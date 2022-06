6 điểm vui chơi mới cho khách nhí ở Singapore hè này

Vườn tuyết ở nhà ga T3 sân bay Changi hay các buổi biểu diễn của Disney sẽ là kỷ niệm đáng nhớ của các vị khách nhí.

Bên cạnh những điểm đến quen thuộc với các gia đình như sở thú Singapore Zoo, Night Safari, thủy cung Sea Aquarium, Singapore hiện có nhiều địa điểm mới hấp dẫn trẻ em. Dưới đây là những địa điểm vui chơi theo chủ đề mà các gia đình có thể cùng con trẻ trải nghiệm trong kỳ nghỉ hè, theo gợi ý từ Tổng cục Du lịch Singapore (STB).

Vườn tuyết ở nhà ga T3 Changi

Tại tầng hai của Peanuts Snow Hangout, nhiều hoạt động trong tuyết theo chủ đề mang đến cho Nhà ga T3 không khí Giáng sinh sớm hơn thường lệ. Khách nhí sẽ được vui chơi trong tuyết, tham gia trải nghiệm trượt tuyết trên đường trượt dài 10 m. Những gia đình đến địa điểm này cũng có thể chụp ảnh với cậu bé Charlie Brown được làm bằng băng và chó Snoopy nằm trong ngôi nhà tuyết.

Bạn có thể mua vé qua ứng dụng iChangi, hoặc mua sắm tối thiểu 30 SGD (500.000 đồng) trên một hóa đơn tại các cửa hàng ở đây để được giảm giá vé 5 SGD (84.000 đồng). Ngày đặt vé từ 27/5 đến 26/6, 1 đến 3/7 và 8 đến 11/7.

Giá vé vào cửa từ 5 đến 18 SGD (84.000 - 300.000 đồng). Ảnh: Must Share News

Sân chơi Let’s Play tại D'Marquee, trung tâm giải trí Downtown East

Không chỉ là nhà hơi thông thường, Let's Play gồm 14 điểm tham quan có các trò chơi: bắn súng thực tế ảo, King Kong robots, tàu lượn khủng long Dinosaur Ride, một chuỗi gồm tám lâu đài vượt chướng ngại vật và thử thách hố cát. Từ 7/5 đến 26/6, các gia đình có thể tận hưởng một ngày tràn đầy niềm vui tại sân chơi trong nhà lớn này.

Mỗi khách tham quan, bất kể tuổi tác, đều phải mua vé vào cửa. Mỗi vé tương ứng 100 phút chơi trong khu vực. Đặt vé tại website kkday.

Vé vào cửa từ 25 đến 28 SGD (420.000 - 468.000 đồng). Ảnh: Little Day Out

World of Nickelodeon, Trung tâm thương mại Marina Square

Thế giới của Nickelodeon là khu vui chơi xoay quanh loạt phim kinh điển được trẻ em yêu thích như SpongeBob SquarePants (Chú bọt biển tinh nghịch), Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles Ninja rùa tuổi teen) và Dora the Explorer (Đi tìm Dora).

Đến đây vui chơi, du khách sẽ được tham gia vào các trò như hành trình săn sứa Jellyfish Hunt, chuyến cứu hỏa Adventure Bay Fire Rescue, thử thách độ cao The Ninja Vertical Challenge, hay nhún nhảy tại Jungle Jump-a-thon... Giữa những trò chơi, các gia đình có thể đến nghỉ ngơi tại phòng Slime Lounge thoải mái và tiện nghi. Đến hết 19/6, khách nhí còn được gặp gỡ các nhân vật Nickelodeon yêu thích tại đây.

Giá vé vào cửa từ 32 đến 36 SGD (535.000 - 602.000 đồng), được bán trực tuyến qua SISTIC. Những gia đình với ba thành viên có thể mua hai vé và nhận một vé miễn phí. Ảnh: Sunny City Kids

Chương trình Disney in Concert, Marina Bay Sands

Chương trình Disney in Concert, A Dream Is A Wish, sẽ được công chiếu tại trung tâm hội nghị và triển lãm Marina Bay Sands Expo and Convention Centre. Người hâm mộ các tác phẩm như Lion King (Vua Sư Tử), Toy Story (Câu chuyện đồ chơi), The Cinderella (Lọ Lem) và Frozen (Nữ hoàng Băng giá) chắc chắn không nên bỏ lỡ buổi hòa tấu kỳ diệu kéo dài trong hai tiếng này.

