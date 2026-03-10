6 năm yêu bình dị của ca sĩ Hoàng Dũng

Hoàng Dũng công khai kết hôn với Khánh Linh - quản lý lâu năm của anh, tối 8/3. Họ làm đám hỏi cách đây sáu năm và cưới vào đầu năm ở Hà Nội. Các thông tin đều được giấu kín nên nhiều đồng nghiệp, khán giả bất ngờ.

Sáu năm gắn bó, cả hai không phô trương tình cảm trước công chúng. Tình yêu của họ được mọi người nhận xét nhẹ nhàng, là điểm tựa cho nhau.

Họ cho biết về chung nhà khi cả hai không có gì trong tay, tiền mua nhẫn cũng không có. Từ lúc cả hai đưa ra quyết định đến khi lên phường đăng ký kết hôn, mọi thứ diễn ra trong vòng một tuần.