6 dự án cao tốc Bắc Nam sẽ thông xe vào cuối năm

6 dự án cao tốc Bắc Nam gồm Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh, Chí Thạnh - Vân Phong, Cần Thơ - Hậu Giang, Hậu Giang - Cà Mau sẽ được thông xe tuyến chính vào tháng 12.

Dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn hai gồm 12 dự án thành phần, hiện đã có 6 dự án đi vào khai thác, còn 6 dự án đang được đẩy nhanh tiến độ để thông xe kỹ thuật vào cuối năm.



Dự án Quảng Ngãi - Hoài Nhơn dài 88 km, nối tỉnh Quảng Ngãi với huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cũ, tổng đầu tư hơn 20.400 tỷ đồng (trong đó giá trị xây lắp gần 14.500 tỷ đồng), quy mô lớn nhất trong 12 dự án thành phần. Trên tuyến có ba hầm xuyên núi gồm hầm số 1 dài 610 m, hầm số 2 dài 698 m và hầm số 3 dài 3.200 m, cùng 77 cầu, 586 cống.

Theo Tập đoàn Đèo Cả (nhà thầu đứng đầu liên danh), dự án hiện đạt hơn 90% tổng khối lượng. Các gói phần đường dài hơn 50 km cơ bản hoàn thành trong tháng 10. Hầm số 1, số 2 đã hoàn thành lắp đặt thiết bị điện và hệ thống giám sát giao thông. Hầm số 3 đang thi công bêtông vỏ, bêtông nền đường, chuẩn bị lắp đặt thiết bị.

Dự án Hoài Nhơn - Quy Nhơn dài hơn 70 km, đi qua tỉnh Gia Lai, có tổng đầu tư hơn 12.400 tỷ đồng. Trên tuyến có hai gói thầu chính là 11XL và 12XL. Theo Ban Quản lý dự án 85, gói thầu 12XL đã cơ bản hoàn thành cầu, cống, hầm chui, nền, mặt đường, thi công được phần lớn hạng mục an toàn giao thông, còn lại một số vị trí đường dẫn nhà thầu đang hoàn thiện. Hồi tháng 8, dự án này đã có 45 km được thông xe kỹ thuật.

Cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn đang được hoàn thiện. Ảnh: Trần Hóa

Cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh dài 65 km, được chia thành ba gói thầu. Trong đó gói thầu 11XL thuộc phạm vi tỉnh Gia Lai và 12XL, 13XL thuộc tỉnh Đăk Lăk. Các nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ thi công móng, mặt đường bêtông nhựa, hệ thống an toàn giao thông... để sớm đưa dự án về đích.

Khó khăn của gói thầu là thiếu hụt nguồn đá do các mỏ trên địa bàn Đăk Lăk không đủ trữ lượng hoặc không kịp khai thác. Để đảm bảo nguồn cung cấp đá, Ban Quản lý dự án 85 đã kiểm tra, rà soát các nguồn vật liệu.

Cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong đi qua tỉnh Đăk Lăk dài hơn 48 km. Theo Ban Quản lý dự án 7 (chủ đầu tư), dự án được chia làm hai gói thầu xây lắp. Các nhà thầu đang huy động 36 mũi thi công, cùng 488 máy móc, thiết bị và gần 1.000 lao động trên công trường. Đến nay, sản lượng đạt trên 7.200 tỷ đồng, khoảng 85% hợp đồng.

Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau dài gần 111 km, gồm hai dự án là Cần Thơ - Hậu Giang (cũ) dài 38 km và Hậu Giang (cũ) - Cà Mau dài 73 km. Theo Ban quản lý dự án Mỹ Thuận, đến nay dự án đạt 73% giá trị hợp đồng. Trong đó, đoạn Cần Thơ - Hậu Giang hoàn thành 77% (đoạn thông xe năm 2025 đạt 80%); đoạn Hậu Giang - Cà Mau đạt 70,8% (đoạn thông xe đạt 74%).

Chủ đầu tư cho biết các nhà thầu đang huy động tối đa nhân lực, phương tiện, tổ chức nhiều mũi, nhiều kíp thi công để đẩy nhanh tiến độ.

Đơn vị thi công thảm nhựa cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn. Ảnh: Trần Hóa

Bộ Xây dựng mới đây đã đôn đốc các chủ đầu tư cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh, Chí Thạnh - Vân Phong, Cần Thơ - Cà Mau đẩy nhanh tiến độ, xử lý các nhà thầu chậm thực hiện, điều chuyển khối lượng của các nhà thầu yếu cho đơn vị mạnh.

Bộ Xây dựng yêu cầu các chủ đầu tư căn cứ khối lượng còn lại, xây dựng lại tiến độ chi tiết từng hạng mục theo từng ngày, từng tuần, kèm theo nhu cầu máy móc thiết bị, nhân lực, bảo đảm hoàn thành, đưa tuyến chính của dự án vào khai thác dịp 19/12.

Cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2. Đồ họa: Tạ Lư

Trong 12 dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn hai (2021-2015), 6 dự án đã được thông xe, khai thác trong năm nay gồm: Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng, Bùng - Vạn Ninh, Vạn Ninh - Cam Lộ đi qua các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị; cao tốc Vân Phong - Nha Trang đi qua tỉnh Khánh Hòa.

12 dự án thuộc cao tốc Bắc Nam giai đoạn hai đều được phân kỳ đầu tư. Giai đoạn hiện nay được đầu tư 4 làn xe, rộng 17 m, không có làn dừng khẩn cấp mà bố trí các điểm dừng, vận tốc thiết kế 90 km/h. Sau khi 12 dự án cao tốc hoàn thành, cao tốc Bắc Nam sẽ được nối thông từ Lạng Sơn đến Cà Mau.

Anh Duy