6 dự án cao tốc được khởi công vào dịp 19/8

Ngày 19/8 tới, dự án Gia Nghĩa - Chơn Thành, vành đai 4 Hà Nội sẽ được khởi công xây mới; cao tốc TP HCM - Long Thành, Đồng Đăng - Trà Lĩnh được đầu tư mở rộng.

Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội gồm tuyến cao tốc dài 113 km với tổng mức đầu tư hơn 56.200 tỷ đồng theo hình thức PPP. Trên tuyến còn có các cầu Hồng Hà, Mễ Sở được đầu tư bằng vốn ngân sách.

Tuyến đường gồm 103 km tuyến chính và 9,7 km đoạn nối với cao tốc Nội Bài - Hạ Long, thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc, vận tốc thiết kế 100 km/h. Giai đoạn hiện nay, tuyến đường được đầu tư trước 4 làn xe, giai đoạn hoàn thiện quy mô 6 làn xe.

Cao tốc vành đai 4 đi qua Hà Nội 57 km, Hưng Yên 19 km, Bắc Ninh 27 km và tuyến nối theo hướng cao tốc Nội Bài - Hạ Long khoảng 9,7 km. Trong đó, đoạn đi thấp dài khoảng 32 km, đoạn trên cao dài hơn 80 km. Đường có 6 làn xe, hệ thống đường song hành hai bên, hành lang cây xanh, công trình hạ tầng kỹ thuật và đất dự trữ cho đường sắt vành đai.

Sơ đồ vành đai 4 Hà Nội đi qua Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh. Đồ họa: Tiến Thành

Dự án đầu tư cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh giai đoạn 2 theo hình thức PPP với tổng mức đầu tư hơn 11.080 tỷ đồng. Tuyến cao tốc dài 121 km, đi qua Lạng Sơn, Cao Bằng, được phân kỳ đầu tư thành hai giai đoạn.

Giai đoạn 1 đang được triển khai gồm xây dựng cao tốc dài hơn 93 km với hai làn xe; các đoạn qua cầu, hầm có 4 làn xe hoàn chỉnh; giải phóng mặt bằng trên toàn tuyến quy mô 4 làn xe. Tổng mức đầu tư hơn 14.110 tỷ đồng theo hình thức PPP, trong đó ngân sách chiếm 69%.

Giai đoạn 2 gồm mở rộng đoạn đường 2 làn lên 4 làn hoàn chỉnh (có làn khẩn cấp) và xây mới đoạn còn lại dài 27 km kết nối cửa khẩu Trà Lĩnh. Sau khi hoàn thành, tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Cao Bằng đến Hà Nội và ngược lại từ 6-7 giờ xuống còn 3,5 giờ.

Cao tốc TP HCM - Long Thành sẽ được mở rộng từ vành đai 2 TP HCM đến nút giao cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài 21 km. Đoạn nút giao vành đai 2 đến nút giao vành đai 3 mở rộng từ 4 lên 8 làn xe, mở rộng ra mỗi bên 7,7 m. Đoạn từ nút giao vành đai 3 đến nút giao cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu từ 4 lên 10 làn xe, mở rộng ra mỗi bên 11,5 m.

Tuyến cao tốc TP HCM - Long Thành gần nút giao An Phú, TP Thủ Đức. Ảnh: Quỳnh Trần

Cầu Long Thành sẽ được xây dựng thêm một đơn nguyên cầu mới với quy mô 5 làn xe hoàn chỉnh, bên phải cầu cũ với bề rộng 23 m. Tổng mức đầu tư của dự án hơn 16.386 tỷ đồng. Dự án sẽ cơ bản hoàn thành trong năm 2026.

Cao tốc Gia Nghĩa (Đăk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước) được đầu tư hơn 19.900 tỷ đồng theo hình thức PPP. Tuyến đường dài 124 km, đoạn qua tỉnh Đăk Nông dài khoảng 23 km và tỉnh Bình Phước dài khoảng 101 km.

Giai đoạn 1, cao tốc được thiết kế 4 làn xe, bề rộng nền đường 24 m (riêng đoạn TP Đồng Xoài rộng 25 m), tốc độ thiết kế 100-120 km/h tùy địa hình, hình thức đầu tư đối tác công tư. Quy mô giai đoạn hoàn chỉnh 6 làn xe, nền đường 32 m.

Cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành mở ra không gian phát triển mới, tăng liên kết vùng và nội vùng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên và Đông Nam Bộ.

Cao tốc Dầu Giây - Tân Phú dài hơn 60 km đi qua tỉnh Đồng Nai có tổng vốn đầu tư gần 8.500 tỷ đồng theo hình thức PPP. Giai đoạn 1 hiện nay đầu tư quy mô 4 làn xe hạn chế, không có làn khẩn cấp, bề rộng nền đường 17 m.

Giai đoạn hoàn chỉnh sẽ đầu tư quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, có làn khẩn cấp, vận tốc thiết kế 100 km/h.

Khi hoàn thành, cao tốc Dầu Giây - Tân Phú sẽ tăng cường kết nối từ TP HCM đi Tây Nguyên, rút ngắn thời gian di chuyển, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, du lịch cho tỉnh Đồng Nai và khu vực lân cận.

Hướng tuyến cao tốc Dầu Giây - Tân Phú. Đồ họa:Trần Nam

Cao tốc Cà Mau - Cái Nước dài khoảng 42 km, tổng mức đầu tư hơn 28.000 tỷ đồng, điểm đầu tại cuối tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, điểm cuối khu vực nút giao tuyến đường Cái Nước - Cái Đôi Vàm.

Đoạn cao tốc Cà Mau - Cái Nước thuộc tuyến cao tốc Cà Mau - Đất Mũi. Khi hoàn thành, tuyến sẽ là điểm kết nối cuối cùng trên trục cao tốc Bắc Nam phía Đông. Dự án mở ra không gian phát triển mới cho vùng cực Nam Tổ quốc, nhất là khi kết hợp cùng đường nối ra đảo Hòn Khoai và cảng nước sâu ở khu vực.

Ngoài ra, các dự án hạ tầng lớn cũng sẽ được khánh thành như cầu Rạch Miễu 2 nối Vĩnh Long và Đồng Tháp. Cầu dây văng và đường dẫn có tổng chiều dài hơn 17 km, quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km/h.

Dự án vành đai 3 TP HCM sẽ được thông xe giai đoạn 1. Tuyến đường dài 47 km, vận tốc thiết kế 100 km/h và có 2-3 làn xe đường song hành mỗi bên.

Theo Bộ Xây dựng, cả nước có khoảng 230 công trình, dự án đủ điều kiện khởi công, khánh thành vào dịp 19/8, trong đó 80 dự án lớn sẽ được đồng loạt tổ chức khởi công, khánh thành tại các công trường.

Đoàn Loan