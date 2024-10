6 hành trình du lịch tâm linh khách Việt yêu thích

Côn Đảo, Tây Ninh trong nước hay Italy, Ấn Độ là những điểm đến khách Việt sẵn sàng chi tiền cho các chuyến đi trải nghiệm văn hóa kết hợp lễ bái, tìm kiếm sự bình an.

Nhiều công ty lữ hành đánh giá du lịch tâm linh là loại hình được nhiều khách Việt ưa chuộng. Du lịch tâm linh không đơn thuần có các hoạt động lễ, bái; đồng thời còn là hành trình khám phá văn hóa, tìm kiếm sự bình an. Dưới đây là những hành trình du lịch tâm linh khách Việt yêu thích, cả trong và ngoài nước.

Côn Đảo

Theo bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc phòng tiếp thị và truyền thông công ty Lữ hành Vietlux, du lịch tâm linh là sản phẩm đặc trưng, nổi tiếng ở Côn Đảo, đặc biệt với khách nội địa. Với các tour tập trung du lịch tâm linh, hoạt động chủ yếu là cúng viếng các điểm đền, chùa, nghĩa trang. Điểm thường được du khách đến viếng nhiều nhất là mộ cô Sáu và nghĩa trang Hàng Dương, chùa Núi Một, miếu Bà Phi Yến.

Nhà tù Côn Đảo. Ảnh: Tâm Linh

Các tour Côn Đảo giá từ 5 đến 10 triệu đồng, tùy dịch vụ lưu trú, thời lượng, loại hình tour. Bà Thu nói khách chọn hành trình du lịch tâm linh thường không dành nhiều thời gian, chi phí cho các hoạt động như lưu trú, mua sắm. Thị trường miền Bắc đóng góp lượng lớn khách với nhu cầu du lịch tâm linh cao.

Tây Ninh

Bà Thu nhận xét Tây Ninh là điểm đến du lịch tâm linh đã nổi tiếng từ lâu tại khu vực Đông và Tây Nam Bộ, du khách dành khoảng hai ngày tham quan các điểm đến như tòa thánh Tây Ninh, núi Bà Đen và thưởng thức đặc sản nổi tiếng của vùng. Do đặc thù điểm đến này khá gần, thuận tiện cho các phương tiện di chuyển đường bộ nên đa phần du khách phía nam có thể đi tự túc.

Tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn trên đỉnh núi Bà Đen. Ảnh: Hải Triều

Theo ông Bùi Thanh Tú, Giám đốc Marketing của Best Price, Tây Ninh hiện cũng là lựa chọn hàng đầu với cả khách miền Bắc vì kết hợp giữa trải nghiệm tâm linh độc đáo cùng vẻ đẹp thiên nhiên. Du khách thường chọn tour Tây Ninh vào dịp đầu năm để du xuân, cầu an.

Du xuân miền Bắc

Mùa du lịch tâm linh trong nước thường diễn ra vào đầu năm và cuối năm, trong đó thời gian đầu năm chiếm khoảng 70% tổng lượng khách tham quan, theo Best Price. Đặc biệt sau Tết Nguyên đán, người dân thường tìm đến các đền chùa để cầu bình an, sức khỏe và may mắn cho năm mới.

Đại diện công ty nói chùa Hương là điểm du lịch yêu thích của du khách, nổi bật với không gian thiêng liêng cùng nhiều nghi lễ truyền thống. Dù dễ đi và gần trung tâm Hà Nội, công ty vẫn nhận được nhiều yêu cầu từ các đoàn lớn để đảm bảo sự chuẩn bị chu đáo, hướng dẫn viên chuyên nghiệp.

Du khách dừng lại ở lối ra trong động Hương Tích, chùa Hương, để hứng những giọt nước chảy ra từ khối nhũ đá với mong muốn may mắn cho năm mới. Ảnh: Ngọc Thành

Mùng 5 Tết (14/2) vừa qua, khoảng 40.000 khách cả nước đã tới chùa Hương trẩy hội, tạo ra cảnh đặc kín thuyền trên sông Yến dài 4 km.