Đây là một cơ hội để khách tham đắm mình trong thế giới hoạt hình của Disney và những kỷ niệm thời thơ ấu đáng nhớ cùng con. Có hai khung giờ biểu diễn mỗi ngày vào lúc 15h30 và 20h, giá vé từ 78 đến 158 SGD (1,3 triệu - 2,6 triệu đồng. Đặt vé trực tuyến trên website MBS. Địa điểm: Sands Expo and Convention Centre, Phòng triển lãm F, Tầng B2.

Bốn buổi diễn trực tiếp dự kiến diễn ra vào hai ngày 18-19/6. Ảnh: Marina Bay Sands

Meet The Minions, Universal Studios

Bên cạnh việc chờ đợi Minions 2: The Rise of Gru ra rạp, du khách sẽ có cơ hội gặp gỡ các minion yêu thích của mình. Đó là Kevin, Stuart và Bob cùng với thành viên mới Otto tại Universal Studios Singapore.

Từ ngày 9/6 đến ngày 14/8, du khách có thể xem các chú minion tinh nghịch phô diễn những cú đá và đòn karate. Ngoài ra, khách tham quan cũng sẽ trải nghiệm những rung cảm đầy màu sắc với các bức ảnh ảo giác dọc theo Đại lộ Hollywood.

Gói đặc biệt cho kỳ nghỉ hè Groovy Summer Holiday Special này có giá cho trẻ em là 88 SGD (gần 1,5 triệu đồng) và người lớn là 98 SGD (hơn 1,6 triệu đồng). Giá vé này gồm phiếu mua hàng trị giá 5 SGD (84.000 đồng), phiếu mua sắm 20 SGD (334.000 đồng), phiếu ăn 10 SGD (167.000 đồng) và bỏng ngô minions. Đặt vé trên website Resort World Sentosa.

Bạn có thể chụp ảnh các nhân vật minion trong bộ jumpsuit kungfu, thưởng thức các món ngon theo chủ đề minion tại nhà hàng KT's Grill. Một trong số đó là nước chanh Yellow Bello Lemonade, kẹo Mischief Bowl với vị ngọt không thể cưỡng lại. Ảnh: Attractions Magazine

Triển lãm Line Friends' BT21, nhà ga T1, Sân bay Jewel Changi

Thay vì lên thẳng máy bay, hành khách có thể ghé thăm khu Jewel Changi - nơi trưng bày những nhân vật BT21 (liên quan nhóm nhạc BTS) bơm hơi có chiều cao 4,5 m. Những nhân vật BT21 trên sàn tương tác ánh sáng sẽ thay đổi màu sắc khi du khách bước chân lên sàn, mang đến trải nghiệm thu hút với trẻ nhỏ. Lần đầu tiên ra mắt tại đông nam Á, triển lãm này diễn ra từ 27/5 đến 17/7.

Ngoài ra, các bạn nhỏ còn có cơ hội trải nghiệm chủ đề BT21 'Glampcation in the Clouds' (Cắm trại trên mây) đầu tiên với các nhân vật yêu thích từ nay cho đến ngày 26/6. Mỗi căn lều theo chủ đề BT21 sẽ chứa tối đa bốn khách với những góc chụp hấp dẫn dành cho các "tín đồ" Instagram.

Đặt phòng thông qua ứng dụng iChangi. Thời gian mở cửa từ 27/5 đến 26/6. Ảnh: Changi Airport

Với giá 320 - 360 SGD (5,4 - 6 triệu đồng) cho mỗi lều, gói dịch vụ cắm trại sẽ bao gồm hai giường hơi cỡ queen, hai bộ sưu tập áo phông BT21 độc quyền, vé Canopy Park, phiếu giảm giá Changi Eats trị giá 10 SGD (167.000 đồng), phiếu giảm giá đỗ xe, bộ dụng cụ vệ sinh cá nhân và các tiện nghi phòng tắm. Nếu không muốn ở qua đêm, bạn có thể chọn gói dịch vụ khác giá 160 SGD (gần 2,7 triệu đồng).

Phương Anh