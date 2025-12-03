Cách bố trí cây xanh lọc không khí, giảm ô nhiễm bụi trong nhà

Cây lưỡi hổ, lan ý hay dương xỉ được đặt đúng vị trí giúp tạo "màng lọc" tự nhiên, ngăn bụi mịn và khí độc cho căn nhà khi các đô thị, như Hà Nội, ô nhiễm kéo dài.

Những ngày qua, chất lượng không khí tại Hà Nội suy giảm, nồng độ bụi mịn PM2.5 - nhỏ hơn sợi tóc hàng chục lần - nhiều thời điểm vượt ngưỡng an toàn. Để cải thiện không gian sống, bên cạnh việc đóng kín cửa và dùng máy lọc khí, việc chọn đúng loại cây cho từng khu vực trong nhà là giải pháp giúp gia chủ tạo lọc bụi mịn, giảm ô nhiễm cho không gian sống.

Ở khu vực phòng khách, nơi thường xuyên có người qua lại, sử dụng nhiều thiết bị điện tử và gần lối ra vào, gia chủ nên ưu tiên các loại cây có khả năng lọc không khí, hấp thụ khí độc và chịu được sự thay đổi đột ngột về ánh sáng. Trong đó, lưỡi hổ có thể sinh trưởng tốt trong bóng râm, giúp lọc formaldehyde từ sơn tường, gỗ công nghiệp. Cây kim tiền và trầu bà hỗ trợ hấp thụ bức xạ và khí thải từ thiết bị điện.

Cây ngũ gia bì có tán lá rộng, phù hợp để đặt cạnh sofa, vừa tăng hiệu ứng thẩm mỹ vừa giúp làm sạch không khí thụ động. Ngoài ra, cây kim tiền cũng có khả năng hấp thụ những chất thường xuất hiện trong sơn tường, vật liệu gỗ công nghiệp và thiết bị điện tử.

Cây kim tiền được đánh giá có tiềm năng cải thiện chất lượng không khí trong không gian kín nếu được bố trí đúng điều kiện ánh sáng và chăm sóc phù hợp. Ảnh: Bích Phương

Với không gian kín như phòng ngủ, gia chủ nên chọn các loại cây có khả năng tăng độ ẩm tự nhiên, hoạt động tốt trong môi trường ít lưu thông khí. Lan ý là lựa chọn phổ biến nhờ khả năng hấp thụ benzene, xylene - hai hợp chất thường xuất hiện trong không khí từ đồ nhựa và vải tổng hợp. Loại cây này còn có thể cân bằng độ ẩm khi điều hòa hoạt động liên tục.

Dương xỉ cũng là loài cây chịu bóng tốt, có khả năng làm mát và hút kim loại nặng trong không khí. Tuy nhiên, cây cần đặt xa đầu giường, tại nơi có ánh sáng khuếch tán để không ảnh hưởng giấc ngủ.

Đối với nhà phố hoặc căn hộ nằm gần mặt đường lớn, nơi có mức độ bụi mịn cao, cửa sổ thường là điểm tiếp xúc chính giữa không gian trong và ngoài. Chủ nhà nên chọn các loại cây dây leo hoặc cây tán rủ để bố trí sát cửa, vừa tạo lớp chắn sinh học, vừa hấp thụ bụi lơ lửng. Thường xuân là một trong số những loài cây được chứng minh có khả năng lọc bụi mịn tốt, phù hợp đặt ở cửa sổ hướng tây hoặc gần ban công.

Cây hạnh phúc, với tán lá xòe rộng và cấu trúc thân phân tầng, giúp giảm lượng bụi lơ lửng, đồng thời tạo cảm giác dịu mắt trong không gian sử dụng nhiều thiết bị điện tử. Ảnh: Bích Phương

Tại phòng bếp, nơi có độ ẩm cao, gia chủ có thể cân nhắc trồng những loại cây ít rụng lá, dễ vệ sinh. Cây lô hội phù hợp đặt trong khu vực bếp nhờ ưu điểm dễ sống, ưa sáng nhẹ và không cần tưới thường xuyên. Chúng có thể được đặt trên kệ gần chậu rửa, góc cửa sổ hoặc mặt bàn thoáng khí. Bên cạnh khả năng lọc không khí, phần gel bên trong lá lô hội còn có thể sử dụng để làm dịu bỏng nhẹ, phù hợp với tính chất sử dụng của không gian nấu nướng.

Trầu bà cũng thích hợp đặt tại góc bếp hoặc bệ rửa nhờ khả năng chịu ẩm, nhưng cần tránh đặt quá gần bếp nấu để bảo vệ lá khỏi nhiệt độ cao.

Đối với bàn làm việc, các loại cây kích thước nhỏ như cau tiểu trâm, cây hạnh phúc giúp cải thiện độ ẩm cục bộ và thư giãn thị giác. Cau tiểu trâm được đánh giá cao nhờ khả năng lọc bớt khí độc từ máy tính, máy in.

Việc vệ sinh định kỳ cũng là yếu tố ảnh hưởng đến khả năng lọc khí của cây. Ảnh: Phú Vinh

Trồng cây trong nhà không phải là giải pháp lọc không khí tuyệt đối, nhưng nếu được lựa chọn và bố trí hợp lý, cây xanh có thể đóng vai trò bổ trợ, cùng các giải pháp thông gió, lọc khí chủ động để nâng cao chất lượng không gian sống. Việc xác định đúng vị trí và mục đích sử dụng cây sẽ giúp tối ưu hiệu quả.

Anh Phú Vinh, chủ một tiệm cây tại TP HCM cho rằng ngoài yếu tố vị trí, điều kiện sống của cây cũng cần được tính toán trước khi trồng. Đa phần các loại cây trồng trong nhà đều cần ánh sáng khuếch tán và độ ẩm ổn định. Nếu đặt cây trong khu vực thiếu sáng hoàn toàn, gia chủ cần bổ sung ánh sáng nhân tạo.

"Cây nên được tưới vừa đủ, đảm bảo đất có độ thoáng xốp, tránh để bề mặt đất khô trắng hoặc ẩm bết. Chậu trồng cần có lỗ thoát nước để tránh úng rễ", anh Vinh lưu ý.

Bích Phương