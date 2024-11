6 món nên thử khi đến thành Vinh

Nghệ AnSúp lươn, bún chả chấm chẻo, cháo canh là những món đậm chất xứ Nghệ, được người địa phương gợi ý cho du khách khi ghé thăm thành phố Vinh.

Ngoài là địa điểm vui chơi, mua sắm của xứ Nghệ, TP Vinh tập trung nhiều món ăn mang đặc trưng ẩm thực địa phương.

Những món dưới đây được Nguyễn Thế Linh - dân bản địa, Nguyễn Trường An - hướng dẫn viên và phóng viên VnExpress gợi ý. Các địa điểm chủ yếu trong thành phố, phù hợp với du khách có lịch trình 2-3 ngày tại đây.

Súp lươn

Súp lươn là đặc sản nổi tiếng của xứ Nghệ từ lâu với hương vị thơm ngon, đậm đà. Lươn nấu súp là lươn đồng nhỏ, thịt dai, chắc. Sau khi được ngâm nước gạo vài tiếng cho sạch ruột, lươn được luộc sơ, gỡ thịt dọc xương sống, ướp gia vị chờ thấm rồi xào cùng hành, nghệ, ớt cho dậy mùi thơm và ra màu vàng ruộm. Phần xương lươn được giã rồi lọc lấy nước nấu súp. Súp lươn ở Vinh không sánh đặc như súp ở miền Nam mà là nước dùng ninh từ xương lươn trong và ngọt.

Súp lươn ăn kèm với bánh mì. Ảnh: Tuấn Anh

Súp lươn thường ăn kèm bánh mì hoặc bánh mướt tùy sở thích. Khi ăn, khách chấm đẫm bánh vào nước súp nóng hổi để quyện gia vị. Mùi thơm hành tăm, vị cay của ớt và vị ngọt thịt lươn thích hợp để thưởng thức vào bữa sáng ngày trở lạnh. Một phần súp lươn có giá 40.000-50.000 đồng.

Địa chỉ gợi ý ở Vinh:

- Quán Xoan Tường, 124 đường sân bóng, Cửa Nam.

- Quán Lươn Hồng Sơn, 154 Mai Hắc Đế.

- Quán Lươn Tuyết Toán, ngã tư Nguyễn Trãi.

Cháo canh

Cháo canh rất phổ biến ở Vinh, được người địa phương ăn vào bất kỳ bữa nào trong ngày.

Cháo canh. Ảnh: Di Vỹ

Theo người địa phương, món ăn mang tên "cháo canh" vì sợi bánh canh được nấu đạt độ nhão và nước dùng sánh như cháo.

Món cháo canh ngon phụ thuộc vào nước dùng và các gia vị đi kèm. Nước dùng được ninh bằng xương heo và nêm gia vị cho vừa ăn. Chủ quán có thêm các nguyên liệu như giò lụa, chả, trứng cút, thịt cá lóc, tôm để nước dùng ngon ngọt và tăng độ hấp dẫn.

Cháo canh mềm, sánh, dậy mùi thơm hành lá, mùi tàu, hành phi và ngon hơn khi thưởng thức trong tiết se lạnh. Một tô cháo canh ở Vinh có giá từ 20.000 đồng.

Địa chỉ gợi ý ở Vinh:

- Cháo canh bà Vinh, 136 Hồng Bàng.

- Cháo canh Long Hương, 7 Võ Thị Sáu.

Bánh mướt

Bánh mướt Nghệ An có cách làm tương tự bánh cuốn ở miền Bắc hay bánh ướt ở miền Nam. Gạo đem ngâm qua đêm, xay thành bột và được tráng chín bằng hơi nước. Bánh thành phẩm mỏng, trắng trong, thơm mùi gạo và dầu hành. Bánh mướt chín được người tráng kéo ra, cuộn tròn và xếp từng lớp vào thúng đã lót sẵn lá chuối.

Bánh mướt ăn kèm hành phi và chả. Ảnh: Lyaly

Quán bánh mướt ở Vinh hầu hết có khách gọi mới tráng bánh để bánh nóng hổi và thơm, vì thế "lấy lòng" được nhiều thực khách. Bánh mướt khi phục vụ được cắt dài bằng ngón tay, thêm hành phi, ăn kèm giò chả và chấm nước mắm chua ngọt. Giá một phần bánh mướt từ 25.000 đồng.

