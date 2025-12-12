6 loại cây cảnh dễ trồng cho căn hộ thiếu ánh sáng

Hồng môn, trúc mây hay lan ý là những loại cây cảnh có thể phát triển trong môi trường khô lạnh, phù hợp với căn hộ thiếu sáng hoặc không gian thường xuyên bật điều hòa.

Sống trong nhà kín, ít nắng, điều hòa hoạt động liên tục, chọn đúng loại cây là chìa khóa giúp gia chủ duy trì không gian xanh. Dưới đây là một số loại cây cảnh dễ chăm sóc, vẫn xanh tốt dù thiếu ánh sáng tự nhiên.

Trúc mây

Trúc mây thuộc họ cau, có dáng mọc thành bụi, thân mềm và lá xẻ rộng. Do có nguồn gốc từ vùng rừng thấp, cây dễ dàng sinh trưởng tốt trong điều kiện thiếu sáng, kể cả dưới ánh sáng nhân tạo. Cây giúp cải thiện chất lượng không khí nhờ khả năng lọc bụi.

Giống cây này cần được tưới khi đất se khô, khoảng 1-2 lần một tuần, và phun sương định kỳ lên lá để giữ ẩm.

Cây trúc mây đặt cạnh sofa giúp tạo điểm nhấn cho góc phòng khách. Ảnh: Beautanic

Ngọc ngân

Ngọc ngân có lá lớn, mặt trên màu trắng pha xanh, mép lá lượn sóng, cùng thân chứa nhiều nước giúp cây chịu hạn tốt. Trong môi trường điều hòa, cây duy trì tán lá ổn định nhờ khả năng giữ nước tự nhiên.

Loại cây này cần ánh sáng vừa phải, nên tránh đặt sát nơi có nắng gắt hoặc luồng gió lạnh trực tiếp. Cây nên được tưới 2 lần mỗi tuần vào buổi sáng sớm, tránh để nước đọng trong đĩa lót chậu.

Chậu cây ngọc ngân đặt cạnh cửa sổ, tán lá xanh bóng nổi bật trên nền nội thất sáng màu, giúp không gian thêm thoáng đãng và dễ chịu. Ảnh: Thespruce

Cau tiểu trâm

Giống cau tiểu trâm có bụi thấp, lá nhỏ, mọc thành từng nhánh, có thể phát triển tốt trong môi trường ít ánh sáng và nhiệt độ dao động nhẹ. Loại cây này thường được trồng trong chậu nhỏ để bàn, ít rụng lá, thích hợp với văn phòng hoặc phòng ngủ có điều hòa.

Cau tiểu trâm thường không cần nhiều nước, nhưng đất phải có độ thoáng. Vào mùa lạnh, loại cây này chỉ cần "uống nước" 1 lần một tuần. Thỉnh thoảng, người trồng cần lau lá bằng khăn ẩm để loại bỏ bụi, giúp cây tăng hiệu quả trao đổi khí qua lá.

Lan ý

Cây lan ý có khả năng lọc khí formaldehyde, toluene và hấp thụ độ ẩm dư thừa trong không gian kín. Lá cây xanh đậm, bóng, hoa dạng bông trắng nhỏ, thường mọc cao hơn mặt lá.

Lan ý sinh trưởng tốt trong điều kiện ánh sáng tán xạ, ít lạnh và không ưa nước nên tránh tưới liên tục gây vàng lá. Nếu không có ánh sáng tự nhiên, người trồng nên bổ sung đèn LED trồng cây công suất thấp để cây phát triển ổn định.

Chậu trầu bà cẩm thạch đặt trên kệ bếp giúp bổ sung mảng xanh và tạo điểm nhấn nhẹ trong không gian nấu nướng. Ảnh: Leafenvy

Trầu bà cẩm thạch

Loại trầu bà này có lá loang trắng xanh, thân mềm, dễ dàng thả rủ hoặc cuốn quanh giá đỡ. Với cấu trúc thân dây và rễ khí mạnh mẽ, cây dễ sống và không cần ánh sáng trực tiếp. Trong môi trường điều hòa, cây vẫn giữ được sắc lá nếu được tưới đều, không để đất khô trắng.

Tuy vậy, gia chủ nên trồng trong chậu có lỗ thoát nước tốt, sử dụng đất trộn xơ dừa, than hoạt tính để giữ ẩm và thoáng khí cho cây.

Bạch mã hoàng tử

Bạch mã hoàng tử có thân mập màu trắng ngà. Lá cây to bản, xanh đậm, với gân trắng chạy dọc, thường cao 40-60 cm khi trưởng thành. Cây có bộ rễ chắc khỏe, sinh trưởng tốt trong đất giữ ẩm nhẹ và ánh sáng gián tiếp.

Loại này chịu được điều kiện không khí lạnh và khô nên thường được trồng ở các khu vực bật điều hòa nhiều giờ. Khi chăm sóc, người trồng nên tưới cách ngày và tránh tưới trực tiếp vào gốc để hạn chế nấm mốc.

Bích Phương