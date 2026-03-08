Ca sĩ Hoàng Dũng kết hôn

Hoàng Dũng - 31 tuổi, chủ nhân hit "Nàng thơ" - tổ chức lễ cưới với bạn gái hồi đầu năm, đến nay mới công bố.

Ngày 8/3, Hoàng Dũng lần đầu tiết lộ đám cưới với bạn gái Khánh Linh, tổ chức hồi tháng 1 ở Hà Nội. "Hôm nay, tôi muốn khoe cho mọi người thấy người phụ nữ bên cạnh mình tuyệt vời thế nào", anh nói.

Êkíp cho biết Hoàng Dũng tổ chức đám cưới riêng tư, ấm cúng, chỉ mời một số bạn bè thân thiết. Đám hỏi của cả hai diễn ra vào ngày 6/1/2020.

Hoàng Dũng, Khánh Linh trong lễ ăn hỏi năm 2020. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Vợ của Hoàng Dũng không hoạt động showbiz nhưng nhiều năm qua làm hậu phương cho anh trong công việc. Khánh Linh từng cùng chồng dự một số sự kiện showbiz.

Hoàng Dũng cho biết gặp Khánh Linh lần đầu lúc anh 25 tuổi, trong một lần lang thang ở Hà Nội. Họ đến với nhau bởi có nhiều sở thích đồng điệu. "Ở cạnh cô ấy, tôi luôn có cảm giác thoải mái, an toàn. Từ khi yêu, tôi sống có trách nhiệm hơn", ca sĩ nói thêm.

Với ca sĩ, bạn đời còn tạo cảm hứng lớn cho anh trong công việc. Khi phát hành album đầu tay 25 (năm 2020), họ quyết định chọn dấu mốc là thời điểm gặp nhau để đặt tên. Khánh Linh là người thúc giục Hoàng Dũng chỉnh sửa, phát hành Nàng thơ - bản hit lớn nhất của anh.

MV "Nàng thơ" - Hoàng Dũng MV "Nàng thơ" của Hoàng Dũng phát hành năm 2020, đang hút gần 150 triệu view. Video: Nhân vật cung cấp

Hoàng Dũng được khán giả chú ý khi đoạt á quân cuộc thi Giọng hát Việt 2015. Anh còn được khán giả yêu thích qua khả năng sáng tác, từng phát hành các nhạc phẩm tạo hit như Chờ anh nhé, Yếu đuối, Nép vào anh và nghe anh hát, Chẳng nên lời, Đôi lời. Ngoài ra, Hoàng Dũng còn viết nhạc cho phim điện ảnh Mùa viết tình ca, 100 ngày bên em.

Năm 2025, anh tổ chức concert ở cả Hà Nội và TP HCM, hút hàng nghìn khán giả. Album Xoay tròn với nhiều ca khúc nổi bật giúp Hoàng Dũng góp mặt trong đề cử Nam ca sĩ của năm tại giải Cống Hiến 2026, công bố hôm 5/3.

Tân Cao