6 đồ uống giúp hạ huyết áp tự nhiên

Huyết áp cao không được kiểm soát có thể dẫn đến các biến chứng như bệnh tim và đột quỵ. Một trong những biện pháp phòng ngừa đầu tiên là duy trì chế độ ăn uống hợp lý. Ngoài hạn chế muối, ăn nhiều rau, trái cây tươi, một số loại đồ uống cũng giúp hạ huyết áp tự nhiên.
Nước ép củ dền ít calo, chứa nhiều vitamin, khoáng chất và hợp chất thực vật có lợi cho người bị tăng huyết áp. Củ dền rất giàu nitrat, được cơ thể chuyển hóa thành oxit nitric, một phân tử giúp giãn mạch máu, cải thiện lưu lượng máu đồng thời hạ huyết áp. Uống khoảng 250 ml (tương đương một cốc) nước ép củ dền mỗi ngày có thể giảm cả huyết áp tâm thu và tâm trương.
Nước ép cà chua rất tốt cho sức khỏe tim mạch. Các chất chống oxy hóa như lycopene cùng các chất dinh dưỡng trong cà chua như kali hỗ trợ sức khỏe mạch máu, nhờ đó giảm huyết áp cao theo thời gian.
Nước ép lựu không chỉ giàu chất dinh dưỡng như folate, vitamin C mà còn có tác dụng chống viêm mạnh mẽ, góp phần vào chế độ ăn uống lành mạnh cho tim mạch. Đặc tính chống oxy hóa của nó góp phần vào kiểm soát cả huyết áp tâm thu và tâm trương. Ưu tiên nước ép nguyên chất 100% không thêm đường để tối đa hóa lợi ích.
Các sản phẩm từ sữa tách béo hoặc ít béo có thể hỗ trợ ngăn ngừa và giảm chỉ số huyết áp. Người bệnh có thể uống một cốc sữa trong bữa ăn hoặc thêm vào ngũ cốc hoặc sinh tố. Sữa tách béo cũng là lựa chọn lành mạnh để bổ sung vào cà phê.
Cà phê chứa caffeine có thể làm tăng huyết áp (nhất là người thường không quen uống cà phê), nhưng lượng hợp chất hoạt tính sinh học khác sẽ cân bằng tác dụng này, có tác động tích cực đối với huyết áp.
Axit chlorogenic là hợp chất có trong cà phê khi được hệ vi sinh vật đường ruột xử lý, được phân hủy thành các chất chuyển hóa có thể làm tăng sinh khả dụng của oxit nitric, nhờ đó hạ huyết áp. Người tăng huyết áp nên uống điều độ, 2-3 tách mỗi ngày, ưu tiên loại ít đường, tránh thêm kem, sữa và tham khảo ý kiến bác sĩ nếu nghi ngờ nó ảnh hưởng đến huyết áp.
Trà xanh chứa các hợp chất hoạt tính sinh học gọi là catechin, đặc biệt là epigallocatechin gallate (EGCG), có liên quan đến nhiều lợi ích sức khỏe, bao gồm cả giảm huyết áp. EGCG có tác dụng chống oxy hóa, giảm viêm đồng thời thúc đẩy giãn mạch.