Theo ông Tú, khách du xuân, lễ chùa phía bắc còn thích các điểm như chùa Bái Đính ở Ninh Bình hoặc Hà Nam - nơi có nhiều di tích lịch sử hấp dẫn.

Ấn Độ

Tour hành hương Ấn Độ thường khởi hành từ tháng 10 đến tháng 3 khi thời tiết mát mẻ, mức giá khoảng 20-30 triệu đồng. Hành trình đưa du khách tham quan các thánh tích Phật giáo, tham gia lễ cầu nguyện tại các đền thờ và tham quan địa danh lịch sử như đền Taj Mahal hoặc cung điện Jaipur.

Phó tổng giám đốc Phạm Anh Vũ của công ty CP Truyền thông Du Lịch Việt nói một số điểm du khách Việt thích trong tour là Bồ Đề Đạo Tràng - nơi Đức Phật giác ngộ; vườn Lộc Uyển - nơi Đức Phật giảng bài pháp đầu tiên; thành Varanasi - thành phố thiêng của Ấn Độ với nhiều đền, chùa nổi tiếng; Kushinagar - nơi Đức Phật nhập niết bàn.

Khung cảnh ở thánh địa Bodh Gaya (Bồ Đề Đạo Tràng). Ảnh: Times of India

"Tour hành hương Ấn Độ hút khách vì có nhiều điểm đến liên quan đến đạo Phật, bên cạnh các trải nghiệm thú vị về văn hóa, ẩm thực Ấn Độ", ông Vũ nói. Các hướng dẫn viên dẫn tour Ấn Độ hành hương thường là người am hiểu về Phật giáo, lịch sử để mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khách. Ngoài ra, ẩm thực cũng được điều chỉnh cho phù hợp với khẩu vị người Việt.

Tây Tạng

Với mức giá khoảng 50-70 triệu đồng, du khách mua tour hành hương Tây Tạng - một trong những điểm du lịch tâm linh hàng đầu, theo đánh giá của Du lịch Việt. Du khách thích đến Tây Tạng để cảm nhận sự thanh tịnh, bình yên, tham gia lễ hội tôn giáo.

Hành trình hành hương Tây Tạng thường kéo dài 8-14 ngày, chú trọng đến các điểm linh thiêng như chùa Jokhang, cung điện Potala. Xen kẽ là các chương trình trekking nhẹ nhàng và ngắm cảnh thiên nhiên.

Bên trong chùa Jokhang. Ảnh: Tibet Tour

Tuy nhiên, du khách nên cân nhắc vấn đề sức khỏe khi tham gia các tour hành hương ở Tây Tạng vì chênh lệch độ cao lớn. Khi tổ chức, công ty phải bố trí các hướng dẫn viên chuyên tuyến, nhiều kinh nghiệm để đảm bảo an toàn cho khách tham gia. Trong một số trường hợp, họ còn bố trí thêm dịch vụ đặc biệt như bác sĩ kèm đoàn.

Italy

Một trong những trải nghiệm đặc biệt nhất trong tour Italy là tham gia thánh lễ tại Vatican và gặp gỡ Đức Giáo Hoàng. Vatican là quốc gia nhỏ nhất thế giới với diện tích 0,44 km2 và nằm trong lòng thủ đô Rome của Italy. Đại diện Du lịch Việt nói nhiều khách chia sẻ "rất xúc động vào giây phút Đức Giáo Hoàng ban phước lành".

Vatican nhìn từ trên cao. Ảnh: Navager

Trải nghiệm gặp gỡ Đức Giáo Hoàng thường được lồng ghép trong tour châu Âu, mức giá khoảng 70-90 triệu đồng. Trong khoảng ba ngày ở Rome, du khách còn ghé thăm một số địa điểm nổi tiếng khác như quảng trường Thánh Peter, nhà thờ Sistine Chapel, nhà thờ Saint Peter, đại đấu trường Colosseum, đài phun nước Trevi.

Hoài Anh