích âm nhạc, du lịch. Hoàng Dũng kể từng thức thâu đêm cùng Khánh Linh trò chuyện, nói về tính cách lẫn tật xấu của bản thân để người kia hiểu.
Hoàng Dũng quen Khánh Linh lúc anh 25 tuổi, trong một lần lang thang trên phố Hà Nội. Anh là người chủ động làm quen, sau đó tỏ tình. Theo Hoàng Dũng, sự giản dị, ấm áp của Khánh Linh khiến anh rung động.
"Tôi từng không quá tin vào tình yêu cho đến khi gặp Linh. Cô ấy giúp tôi hiểu ra rằng yêu đương không chỉ là cái nắm tay, nụ hôn hay lời hứa mà còn là sự tin tưởng, đồng hành, cam kết đi hết quãng đời còn lại", anh nói.
Những ngày không bận rộn công việc, họ cùng nấu ăn, nằm nghe nhạc, chơi game, chăm sóc mèo cưng hay nắm tay dạo phố, ăn kem Tràng Tiền.
Hoàng Dũng vào bếp nấu món ốc om chuối đậu cho vợ thưởng thức dịp 8/3/2024.
Nhiều bạn bè của Hoàng Dũng nhận xét anh lãng mạn. Vào một lần sinh nhật của Khánh Linh, anh đăng ảnh tình tứ kèm lời nhắn: "Chúc em tuổi mới ấm áp. Anh yêu em rộn ràng và nồng thắm".
Hoàng Dũng nói nhờ bà xã anh thay đổi nhiều, biết suy nghĩ sâu sắc hơn trước mọi việc. Ca sĩ ví mình như chú ngựa được thuần hóa bởi người cầm dây cương phù hợp. "Ở cạnh cô ấy, tôi thấy bình yên, thoải mái", anh nói.
Hoàng Dũng đàn hát bên vợ.
Có thời điểm, Khánh Linh gặp thử thách trong công việc, thay đổi nhiều chỗ làm. Thấy cô mệt mỏi, Hoàng Dũng nói: "Em nghỉ ở nhà đi, anh nuôi". Và rồi cô đồng hành anh trong mọi việc. Nhiều năm qua, Khánh Linh là quản lý kiêm người tư vấn âm nhạc cho chồng.
Theo Hoàng Dũng, vợ từng gom các ca khúc anh sáng tác nhưng bỏ quên hoặc không quá mặn mà, rồi hối thúc anh chỉnh sửa và cho ra mắt, nổi bật phải kể đến hit Nàng thơ. Ngoài ra, Khánh Linh góp sức giúp chồng hoàn thiện album 25, Xoay tròn, E.P Yên hay cổ vũ anh làm loạt concert trong năm 2024 và 2025.
Năm 2022, ca sĩ gặp áp lực lớn khi thực hiện concert Yên ở TP HCM và Hà Nội. Khánh Linh bên cạnh động viên, giúp đỡ chồng các khâu như lên ý tưởng, luyện tập, tổng duyệt.
MV Nàng thơ phát hành năm 2020, hiện hút hơn 150 triệu view trên YouTube.
Theo Hoàng Dũng, điều lớn nhất khiến họ giữ mối quan hệ ngày càng bền chặt là sự thẳng thắn, tin tưởng lẫn nhau. "Cô ấy không ghen vì hiểu tính chất công việc, sẵn sàng cho tôi lời khuyên, cách vượt qua áp lực. Tôi cũng không giấu vợ điều gì", anh nói.
Khánh Linh - Hoàng Dũng (hàng đầu) tại buổi gặp gỡ fan hồi tháng 11/2023 ở TP HCM.
Phút nô đùa của vợ chồng Hoàng Dũng khi dạo chơi.
Hoàng Dũng, 31 tuổi, bước vào làng nhạc sau đoạt á quân cuộc thi Giọng hát Việt 2015. Anh từng phát hành các nhạc phẩm gây chú ý như Chờ anh nhé, Yếu đuối, Nép vào anh và nghe anh hát, Chẳng nên lời, Đôi lời. Ngoài ra, Hoàng Dũng còn viết nhạc cho phim điện ảnh Mùa viết tình ca, 100 ngày bên em.
Năm 2025, anh tổ chức concert ở cả Hà Nội và TP HCM, hút hàng nghìn khán giả. Album Xoay tròn giúp Hoàng Dũng góp mặt trong đề cử Nam ca sĩ của năm tại giải Cống Hiến 2026, công bố hôm 5/3.
Tân Cao
Ảnh, video: Nhân vật cung cấp