6 mỹ nhân Nhật trong phim 18+ 'The Naked Director'

Yuri Tsunematsu sinh năm 1998 tại Tokyo, cao 1,58 m, bắt đầu diễn xuất từ năm sáu tuổi. Người đẹp nổi tiếng qua các phim "Have A Song On Your Lips", "Before We Vanish"..., từng lồng tiếng, diễn xuất trong các video ca nhạc, quảng cáo. Ảnh: Instagram Yuri Tsunematsu.