Địa chỉ gợi ý ở Vinh:

- Bánh mướt bà Mận, 36 Trần Hưng Đạo.

- Bánh mướt Trường Huyền, 217 Phan Châu Trinh.

Nem thính dì Thơm

Nem thính dì Thơm mở hơn 20 năm ở cổng sau chợ Vinh, bán từ 14h đến 17h, là món ăn chơi được nhiều khách địa phương yêu thích.

Nem thính dì Thơm. Ảnh: Tuấn Anh

Món ăn gồm giò me (bê) và thịt trộn thính ăn kèm với rau sống, xoài và quả sung. Giò me là món ăn truyền thống được người xứ Nghệ ăn trong ngày lễ tết hoặc những dịp quan trọng. Giò me thường có 3 lớp, ngoài cùng là trứng gà tráng mỏng, đến lớp bì và trong cùng là lớp thịt bê. Giò được bọc lá chuối đem hấp chín, khi ăn cắt lát mỏng hoặc thành khoanh như giò lụa miền Bắc.

Phần thịt heo trộn thính gồm tai heo, bì và thịt được thái mỏng đem ướp với muối, mắm, bột ngọt và hạt tiêu, thêm tỏi rồi trộn thính. Thính ngon được làm từ các loại ngô, gạo, đậu xanh, đậu tương rang vàng, xay mịn.

Khi ăn khách dùng bánh tráng cuốn với nem cùng các loại rau và chấm với tương ớt loãng. Một phần nem thính có giá từ 30.000 đồng.

Bún chả chấm chẻo

Thực khách đến Vinh thường tò mò về tên món. Đây là một biến tấu của bún thịt nướng với thịt, bún chấm cùng nước sốt đặc sánh làm từ lạc rang đập nhuyễn, bột và một số gia vị, gọi là chẻo. Mỗi quán sẽ có công thức pha chẻo riêng, làm nên sự khác biệt. Phần thịt nướng ăn kèm bún dậy mùi sả do được ướp với nhiều sả cây trước khi đem nướng. Bún chả chấm chẻo ăn cùng rau sống và đu đủ ngâm.

Bún chả chấm chẻo. Ảnh: Tuấn Anh

Các quán bán bún chả chấm chẻo ở Vinh thường mở cả ngày, một phần giá từ 40.000 đồng.

Địa chỉ gợi ý:

- Quán bà Hạnh, 118 Nguyễn Thái Học.

- Quán bà Chằn, 51 Nguyễn Phong Sắc.

- Bún chả nướng, 170 Hồng Bàng

Xôi đêm

Xôi là một gợi ý cho khách chơi đêm. Xôi ở Vinh thường được nấu bằng nếp Thái ở miền Tây xứ Nghệ, hạt nếp căng tròn, dẻo. Xôi ăn kèm với thịt kho, chả lụa, trứng cuộn và dưa góp. Các hàng xôi thường phục vụ riêng từng món, khách ăn tự kết hợp rồi rưới sốt lên. Trứng cuộn và thịt kho là hai topping phổ biến trong món xôi Nghệ An, được nhiều khách lựa chọn.

Xôi ăn kèm với thịt kho, trứng cuộn, chả và muối lạc. Ảnh: Tuấn Anh

Các hàng xôi đêm thường tập trung trên đường Trường Chinh, Nguyễn Thị Minh Khai, Hồ Tùng Mậu. Một phần xôi giá từ 20.000 đồng.

Gợi ý một số địa chỉ:

- Xôi Yến Thịnh, cổng ga Vinh, phường Lê Lợi.

- Xôi bà Hồng, 371 Nguyễn Văn Cừ.

- Xôi Bưu điện, 1 Hồ Tùng Mậu.

Ngoài ra thành phố Vinh còn có các món ăn đường phố như bánh bột lọc, cà phê bọt Long Lý được người địa phương gợi ý cho du khách thưởng thức khi ghé thăm.

Tuấn Anh