6 đồ uống giúp hạ huyết áp tự nhiên

Huyết áp cao không được kiểm soát có thể dẫn đến các biến chứng như bệnh tim và đột quỵ. Một trong những biện pháp phòng ngừa đầu tiên là duy trì chế độ ăn uống hợp lý. Ngoài hạn chế muối, ăn nhiều rau, trái cây tươi, một số loại đồ uống cũng giúp hạ huyết áp tự nhiên.

Nước ép củ dền ít calo, chứa nhiều vitamin, khoáng chất và hợp chất thực vật có lợi cho người bị tăng huyết áp. Củ dền rất giàu nitrat, được cơ thể chuyển hóa thành oxit nitric, một phân tử giúp giãn mạch máu, cải thiện lưu lượng máu đồng thời hạ huyết áp. Uống khoảng 250 ml (tương đương một cốc) nước ép củ dền mỗi ngày có thể giảm cả huyết áp tâm thu và tâm trương.